Apple TV+'ın sevilen dizisi Silo'nun 2. sezonu başladı

- Silo ikinci sezon 15 Kasım'da başladı
- Silo 2. sezon oyuncuları
- Silo 2. sezon bölümleri ne zaman?
- Silo 1. sezon özeti (Spoiler içerir!)
- Yorumlar
Silo ikinci sezon 15 Kasım'da başladı
Silo, görünüşte zehirli ve ölümcül olan dış dünyadan kaçmak için devasa bir yeraltı sığınağında yaşayan Dünya'daki son 10.000 kişiyi konu alıyor. İnsanlar silonun neden inşa edildiğini bilmiyor, gerçeği arayanlar da ölümcül sonuçlarla karşı karşıya kalıyor. Rebecca Ferguson, sevdiği birinin cinayetinin ardından siloyu çevreleyen gizemleri çözmeye çalışan bir mühendis olan Juliette Nichols rolünde. Bilim kurgu dizisi Hugh Howey'nin en çok satan kitap üçlemesi Wool’dan uyarlama. Ferguson ve Howey yapımcı olarak görev yapıyor.
Silo 2. sezon oyuncuları
- Rebecca Ferguson (Juliette "Jules" Nichols)
- Tim Robbins (Mayor Bernard Holland)
- Common (Robert Sims)
- Dame Harriet Walter (Martha Walker)
- Chinaza Uche (Sheriff Paul Billings)
- Avi Nash (Lukas Kyle)
- Rick Gomez (Patrick Kennedy)
- Steve Zahn (Solo)
- Alexandria Riley (Camille Sims)
- Shane McRae (Knox)
- Remmie Milner (Shirley)
- Clare Perkins (Carla)
- Rick Gomez (Patrick Kennedy)
- Caitlin Zoz (Kathleen Billings)
- Tanya Moodie (Judge Meadows)
- Iain Glen (Dr Pete Meadows)
- George Robinson - Mark Chambers
Silo 2. sezon bölümleri ne zaman?
Silo 2. sezon ilk bölümü "The Engineer" 15 Kasım'da başladı. Dizi, 17 Ocak 2025'te sezon finali yapacak.
- 2. sezon 1. bölüm: 15 Kasım
- 2. sezon 2. bölüm - 22 Kasım
- 2. sezon 3. bölüm - 29 Kasım
- 2. sezon 4. bölüm- 6 Aralık
- 2. sezon 5. bölüm - 13 Aralık
- 2. sezon 6. bölüm - 20 Aralık
- 2. sezon 7. bölüm - 27 Aralık
- 2. sezon 8. bölüm - 3 Ocak
- 2. sezon 9. bölüm - 10 Ocak
- 2. sezon 10. bölüm - 17 Ocak
Silo 1. sezon özeti (Spoiler içerir!)
Apple TV+'da yayınlanan bilim kurgu dizisini henüz izlemediyseniz, dizinin ilk sezonundan önemli sahneleri gösteren özet videoyu izlememenizi tavsiye ederiz çünkü spoiler içermektedir. Video, yayınlanmasının üzerinden uzun süre geçtiğinden 1. sezonu hatırlamak isteyenler için paylaşılmıştır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir