Dalgalardan elektrik ve temiz su elde edebilmek mümkün

Alternatif enerji kaynağı olarak yapılan projeler genelde toprağın üzerinde gerçekleşiyor. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi şu an ki en popüler alternatif enerji kaynağı olsa da insanlık yavaş yavaş suyun altına yöneliyor.

Avusturalya deniz kuvvetleri dalgalardan temiz enerji ve su elde etmenin çalışmalarını yapıyor. Dünyada bir ilk olarak lanse edilen teknoloji sıfır karbon emisyonu ile yenilikçi bir enerji üretim sistemi barındırıyor. Böylece sürekli olarak enerji ve temiz su kaynağı elde ediliyor.

Carnegie Wave Energy Limited tarafından sağlanan jeneratörler bir ağ ile birbirlerine bağlanıyor. Mevcut dalga jeneratörlerinin aksine bu jeneratörler deniz yüzeyinin biraz daha altında tutuluyor. Bu sayede yüzeydeki dalgalardan korunuyor ve yüzey altından gelen akımlar ile elektrik üretiyor.

Jeneratör elektriği ve ürettiği basınçlı temiz suyu kıyıdaki santrallere iletiyor. Ancak temiz olsa da su civardaki elektrikli difüzyon tesislerinde filtreleme işlemleri için kullanılıyor. İlerleyen dönemlerde suyun şehir şebekesine bağlanaması da mümkün.

Hali hazırda 3 adet 240kW'lık CETO 5 adlı jeneratörler proje kapsamında kullanılıyor. Proje kendisini ispat ederse 2016 yılında 1MW gücünde CETO 6 adındaki daha büyük jeneratörler kurulacak ve çok daha fazla enerji üretiminin önü açılacak.









http://www.carnegiewave.com/ceto-technology/ceto-overview.html