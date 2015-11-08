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David Cameron : Genişbant internet her vatandaşın hakkı!

İnternet artık öyle yaygın hale geldi ki, bunu her vatandaşın hakkı gibi gören ülkeler var. İngiltere yakında genişbant internet hizmetini elektrik ve su gibi temel hizmetlerin arasına alıyor.
3 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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David Cameron : Genişbant internet her vatandaşın hakkı!

İnternet bugün herkesin erişebileceği bir noktada gibi görünse de milyarlarca insan halen bağlantı imkanlarından mahrum yaşıyor ve Facebook, Google gibi devler gökyüzünden internet dağıtabilmek için çalışmalar yapıyor. İnternet imkanı olan ülkeler ise vatandaşına daha iyisini sunmak için çabalıyor. 

İngiltere Başbakanı David Cameron, genişbant internet hizmetinin her vatandaşın hakkı olduğunu, 2020 yılına kadar tüm ev ve işyerlerinin hızlı genişbant internete geçiş yapmasını sağlayacaklarını duyurdu. Başbakan genişbant erişim için evrensel bir hizmet zorunluluğu başlattı ve genişbant internet artık su veya elektrik gibi devletin vatandaşına sunduğu temel hizmetler arasına girecek.   

Genişbant internetten kasıt vatandaşların en az 10Mbps hızında hizmet alabilmesi ancak zaten İngiltere'de ev ve işyerlerinin yüzde 83'ü 24Mbps ve üzeri hızlarda internet hizmeti alıyor. 2017 yılında ise bu oranın yüzde 95 seviyesine çıkması bekleniyor. Hükümetin planında ise kalan yüzde 5'lik kısmın da en az 10Mbps seviyesinde bağlanması yer alıyor. 

Aslında her eve genişbant internet programı 2010 yılında işçi partisinin liderliğindeki koalisyon hükümeti tarafından ele alınmıştı ancak sürekli gecikmeler yaşandığı için bir türlü hayata geçirilemedi. Cameron hükümeti yıl başında British Telecom'un kırsal kesime genişbant internet götürmesi için 1 milyar sterlin bütçe ayırmıştı. Yeni programın bütçeye ne kadar maliyet getireceği ise açıklanmadı. Bununla birlikte ülkedeki internet sağlayıcıları devlet destekli kuruluşların sübvanse edilmesini eleştiriyor ve kendilerine de gerekli kolaylığın sağlanmasını istiyor. 


http://www.bbc.com/news/uk-34753331 Yorum Yaz
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Patren 3 yıl en beğenilen
adamlar herkese su eletrik gibi internet vercez der bizimkiler interneti fazla kullaninca hizini keser al burdan yak arkadaslar cok merak ediyorum dunyada bizden baska akk kullanan ulke varmi ?
adamlar herkese su eletrik gibi internet vercez der bizimkiler interneti fazla kullaninca hizini keser al burdan yak arkadaslar cok merak ediyorum dunyada bizde...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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yetkin58 3 yıl
Yıl 2015 16 mbps diyorsun birçok bölge 4 ü zor alıyor altyapı rezalet durumda o 2 ağaç olmasa nerde yaşıcan arkadaşım sen kese kese ülkede ağac kalmadı heryer beton yığını ülke dışına çık bakalım türkiye gibimi yok hava alanı yaptı yok marmaray yaptı ülkeyi sattı adam marmaray yaptı havaalanı yaptı diyorsun
Yıl 2015 16 mbps diyorsun birçok bölge 4 ü zor alıyor altyapı rezalet durumda o 2 ağaç olmasa nerde yaşıcan arkadaşım sen kese kese ülkede ağac kalmadı heryer ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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_WaMpire_ 3 yıl
Parola_18
yetkin58 Yıl 2015 16 mbps diyorsun birçok bölge 4 ü zor alıyor altyapı rezalet durumda o 2 ağaç olmasa nerde yaşıcan arkadaşım sen kese kese ülkede ağac kalmadı heryer beton yığını ülke dışına çık bakalım türkiye gibimi yok hava alanı yaptı yok marmaray yaptı ülkeyi sattı adam marmaray yaptı havaalanı yaptı diyorsun
çocuk zekasıyla cevap veriyorsunuz be kardeşim mesele ağaç meselesi deil hala anlamadımmı ? bu hükümet zamanında cumhuriyet tarihini en çok ağacı dikildi yurt dışına nereye çıktında (cıktınsada ormanlarımı gezdin de )batı hayranlıgı yapıyorusun? birçok bölgenin 4 gb zor aldıgına dair varmı bi bilgi kanıt ? o havalimanı yapılmasa marmaray yapılmasa gelir burada trafik şöyle rezalet altyapı yok yurtdışında şöyle diye yine nutuk atmayacakmıydın ? vs... adamlar yerli araba yapacaz dedi hep bir agız dan koro olup çemkirdiniz elin gavuru daha yapmadıgı bişeyi yapacam veya olmalı fiilini kullandı diye hayran hayran yazılar yazıyorsunuz ne bitmez bi sevgi batıya arkadaş sizinki .. sizin gibilerin ruh halini çok iyi özetleyen bir link veriyorum dikkatli oku ve kendini(zi) sorğulayın acaba ben vatan severmiyim diye sabah.com.tr/...

Çocuk zekası diye yargılıyorsun dingiltre diye dalga geçiyorsun ama adamların kullandığı 1 Sterlin şu an 4.3 TL. Senin mükemmel ekonomi diye andığın şeyden 4 kat daha güçlüler. Cumhuriyet tarihinin en çok ağacı nereye dikildi? Sen şehrin içerisinde bir ağaç gölgesi yerine bina gölgesinde kalıp hava kirliliğinden ölmek mi istiyorsun? Ya da her tarafında yeşil bir doğa görmek yerine duvar yığını mı görmek istiyorsun? Bir gün oğlun sana baba ağaç nedir sorusunu soracak duruma mı gelmek istiyorsun? 2 ağaç dediğin şey hayattır. Binalar, beton yığınları değil seni yaşatan aldığın hava o 2 ağaçtan geliyor. Rantsal dönüşüm de 2B kanunlarıda bu yeşilliğin kalkmasının ölüm fermanıdır.
Parola_18yetkin58 Yıl 2015 16 mbps diyorsun birçok bölge 4 ü zor alıyor altyapı rezalet durumda o 2 ağaç olmasa nerde yaşıcan arkada...
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Yanıtla +13
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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JoeyBane 3 yıl
Biz paramizla rezil oluyoruz
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bydvd 3 yıl
ya bizim ülkemizde bırak interneti yaşam hakkı yok.. en basit olan yeme içme bile her hafta pazar fiyatları bile zam yağmuru geliyor.. heleki internet telefonda cepde verginin vergisini alıyor hükümet...? arabadada öyle elektronik eşyalardada 100 tl. ise her hangi bir elektranik yada araba falan 50 tl.si vergi... verginin verginin vergisini veriyoz. böyle bir ülkede yaşamak bile lükse kaçmış... aldığımız maaşlar desen ayın ortasını bile getirmiyor faturalar 3.e katladı... bu ülkede yaşam hakkı bile zorr. gerisini siz düşünün
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cimbomly 3 yıl
benim hiç akk derdim olmuyor..hız hep 3 ün altında zaten
Yanıtla +3
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mahsur kalan adam 3 yıl
70-80 lira veriyoruz taş çatlasa bir haftada akk doluyor geri kalan günler 3 mbit ile sürünüyoruz 480p video bile zor izliyoruz superonline burda olsaydı 99tlye akksiz tarifeye geçecektim ama yok ne yazık ki ttnette somursun bizi
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Tekno moomce 3 yıl
Bırakın yahu daha kaç sene oldu rekabete yok ortada adam tek başına yapacaklar tek şey bakanlar kuruluna dilekçe bu telekom var olan bilmem kaç senelik loğarlar her ISP çekecek fiberini 1 ayın sonuda TTnet aboneliği yarısını nasıl kaybediyor bakın görün de nerde
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BekirTemel 3 yıl
Bizim ülkede ayıplanır bu
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Roark 3 yıl
türkiye'de dünya liderinin kazanmasından sonra kahrolup kendilerini internete vurdular. :D
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yetkin58 3 yıl
O 15 20 sene sonra ülkeyi bulabilcenmi bakalım sonumuz suriyeden kötü olucak mevcut hükümet başta olduğu sürece türkiye gelişmez neden gelişmez abd emri olmadan sakız çiyneyemez sakız
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yolcudur_abbas 3 yıl
biz o hakkı paramızla bile alamıyoruz. dünyanın en pahalı iternetini kullandığımız halde aldığımız hizmete bak. AKK diye bir şey var video seyredemiyorsun. 100mbps fiber internetin bile olsa 2mbps upload veriyorlar internete video yüklemek için saatlerce bekliyorsun.
sözde serbest pazar ekonomisi uygulanmakta,ama ttnet mobil operatörlere baskı yapıp internete kota koyduruyor.
şimdi turkcell 3g internet 75GB olsa fiyatı da 80-90tl olsa ttnet tin suratına kim bakar,ttnet iflas eder o yüzden mobil operatörleri 15GB ile sınırlayıp kendisi TEKEL olarak devam ettiriyor.
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_WaMpire_ 3 yıl
Parola_18
yetkin58 Yıl 2015 16 mbps diyorsun birçok bölge 4 ü zor alıyor altyapı rezalet durumda o 2 ağaç olmasa nerde yaşıcan arkadaşım sen kese kese ülkede ağac kalmadı heryer beton yığını ülke dışına çık bakalım türkiye gibimi yok hava alanı yaptı yok marmaray yaptı ülkeyi sattı adam marmaray yaptı havaalanı yaptı diyorsun
çocuk zekasıyla cevap veriyorsunuz be kardeşim mesele ağaç meselesi deil hala anlamadımmı ? bu hükümet zamanında cumhuriyet tarihini en çok ağacı dikildi yurt dışına nereye çıktında (cıktınsada ormanlarımı gezdin de )batı hayranlıgı yapıyorusun? birçok bölgenin 4 gb zor aldıgına dair varmı bi bilgi kanıt ? o havalimanı yapılmasa marmaray yapılmasa gelir burada trafik şöyle rezalet altyapı yok yurtdışında şöyle diye yine nutuk atmayacakmıydın ? vs... adamlar yerli araba yapacaz dedi hep bir agız dan koro olup çemkirdiniz elin gavuru daha yapmadıgı bişeyi yapacam veya olmalı fiilini kullandı diye hayran hayran yazılar yazıyorsunuz ne bitmez bi sevgi batıya arkadaş sizinki .. sizin gibilerin ruh halini çok iyi özetleyen bir link veriyorum dikkatli oku ve kendini(zi) sorğulayın acaba ben vatan severmiyim diye sabah.com.tr/...

Çocuk zekası diye yargılıyorsun dingiltre diye dalga geçiyorsun ama adamların kullandığı 1 Sterlin şu an 4.3 TL. Senin mükemmel ekonomi diye andığın şeyden 4 kat daha güçlüler. Cumhuriyet tarihinin en çok ağacı nereye dikildi? Sen şehrin içerisinde bir ağaç gölgesi yerine bina gölgesinde kalıp hava kirliliğinden ölmek mi istiyorsun? Ya da her tarafında yeşil bir doğa görmek yerine duvar yığını mı görmek istiyorsun? Bir gün oğlun sana baba ağaç nedir sorusunu soracak duruma mı gelmek istiyorsun? 2 ağaç dediğin şey hayattır. Binalar, beton yığınları değil seni yaşatan aldığın hava o 2 ağaçtan geliyor. Rantsal dönüşüm de 2B kanunlarıda bu yeşilliğin kalkmasının ölüm fermanıdır.
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