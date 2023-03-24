Ses değiştirme için en iyi ses değiştirici program ve uygulamalar

- En iyi ses değiştirici uygulamalar (Android ve iOS) 📲
- 1️⃣ Baviux Voice Changer with Effects
- 2️⃣ Live Voice Changer - Prankcall
- 3️⃣ Call Voice Changer - IntCall
- 4️⃣ Voice Changer Plus
- 5️⃣ Voice Changer
- 6️⃣ Snapchat
- Ücretsiz ses değiştirme programları (Windows PC ve Mac) 💻
- 1️⃣ Voicemod
- 2️⃣ Clownfish (Palyaço balığı ses değiştirici)
- 3️⃣ VoiceMeeter
- 4️⃣Morph VOX
- Online ses değiştirici 🎤
- 1️⃣VoiceChanger.io
- 2️⃣ Myvoicemod
- 3️⃣Voice-changer
- 4️⃣Voice Spice Recorder
- Ses değiştirici mikrofon modelleri 🎙️
- Yorumlar
Bilgisayarda veya telefonda sesi gerçek zamanlı değiştirmek, ses değiştirici programlar sayesinde çok kolay hale geldi. İster Windows PC'de isterseniz de Android telefon veya iPhone'da kullanabileceğiniz ses kalınlaştırma, inceltme ya da kadın/erkek sesi yapma gibi değişiklikler için harika uygulamalar var. En iyi ve ücretsiz ses değiştirme programları ve uygulamalarını bu yazıda bulabilirsiniz.
En iyi ses değiştirici uygulamalar (Android ve iOS) 📲
1️⃣ Baviux Voice Changer with Effects
Baviux, Android’deki en popüler ve kullanımı basit ses değiştirme uygulamalarından biri. Arama esnasında sesinizi değiştirmenize izin vermiyor ancak sesinizi kaydedip efektler uygulayabiliyor veya ses dosyalarını içe aktarabiliyorsunuz. Zombi ve robottan uzaylıya kadar 40'tan fazla efektle kullanımı kolay. Ses dosyasını kaydetmek, paylaşmak veya zil sesi ya da bildirim tonu olarak ayarlamak da kolay. Uygulama ücretsiz ancak bazı premium efektler için uygulama içi satın alımlar var. Reklamları izleyerek yeni efektlerin kilidini açabiliyorsunuz. Efektler ile ses değiştirici uygulama arıyorsanız, Baviux Voice Changer’ı tavsiye ederiz.
2️⃣ Live Voice Changer - Prankcall
Live Voice Changer, 11 ses efekti içermesine rağmen iOS platformunda oldukça popüler bir telefonla konuşurken ses değiştirici uygulaması. Canlı ses değiştirici uygulamayı indirmesi ücretsiz ancak canlı arama özellikleri uygulama içi satın alım gerektiriyor. Efektlere ek olarak, her bir efekti kişiselleştirmenize ve kulağınıza tam olarak uygun gelene kadar ince ayar yapmanıza olanak tanıyan kullanışlı ekolayzır ayarları da mevcut.
3️⃣ Call Voice Changer - IntCall
4️⃣ Voice Changer Plus
Voice Changer Plus, telefon aramalarında sesinizi değiştirmenizi sağlamıyor ancak ses kaydı oluşturup paylaşmanıza izin veriyor. Ses değiştirme uygulamasında ister konuşun, ister şarkı söyleyin… Darth Vader veya bir robot gibi çok çeşitli arka plan efektleri var. Aralarından seçim yapabileceğiniz onlarca ses var. Sesiniz hızlandırmanızı ve yavaşlatmanızı sağlayan bir özellik de mevcut. Konuşurken ses değiştirici uygulama arayanlara tavsiyemizdir.
5️⃣ Voice Changer
Voice Changer, sade kullanıcı arayüzü, çeşitli özellikleriyle dikkat çeken Android ses değiştirme efekti uygulaması. Yeni ses dosyaları kaydedebilir veya mevcut ses dosyalarını içe aktarabilirsiniz. Ses dosyasını yüklediğinizde, robot, uzaylı, arı ve daha nice çeşitli ses efektleri uygulayabilirsiniz. Android için ses değiştirici uygulama, ücretsizdir ancak reklamlar içeriyor.
6️⃣ Snapchat
Ücretsiz ses değiştirme programları (Windows PC ve Mac) 💻
1️⃣ Voicemod
Voicemod, sorunsuz ve hızlı ses değiştirme programı olmasıyla listenin başında yer alıyor. Sesinizi kadın, çocuk, erkek, hayvan ve robot sesine dönüştürebilen program, yalnızca Windows bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Eğlenmek için, online oyunlarda veya canlı yayın yaparken sesinizi değiştirmek için bu yazılımı kullanabilirsiniz.
2️⃣ Clownfish (Palyaço balığı ses değiştirici)
Clownfish Voice Changer, ses değiştirmenin en kolay, en kullanıcı dostu ve basit yollarından biri diyebiliriz. Windows bilgisayar için ücretsiz ses değiştirici program, yazıyı sese dönüştürme, yerleşik ses çalar, VTS eklenti desteği, müzik çalar gibi güzel özelliklere sahip. Palyaço balığı ses değiştirici, 14 ses arasından seçim yapmanıza izin veriyor.
3️⃣ VoiceMeeter
4️⃣Morph VOX
Morph VOX, sesinizi değiştirmek için kullanabileceğiniz bir başka program. Mac ses değiştirme program, yerleşik ses ve ses efektleri ile sesinizi kadın, erkek, çocuk ve diğer çeşitli seslere dönüştürmenizi sağlıyor. Ses düzenleme ve değiştirme işlemlerini hassas şekilde özelleştirmenizi sağlıyor. Sesinizi değiştirmek için size birçok ses parametresi sunuyor. Mac versiyonu Windows versiyonundan daha iyi.
Online ses değiştirici 🎤
1️⃣VoiceChanger.io
Önceden kaydedilmiş bir ses dosyasındaki sesleri değiştirmenin veya yeni farklı bir sesle kayıt oluşturmanın bir yolunu arıyorsanız, Voice Changer en iyi seçeneklerinizden biri. Yeni bir ses kaydı başlatmak için ihtiyacınız olan tek şey; bir mikrofon ve web tarayıcısı. Ses kaydı oturumunu tamamladıktan sonra, sesinizi bir süper kahraman filminden bir uzaylı veya kötü adam gibi çıkarabilecek düzinelerce ses efekti arasından seçim yapabilirsiniz.
2️⃣ Myvoicemod
Bu çevrimiçi araçla ses kalınlaştırma dahil sesi değiştirmek birkaç tıkla mümkün. Yeni bir ses dosyası kaydetmeyi veya mevcut bir dosyayı yüklemeyi seçebilirsiniz ancak yeni bir kayıt oturumu başlatmadan önce bilgisayarınıza bir mikrofonun bağlı olduğundan emin olmalısınız. Daha sonra, değiştirmek istediğiniz sesi kaydetmeye devam edebilirsiniz ve işiniz bittiğinde mevcut ses efektlerinden birine tıklayabilirsiniz. Efektlere tıkladığınız anda kayıt oynatılmaya başlar. Yani, değiştirdiğiniz ses kaydını indirmeden önce dinleyebilirsiniz.
3️⃣Voice-changer
4️⃣Voice Spice Recorder
Voice Spice Recorder, yeni kaydettiğiniz bir sesi veya yazıyı sese dönüştürme özelliğiyle kaydettiğiniz sesi değiştirmenize izin veren bir site. Mikrofonunuzun ses düzeyini seçmenizi, farklı efektleri uygulamanızı veya sesi erkek sesine veya kadın sesine çevirmek isteyip istemediğinizi seçmenize olanak tanıyan temel ses kayıt ayarları içeriyor. Sesinizi kaydettikten sonra, Kaydet düğmesine tıklayarak dosyaya başlık, kaydeden kişinin ismi veya açıklama ekleyebiliyorsunuz.
Ses değiştirici mikrofon modelleri 🎙️
Sonuç olarak, ses değiştirmek için mikrofon satın almak zorunda değilsiniz. Bu rehber yazıda gerek içerik üreticilerinin işine yarayacak gerekse de telefon aramalarında eğlence amaçlı kullanılabilecek en iyi ve ücretsiz ses değiştirme programları bulacaksınız. Bu sayede gerek Valorant, PUBG Mobile ve Discord gibi platformlarda sesinizi değiştirebilir gerekse de telefonla konuşurken ses tonunuzu inceltip kalınlaştırabilirsiniz. Hatta ses değiştirici programlar sayesinde kadın sesi veya erkek sesi dahi çıkartabilirsiniz. Bizde bunun için Android ve iPhone için ses değiştirici uygulamalara göz attık. Ayrıca programsız ses değiştirici arayanlar için de profesyonel ses değiştirme cihazları önerdik.
Ses Değiştirme Programları Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 1166Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)