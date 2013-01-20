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Deklanşöre basmanın kolay yolu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Custom SLR tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan "ProDot" projesi fotoğraf makinesi kullanıcılarının deklanşör, iPad ve iPhone kullanıcılarının ise cihazlarının "Home" tuşuna daha rahat basabilmesine olanak sağlıyor.
Prodot sayesinde fotoğraf makinelerinin deklanşör tuşları tepkilere daha çabuk ve etkili cevap verebilecek bir yapıya bürünüyor. Geliştiricinin söylediğine göre Prodot kullandığı zaman kameraların çekim sırasında ortaya çıkan titreme sorunu azalıyor ve daha hızlı çekim yapılabiliyor. Çok hızlı hareket edilmesi gereken durumlarda farklı dokusu sayesinde deklanşörün daha hızlı bulunduğu ve uzun süreli çekimlerde parmağın daha az yorulduğu belirtiliyor. 3 farklı renk çeşidine sahip olan Prodot ayrıca Apple'ın iPad ve iPhone modellerinde de kullanılabiliyor. Bu cihazlarda içine göçük bir biçimde yer alan "Home" tuşları Prodot sayesinde çok daha rahat bir şekilde kullanılabiliyor.
Custom SLR firması tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan proje hedeflediği $3,500 ücreti geçerek $12,000 gibi yüksek bir düzeye 726 bağış ile taşımış ve başarılı olmuş durumda. Prodot, $9,95 fiyat etiketi ile firmanın kendi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca aşağıdaki videolar ile ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.
http://www.customslr.com


http://www.customslr.com Yorum Yaz
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MAD MAX 6 yıl
Hava, ateş, su, tahta.
Tahta yok tahta yok.. Tahtayı kim uydurdu .
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Guest-C92307DD-89B3-4BF1-BDEE-3C2D15942F59 6 yıl
On Yüz Bin Milyon yılın icadı resmen bu olmadan önce fotoğraf falan çekemiyorduk.
İşin şakasını geçeyimde Bence cidden gereksiz bir ürün alacağımı sanmıyorum zaten fotoğrafçekerken kim elinie deklanşörden ayırıyor ki ?
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OverClocK1ng 6 yıl
Bir plastik parçası 10 Dolar.
Yuhh...
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ugrtrkgvn 6 yıl
Parmağı niye deklanşörden o kadar uzakta tutuyoruz agalar bu ürünü almak için mi?
Varmıdır parmağını deklanşörden ayıran cidden?
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Thathurts 6 yıl
Dünyanın en gereksiz haberi ve aleti
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PHI 6 yıl
Video çok saçma olmamış mı? Neymiş bu yokken kareyi kaçırıyormuşuz, bunu takınca kareyi yakalıyormuşuz.

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Yazılımcı Online 6 yıl
Bende ilk gördüğümde gereksiz dedimde normalde hep aklıma takılan ve bu slr üreticileri neden deklanşörü biraz daha çıkıntılı ve kaymaz bir malzeme ile yapmıyorlar diye düşünmüştüm. Aslında gereksiz görülsede konfor açısından bir nebze faydası olabilir. Yoksa kareyi daha çabuk yakalama falan saçma , zaten yarım deklanşör beklerim çoğu zaman , yokki usm lensimiz bastığımız anda odaklansın çekelim
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Sebepsiz güldüm
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Aeronautical Engineer 6 yıl
Tek kelimeyle GEREKSİZ.
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hakanlevent 6 yıl
biz maldık da yapamadık :D
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V4LKyR 6 yıl
Adam bir yapıştırıcıyla köşeyi dönmüş. Yapıştırılmış küçük bir plastik parça yahu. İşte yenilikçi fikir böyle birşey.
1 Yanıt Yanıtla
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Holy Templar 6 yıl V4LKyR
V4LKyR

Adam bir yapıştırıcıyla köşeyi dönmüş. Yapıştırılmış küçük bir plastik parça yahu. İşte yenilikçi fikir böyle birşey.


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