Deklanşöre basmanın kolay yolu





Custom SLR tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan "ProDot" projesi fotoğraf makinesi kullanıcılarının deklanşör, iPad ve iPhone kullanıcılarının ise cihazlarının "Home" tuşuna daha rahat basabilmesine olanak sağlıyor.

Prodot sayesinde fotoğraf makinelerinin deklanşör tuşları tepkilere daha çabuk ve etkili cevap verebilecek bir yapıya bürünüyor. Geliştiricinin söylediğine göre Prodot kullandığı zaman kameraların çekim sırasında ortaya çıkan titreme sorunu azalıyor ve daha hızlı çekim yapılabiliyor. Çok hızlı hareket edilmesi gereken durumlarda farklı dokusu sayesinde deklanşörün daha hızlı bulunduğu ve uzun süreli çekimlerde parmağın daha az yorulduğu belirtiliyor. 3 farklı renk çeşidine sahip olan Prodot ayrıca Apple'ın iPad ve iPhone modellerinde de kullanılabiliyor. Bu cihazlarda içine göçük bir biçimde yer alan "Home" tuşları Prodot sayesinde çok daha rahat bir şekilde kullanılabiliyor.

Custom SLR firması tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan proje hedeflediği $3,500 ücreti geçerek $12,000 gibi yüksek bir düzeye 726 bağış ile taşımış ve başarılı olmuş durumda. Prodot, $9,95 fiyat etiketi ile firmanın kendi sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Ayrıca aşağıdaki videolar ile ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.customslr.com





http://www.customslr.com