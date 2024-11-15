Apple TV+'ın sevilen dizisi Silo'nun 2. sezonu başladı

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Tam Boyutta Gör Distopik bilim kurgu dizisi Silo, Dünya’daki son insanları barındırmak için inşa edilen yeraltı dünyası hakkında çözülecek daha fazla sırla birlikte geri döndü. Hugh Howey’in en çok satan romanlarından uyarlanan Silo'nun 2. sezonu, 15 Kasım'da Apple TV+'da yayınlanmaya başladı.

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Silo ikinci sezon 15 Kasım'da başladı

Silo, görünüşte zehirli ve ölümcül olan dış dünyadan kaçmak için devasa bir yeraltı sığınağında yaşayan Dünya'daki son 10.000 kişiyi konu alıyor. İnsanlar silonun neden inşa edildiğini bilmiyor, gerçeği arayanlar da ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Rebecca Ferguson, sevdiği birinin cinayetinin ardından siloyu çevreleyen gizemleri çözmeye çalışan bir mühendis olan Juliette Nichols rolünde. Bilim kurgu dizisi Hugh Howey'nin en çok satan kitap üçlemesi Wool’dan uyarlama. Ferguson ve Howey yapımcı olarak görev yapıyor.

Silo 2. sezon oyuncuları

Rebecca Ferguson (Juliette "Jules" Nichols)

(Juliette "Jules" Nichols) Tim Robbins (Mayor Bernard Holland)

Common (Robert Sims)

Dame Harriet Walter (Martha Walker)

Chinaza Uche (Sheriff Paul Billings)

Avi Nash (Lukas Kyle)

Rick Gomez (Patrick Kennedy)

Steve Zahn (Solo)

Alexandria Riley (Camille Sims)

Shane McRae (Knox)

Remmie Milner (Shirley)

Clare Perkins (Carla)

Rick Gomez (Patrick Kennedy)

Caitlin Zoz (Kathleen Billings)

Tanya Moodie (Judge Meadows)

Iain Glen (Dr Pete Meadows)

George Robinson - Mark Chambers

Silo 2. sezon bölümleri ne zaman?

Silo 2. sezon ilk bölümü "The Engineer" 15 Kasım'da başladı. Dizi, 17 Ocak 2025'te sezon finali yapacak.

2. sezon 1. bölüm: 15 Kasım

2. sezon 2. bölüm - 22 Kasım

2. sezon 3. bölüm - 29 Kasım

2. sezon 4. bölüm- 6 Aralık

2. sezon 5. bölüm - 13 Aralık

2. sezon 6. bölüm - 20 Aralık

2. sezon 7. bölüm - 27 Aralık

2. sezon 8. bölüm - 3 Ocak

2. sezon 9. bölüm - 10 Ocak

2. sezon 10. bölüm - 17 Ocak

Silo 1. sezon özeti (Spoiler içerir!)

Apple TV+'da yayınlanan bilim kurgu dizisini henüz izlemediyseniz, dizinin ilk sezonundan önemli sahneleri gösteren özet videoyu izlememenizi tavsiye ederiz çünkü spoiler içermektedir. Video, yayınlanmasının üzerinden uzun süre geçtiğinden 1. sezonu hatırlamak isteyenler için paylaşılmıştır.

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Apple TV+'ın bilim kurgu dizisi Silo 2. sezon yayında