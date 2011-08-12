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Dell 5-inç tableti Streak 5'i sonlandırıyor

7 yıl
46,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell 5-inç tableti Streak 5'i sonlandırıyor
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Dell tarafından yurt dışında bir sene önce satışa çıkartılan, ülkemizde ise Turkcell tarafından yeni yeni pazara sunulan 5-inç boyutundaki tablet bilgisayar Streak 5 pazardan çekiliyor.
Hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilen cihaz, 5-inç boyutundaki ekranı ve 1GHz hızındaki işlemcisiyle çıktığı dönemde ilgi çekmiş ancak eski Android sürümüyle eleştrilmişti.
Dell tarafından zaman içerisinde yayınlanan bazı güncellemelerle daha yeni Android sürümlerine kavuşan Streak 5'in hangi sebeplerle sonlandırıldığı bilinmiyor ancak önce 10-inç tabletlere çıkan ardında 7-inç ekran boyutuna uyarlanan Honeycomb işletim sistemiyle uyumlu olmamasının etkili olduğu belirtilirken, cihazın geleceği de belirsizliğe düşmüş oldu.
Bilindiği üzere Google, resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da muhtemelen Ekim ayı gibi Ice Cream Sandwich kod adıyla anılan Android 4.0 işletim sistemini kullanıma sunacak.
Android 2.x ile Android 3.x sürümlerinin birleştirilerek tüm cihazlar için tek bir Android sürüm olarak devam edecek işletim sisteminin Streak 5'e çıkma ihtimali de bu gelişmeyle birlikte iyice azaldı.
Dell yeni tablet alacaklara Streak 7'yi bakmalarını tavsiye ediyor. Ülkemizde çok yeni satışa çıkan Streak 5'teki bu son gelişmeyle ilgili olarak Turkcell'in nasıl pozisyon alacağını ise bekleyip göreceğiz zira cihazın yeni Android sürümleriyle uyumlu olmama ihtimali bile tüketicilerin cihaza olan ilgisi üzerinde etki unsuru oluşturabilir.
Dell 5-inç tableti Streak 5'i sonlandırıyor
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http://www.electronista.com/articles/11/08/11/device.may.be.incompatible.with.new.android.builds/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Rainbow6 delle netten dosya indirmek yerine yan tarafındaki reset tuşuna bassaydın belki de 2 saniyeni almazdı :D
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Rainbow6 7 yıl
Bencede isabet olmus dell nedense tabletlerinde donanima onem verirken ekran kalitesini ve batarya omrunu boslamis bence dell streak7 de yakinda kaldirilir piyasadan ... ben gecenlerde almistim streak7 alet cok gucluydu ama ekrani cok kalitesizdi birde durduk yere alet dell logosunda takildi kaldi baktim internete kronik bi olaymis bu, neyse yazilimi internetten bulup indirdim sonada bastan assaya yukledim (cunku cihaz icinde bulunan sistemi formatla islemi bile ise yaramadi ) sorun cozuldu cihaz 299 dolarlik fiyatini 100 dolarlik kuponla 199 dolara indirdigim halde bu tegra2 tableti geri iade ettim
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sertacarslan 7 yıl
İsabet olmuş bence.
Kasası çok daha küçük de tasarlanabileceği halde gereksiz yere çok büyüktü.
Ne çok mobil bir tabletti, ne de kabul edilebilir boyutlarda bir telefon...
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