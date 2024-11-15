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    Apple TV+'ın sevilen dizisi Silo'nun 2. sezonu başladı

    Apple TV+ platformunda yayınlanan ödüllü bilim kurgu dizisi Silo'nun 2. sezonu başladı. Rebecca Ferguson'ın başrolde olduğu dizinin yeni bölümleri her Cuma yayınlanacak.
    apple tv+ silo 2. sezon izlenebilir Tam Boyutta Gör
    Distopik bilim kurgu dizisi Silo, Dünya’daki son insanları barındırmak için inşa edilen yeraltı dünyası hakkında çözülecek daha fazla sırla birlikte geri döndü. Hugh Howey’in en çok satan romanlarından uyarlanan Silo'nun 2. sezonu, 15 Kasım'da Apple TV+'da yayınlanmaya başladı.

    Silo ikinci sezon 15 Kasım'da başladı

    Silo, görünüşte zehirli ve ölümcül olan dış dünyadan kaçmak için devasa bir yeraltı sığınağında yaşayan Dünya'daki son 10.000 kişiyi konu alıyor. İnsanlar silonun neden inşa edildiğini bilmiyor, gerçeği arayanlar da ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Rebecca Ferguson, sevdiği birinin cinayetinin ardından siloyu çevreleyen gizemleri çözmeye çalışan bir mühendis olan Juliette Nichols rolünde. Bilim kurgu dizisi Hugh Howey'nin en çok satan kitap üçlemesi Wool’dan uyarlama. Ferguson ve Howey yapımcı olarak görev yapıyor.

    Silo 2. sezon oyuncuları

    • Rebecca Ferguson (Juliette "Jules" Nichols)
    • Tim Robbins (Mayor Bernard Holland)
    • Common (Robert Sims)
    • Dame Harriet Walter (Martha Walker)
    • Chinaza Uche (Sheriff Paul Billings)
    • Avi Nash (Lukas Kyle)
    • Rick Gomez (Patrick Kennedy)
    • Steve Zahn (Solo)
    • Alexandria Riley (Camille Sims)
    • Shane McRae (Knox)
    • Remmie Milner (Shirley)
    • Clare Perkins (Carla)
    • Rick Gomez (Patrick Kennedy)
    • Caitlin Zoz (Kathleen Billings)
    • Tanya Moodie (Judge Meadows)
    • Iain Glen (Dr Pete Meadows)
    • George Robinson - Mark Chambers

    Silo 2. sezon bölümleri ne zaman?

    Silo 2. sezon ilk bölümü "The Engineer" 15 Kasım'da başladı. Dizi, 17 Ocak 2025'te sezon finali yapacak.

    • 2. sezon 1. bölüm: 15 Kasım
    • 2. sezon 2. bölüm - 22 Kasım
    • 2. sezon 3. bölüm - 29 Kasım
    • 2. sezon 4. bölüm- 6 Aralık
    • 2. sezon 5. bölüm - 13 Aralık
    • 2. sezon 6. bölüm - 20 Aralık
    • 2. sezon 7. bölüm - 27 Aralık
    • 2. sezon 8. bölüm - 3 Ocak
    • 2. sezon 9. bölüm - 10 Ocak
    • 2. sezon 10. bölüm - 17 Ocak

    Silo 1. sezon özeti (Spoiler içerir!)

    Apple TV+'da yayınlanan bilim kurgu dizisini henüz izlemediyseniz, dizinin ilk sezonundan önemli sahneleri gösteren özet videoyu izlememenizi tavsiye ederiz çünkü spoiler içermektedir. Video, yayınlanmasının üzerinden uzun süre geçtiğinden 1. sezonu hatırlamak isteyenler için paylaşılmıştır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 5 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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