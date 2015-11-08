David Cameron : Genişbant internet her vatandaşın hakkı!

İnternet bugün herkesin erişebileceği bir noktada gibi görünse de milyarlarca insan halen bağlantı imkanlarından mahrum yaşıyor ve Facebook, Google gibi devler gökyüzünden internet dağıtabilmek için çalışmalar yapıyor. İnternet imkanı olan ülkeler ise vatandaşına daha iyisini sunmak için çabalıyor.





İngiltere Başbakanı David Cameron, genişbant internet hizmetinin her vatandaşın hakkı olduğunu, 2020 yılına kadar tüm ev ve işyerlerinin hızlı genişbant internete geçiş yapmasını sağlayacaklarını duyurdu. Başbakan genişbant erişim için evrensel bir hizmet zorunluluğu başlattı ve genişbant internet artık su veya elektrik gibi devletin vatandaşına sunduğu temel hizmetler arasına girecek.





Genişbant internetten kasıt vatandaşların en az 10Mbps hızında hizmet alabilmesi ancak zaten İngiltere'de ev ve işyerlerinin yüzde 83'ü 24Mbps ve üzeri hızlarda internet hizmeti alıyor. 2017 yılında ise bu oranın yüzde 95 seviyesine çıkması bekleniyor. Hükümetin planında ise kalan yüzde 5'lik kısmın da en az 10Mbps seviyesinde bağlanması yer alıyor.





Aslında her eve genişbant internet programı 2010 yılında işçi partisinin liderliğindeki koalisyon hükümeti tarafından ele alınmıştı ancak sürekli gecikmeler yaşandığı için bir türlü hayata geçirilemedi. Cameron hükümeti yıl başında British Telecom'un kırsal kesime genişbant internet götürmesi için 1 milyar sterlin bütçe ayırmıştı. Yeni programın bütçeye ne kadar maliyet getireceği ise açıklanmadı. Bununla birlikte ülkedeki internet sağlayıcıları devlet destekli kuruluşların sübvanse edilmesini eleştiriyor ve kendilerine de gerekli kolaylığın sağlanmasını istiyor.





http://www.bbc.com/news/uk-34753331