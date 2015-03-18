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Dalgalardan elektrik ve temiz su elde edebilmek mümkün

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
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Dalgalardan elektrik ve temiz su elde edebilmek mümkün

Alternatif enerji kaynağı olarak yapılan projeler genelde toprağın üzerinde gerçekleşiyor. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi şu an ki en popüler alternatif enerji kaynağı olsa da insanlık yavaş yavaş suyun altına yöneliyor.
Avusturalya deniz kuvvetleri dalgalardan temiz enerji ve su elde etmenin çalışmalarını yapıyor. Dünyada bir ilk olarak lanse edilen teknoloji sıfır karbon emisyonu ile yenilikçi bir enerji üretim sistemi barındırıyor. Böylece sürekli olarak enerji ve temiz su kaynağı elde ediliyor.
Carnegie Wave Energy Limited tarafından sağlanan jeneratörler bir ağ ile birbirlerine bağlanıyor. Mevcut dalga jeneratörlerinin aksine bu jeneratörler deniz yüzeyinin biraz daha altında tutuluyor. Bu sayede yüzeydeki dalgalardan korunuyor ve yüzey altından gelen akımlar ile elektrik üretiyor.
Jeneratör elektriği ve ürettiği basınçlı temiz suyu kıyıdaki santrallere iletiyor. Ancak temiz olsa da su civardaki elektrikli difüzyon tesislerinde filtreleme işlemleri için kullanılıyor. İlerleyen dönemlerde suyun şehir şebekesine bağlanaması da mümkün.
Hali hazırda 3 adet 240kW'lık CETO 5 adlı jeneratörler proje kapsamında kullanılıyor. Proje kendisini ispat ederse 2016 yılında 1MW gücünde CETO 6 adındaki daha büyük jeneratörler kurulacak ve çok daha fazla enerji üretiminin önü açılacak.



http://www.carnegiewave.com/ceto-technology/ceto-overview.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
"civardaki elektrikli geçişim tesislerinde"
geçişim ne arkadaş? sizde kabahat yok, size o Türkçe yi öğretenin başı bitten ..... kurtulmasın.
Türk kaşığıyla gavur tezeğini yersen olacağı budur.
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Apollon 4 yıl
İsrail'de dalga mantığı ile enerji üretiyordu ama sistem karadandı.
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Das Boot 4 yıl
Vayy iyimiş. Temiz su kaynağıda oluşturuyorlar. Avusturalya'nın zaten su sıkıntısı çektiğini biliyorum. Yanlış hatırlamıyor isem okyanustan su arıtıyorlar şuanda da. Yanılmıyorsam İngiltere, denizin tabanına rüzgar gülleri yerleştirmişti. Nasıl yer yüzünde rüzgardan elde ediliyorsa enerji, deniz tabanında da akıntıdan aynı şekilde enerji elde ediliyor.
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kingman29 4 yıl
Ben bunun belgeselini izlemiştim.2 saat anlattılar.Ben de merak ettim acaba ne kadar elektrik üretecek diye.Sonuçta gördüm ki meğerse sadece kıyıdaki bir süpermarketin elektriğini karşılıyomuş.
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dmrc1143 4 yıl
Bu tarz sistemler acaba su alti canlilarini etkileyip ekolojik dengeyi bozar mi diye korkutmuyor da degil..
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Ac1DBuRN 4 yıl
Marmara boğazı gibi akıntının yüksek olduğu yerler için birebir olurdu
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__BadblooD__ 4 yıl
Avusturalya değil Avustralya olacak. Ayrıca 4. paragrafta bağlanaması yazılmış. Dalgalardan enerji üretiliyordu ama temiz su ilginç olmuş. Deniz suyundan tatlı su elde etmek masraflı bir süreç, bu yolla önü açılıyorsa birçok ülke ekmeğini yer.
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