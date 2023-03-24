Ses değiştirme için en iyi ses değiştirici program ve uygulamalar

Bilgisayarda veya telefonda sesi gerçek zamanlı değiştirmek, ses değiştirici programlar sayesinde çok kolay hale geldi. İster Windows PC'de isterseniz de Android telefon veya iPhone'da kullanabileceğiniz ses kalınlaştırma, inceltme ya da kadın/erkek sesi yapma gibi değişiklikler için harika uygulamalar var. En iyi ve ücretsiz ses değiştirme programları ve uygulamalarını bu yazıda bulabilirsiniz.

En iyi ses değiştirici uygulamalar (Android ve iOS) 📲 Tam Boyutta Gör "Ses tonunu değiştirmek mümkün mü?" diye soranlar için; telefonla konuşurken ses tonu değiştirme için birkaç güzel ses değiştirici uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar sayesinde telefon sesinizi değiştirebilirsiniz. İşte Android ve iPhone için en iyi ve en eğlenceli ses değiştirme uygulamaları 🔽 1️⃣ Baviux Voice Changer with Effects Baviux, Android’deki en popüler ve kullanımı basit ses değiştirme uygulamalarından biri. Arama esnasında sesinizi değiştirmenize izin vermiyor ancak sesinizi kaydedip efektler uygulayabiliyor veya ses dosyalarını içe aktarabiliyorsunuz. Zombi ve robottan uzaylıya kadar 40'tan fazla efektle kullanımı kolay. Ses dosyasını kaydetmek, paylaşmak veya zil sesi ya da bildirim tonu olarak ayarlamak da kolay. Uygulama ücretsiz ancak bazı premium efektler için uygulama içi satın alımlar var. Reklamları izleyerek yeni efektlerin kilidini açabiliyorsunuz. Efektler ile ses değiştirici uygulama arıyorsanız, Baviux Voice Changer’ı tavsiye ederiz. 2️⃣ Live Voice Changer - Prankcall Live Voice Changer, 11 ses efekti içermesine rağmen iOS platformunda oldukça popüler bir telefonla konuşurken ses değiştirici uygulaması. Canlı ses değiştirici uygulamayı indirmesi ücretsiz ancak canlı arama özellikleri uygulama içi satın alım gerektiriyor. Efektlere ek olarak, her bir efekti kişiselleştirmenize ve kulağınıza tam olarak uygun gelene kadar ince ayar yapmanıza olanak tanıyan kullanışlı ekolayzır ayarları da mevcut. 3️⃣ Call Voice Changer - IntCall Tam Boyutta Gör Call Voice Changer - IntCall, adından da tahmin edeceğiniz üzere bir telefon arama ses değiştirici. Arama sırasında ses perdenizi değiştirmenize ve çeşitli ses efektleri kullanmanıza olanak tanıyor. Efektleri test edebildiğiniz ücretsiz demo sürümü mevcut ve rehberinizdeki bir kişi üzerinde iki dakika ücretsiz deneme hakkınız var. Sonrasında dakika başına ücret ödemeniz gerekiyor. Bu bağlamda abonelik seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. 4️⃣ Voice Changer Plus Voice Changer Plus, telefon aramalarında sesinizi değiştirmenizi sağlamıyor ancak ses kaydı oluşturup paylaşmanıza izin veriyor. Ses değiştirme uygulamasında ister konuşun, ister şarkı söyleyin… Darth Vader veya bir robot gibi çok çeşitli arka plan efektleri var. Aralarından seçim yapabileceğiniz onlarca ses var. Sesiniz hızlandırmanızı ve yavaşlatmanızı sağlayan bir özellik de mevcut. Konuşurken ses değiştirici uygulama arayanlara tavsiyemizdir. 5️⃣ Voice Changer Voice Changer, sade kullanıcı arayüzü, çeşitli özellikleriyle dikkat çeken Android ses değiştirme efekti uygulaması. Yeni ses dosyaları kaydedebilir veya mevcut ses dosyalarını içe aktarabilirsiniz. Ses dosyasını yüklediğinizde, robot, uzaylı, arı ve daha nice çeşitli ses efektleri uygulayabilirsiniz. Android için ses değiştirici uygulama, ücretsizdir ancak reklamlar içeriyor. 6️⃣ Snapchat Tam Boyutta Gör Snapchat, görünüşünüzü değiştiren filtrelerle ünlü ancak video kaydettikten sonra hoparlör simgesine uzun basarak erişebileceğiniz ses filtreleri de var. Uzaylı veya robot gibi konuşmak için çeşitli seçenekler var; kesinlikle denemelisiniz. Sesinizin değiştirmek için hız değiştiricileri de kullanabilirsiniz. Videonuzu kaydettikten sonra filtreleri görmek için sola veya sağa kaydırın, ardından sesinizi ağır çekimde oynatmak için salyangoz, hızlandırmak için tavşan simgesine dokunun.

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Ücretsiz ses değiştirme programları (Windows PC ve Mac) 💻 Tam Boyutta Gör Discord, Twitch veya başka sosyal ağ platformlarında konuşurken, arkadaşlarınızla sohbet ederken veya canlı yayında ses tonu değiştirmek için bir program mı arıyorsunuz? Cevabınız evetse, Windows PC ve Mac bilgisayar için en iyi ücretsiz ses değiştirici program listemize göz atmalısınız. İşte 2023’ün en iyi ses değiştirici programları 🔽 1️⃣ Voicemod Voicemod, sorunsuz ve hızlı ses değiştirme programı olmasıyla listenin başında yer alıyor. Sesinizi kadın, çocuk, erkek, hayvan ve robot sesine dönüştürebilen program, yalnızca Windows bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Eğlenmek için, online oyunlarda veya canlı yayın yaparken sesinizi değiştirmek için bu yazılımı kullanabilirsiniz. 2️⃣ Clownfish (Palyaço balığı ses değiştirici) Clownfish Voice Changer, ses değiştirmenin en kolay, en kullanıcı dostu ve basit yollarından biri diyebiliriz. Windows bilgisayar için ücretsiz ses değiştirici program, yazıyı sese dönüştürme, yerleşik ses çalar, VTS eklenti desteği, müzik çalar gibi güzel özelliklere sahip. Palyaço balığı ses değiştirici, 14 ses arasından seçim yapmanıza izin veriyor. 3️⃣ VoiceMeeter Tam Boyutta Gör VoiceMeeter, sesi farklı şekillerde düzenlemek için kullanılabilen ses karıştırıcı. Bilgisayarınızdan veya herhangi bir uygulamadan ses ekleyebiliyorsunuz. Program, sesinizi oyunlar, farklı müzik türleri, plaklar ve diğer ses türleriyle sorunsuz bir şekilde karıştırıyor. Profesyonel, etkili ve ücretsiz ses değiştirme programı, sesinizi ayarlamanız için birçok ses parametresi sunuyor. 4️⃣Morph VOX Morph VOX, sesinizi değiştirmek için kullanabileceğiniz bir başka program. Mac ses değiştirme program, yerleşik ses ve ses efektleri ile sesinizi kadın, erkek, çocuk ve diğer çeşitli seslere dönüştürmenizi sağlıyor. Ses düzenleme ve değiştirme işlemlerini hassas şekilde özelleştirmenizi sağlıyor. Sesinizi değiştirmek için size birçok ses parametresi sunuyor. Mac versiyonu Windows versiyonundan daha iyi.

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Online ses değiştirici 🎤 Tam Boyutta Gör Sesinizi değiştirmek, sosyal medya uygulamalarında arkadaşlarınızla eğlenmenin harika bir yolu olabilir. Programsız ses değiştirme yolunu arıyorsanız, internette faydalanabileceğiniz birçok site var. Birkaç hızlı ve basit adımda sesinizi bambaşka bir sese dönüştürebilirsiniz. İşte ücretsiz en iyi X ses değiştirici site: 1️⃣VoiceChanger.io Önceden kaydedilmiş bir ses dosyasındaki sesleri değiştirmenin veya yeni farklı bir sesle kayıt oluşturmanın bir yolunu arıyorsanız, Voice Changer en iyi seçeneklerinizden biri. Yeni bir ses kaydı başlatmak için ihtiyacınız olan tek şey; bir mikrofon ve web tarayıcısı. Ses kaydı oturumunu tamamladıktan sonra, sesinizi bir süper kahraman filminden bir uzaylı veya kötü adam gibi çıkarabilecek düzinelerce ses efekti arasından seçim yapabilirsiniz. 2️⃣ Myvoicemod Bu çevrimiçi araçla ses kalınlaştırma dahil sesi değiştirmek birkaç tıkla mümkün. Yeni bir ses dosyası kaydetmeyi veya mevcut bir dosyayı yüklemeyi seçebilirsiniz ancak yeni bir kayıt oturumu başlatmadan önce bilgisayarınıza bir mikrofonun bağlı olduğundan emin olmalısınız. Daha sonra, değiştirmek istediğiniz sesi kaydetmeye devam edebilirsiniz ve işiniz bittiğinde mevcut ses efektlerinden birine tıklayabilirsiniz. Efektlere tıkladığınız anda kayıt oynatılmaya başlar. Yani, değiştirdiğiniz ses kaydını indirmeden önce dinleyebilirsiniz. 3️⃣Voice-changer Tam Boyutta Gör Voice-changer, sesi değiştirmek için harcamanız gereken süreyi en aza indiren basit ve eğlenceli online site değiştirici. Dosyayı bilgisayarınızdan yüklemeniz veya yeni kayıt oluşturmanız, ardından efektlerden birine tıklamanız yeterli. Ses değiştirme sitesi, sınırlı sayıda ses efekti içeriyor ve ses kayıtları yalnızca WAV formatında kaydetmenize izin veriyor ancak ücretsiz olmasıyla tercih edilebilir. 4️⃣Voice Spice Recorder Voice Spice Recorder, yeni kaydettiğiniz bir sesi veya yazıyı sese dönüştürme özelliğiyle kaydettiğiniz sesi değiştirmenize izin veren bir site. Mikrofonunuzun ses düzeyini seçmenizi, farklı efektleri uygulamanızı veya sesi erkek sesine veya kadın sesine çevirmek isteyip istemediğinizi seçmenize olanak tanıyan temel ses kayıt ayarları içeriyor. Sesinizi kaydettikten sonra, Kaydet düğmesine tıklayarak dosyaya başlık, kaydeden kişinin ismi veya açıklama ekleyebiliyorsunuz.

Sonuç olarak, ses değiştirmek için mikrofon satın almak zorunda değilsiniz. Bu rehber yazıda gerek içerik üreticilerinin işine yarayacak gerekse de telefon aramalarında eğlence amaçlı kullanılabilecek en iyi ve ücretsiz ses değiştirme programları bulacaksınız. Bu sayede gerek Valorant, PUBG Mobile ve Discord gibi platformlarda sesinizi değiştirebilir gerekse de telefonla konuşurken ses tonunuzu inceltip kalınlaştırabilirsiniz. Hatta ses değiştirici programlar sayesinde kadın sesi veya erkek sesi dahi çıkartabilirsiniz. Bizde bunun için Android ve iPhone için ses değiştirici uygulamalara göz attık. Ayrıca programsız ses değiştirici arayanlar için de profesyonel ses değiştirme cihazları önerdik.

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