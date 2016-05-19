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Daydream: Google’ın yeni sanal gerçeklik standardı

Android tarafında sanal gerçeklik konseptinin bir standartta olmadığı çok açık. Üreticiler, kendi çapında çözümler geliştiriyor. Google ise bu işe bir dur demek niyetinde.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Google I/O 2016 geliştirici konferansında, iddiaların aksine herhangi bir sanal gerçeklik gözlüğü göremedik ancak Google artık bu konuda ciddi adımlar atmak istediğini gösterdi. Daydream adındaki yeni platform, cihazlar arasında üst seviye bir sanal gerçeklik tecrübesi sunmayı hedefliyor.

Daydream için, birden çok sanal gerçeklik bileşenini bir araya getiren bir çatı tanımlaması kullanabiliriz. Akıllı telefonlar, gözlükler, kontrolcüler ve uygulamalar artık tek bir kaynaktan beslenecek. Böylece standart bir tecrübe sunulacak ve geliştirme aşamasındaki süre de kısaltılacak.

Daydream, en iyi tecrübe için kendi içerisinde kurallar belirleyecek ve bu kurallara uyum sağlayan cihazlara da sertifika verecek. Bunu HTC Vive Ready ve Oculus Ready programlarına benzetebiliriz. Pek çok üretici, şimdiden kurallar üzerinde çalışmaya başladı. Ayrıca Netflix gibi pek çok içerik sağlayıcı da programa katılıyor.

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Daydream içerisinde sanal gerçeklik için optimize edilmiş yazılımlar yer alacak. Örneğin sanal gerçeklik için arayüz, uygulama mağazası, gelişmiş sanal gerçeklik bildirimleri bunlar arasında sayılabilir. Daydream, Android N işletim sistemi içerisine entegre edilecek ve sürüm ile birlikte yıl sonuna doğru kullanıma sunulacak.

Cihazlar

Daydream için referans elbette ki Google’dan gelecek. Sade bir tasarıma sahip sanal gerçeklik gözlüğü ve bir kablosuz kumanda, yıl sonuna doğru piyasada olacak. Google haricinde Huawei de, gelecekte Daydream tabanlı sanal gerçeklik cihazları üreteceğini duyurdu.

Yine bir diğer yonga tasarımcısı MediaTek, yeni nesil MT yonga setlerinin Daydream sanal gerçeklik platformuna hazır olarak piyasaya çıkacağını açıkladı. Yani hem donanım hem de yazılım tarafında Google geniş bir cephe oluşturmaya başlıyor. Bu da, sanal gerçeklik sektöründe önemli başarıların anahtarı olacaktır.

 
Daydream: Google’ın yeni sanal gerçeklik standardı
 

http://www.phonearena.com/news/Daydream-is-Googles-VR-ready-platform-for-Android-N-and-the-near-future_id81257 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
İyi oldu bence bu android ,android wear ve bu güzel ekosistem olacak
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simbolmina 3 yıl
VR'ı işlevsel ve ucuz hale getirmek için çok güzel bir yöntem. Keşke bir de ürün görebilseydik referans tasarım diye.
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mehmedaltair 3 yıl
Google bu seneki etkinlikte coştu resmen. Apple taktiği ile teknoloji oturana kadar büyük hamle yapmayıp mükemmel hale getirdikten sonra tüketicinin alıp rahat rahat kullanacağı ürünler çıkarmak en güzel yol.
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