Deepworld ile yeni bir dünya yaratın





‘Bytebin’ adında bir oyun geliştiricisi tarafından duyurulan ve şu an alfa aşamasında olan Deepworld'un oynanış videosu yayınlandı. Deepworld Minecraft'tan esinlenen bir oyun .





Oynanışın ön plana çıkacağı Deepworld’de 2D grafikler oyuncuları tatmin edecek seviyede sunulacak. Doğal kaynakları kullanarak hayatta kalmak için aletler geliştirdiğimiz oyunda işlerimizi kolaylaştıracak çeşitli makineler yapabileceğiz. Gece-Gündüz döngüsü ve hava koşullarının değişimini de yansıtacak olan oyun farklı yapıda düşmanlarda sunacak. Deepworld’de yalnız olmayacaksınız diğer oyuncularla gerçek zamanlı yeni bir dünya yaratma şansınız olacak. iOS ve Mac için çıkış yapacak olan oyun bu iki platformdaki oyuncuları aynı dünyada buluşturacak ve birbirleriyle iletişim kurabilmelerini sağlayacak.





Yeni bir fikre sahip olmasa da sunacağı online mod ve çapraz platform desteği ile adından sıkça söz ettirecek bir oyun bizi bekliyor. Henüz alfa aşamasında olan ve kesin bir çıkış tarihi belirtilmeyen oyunu yakın bir zamanda beklemek doğru olmayacaktır.







http://toucharcade.com/2012/04/18/new-gameplay-trailer-for-deepworld-an-mmo-2d-minecraft-set-in-a-steampunk-world/