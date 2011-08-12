Dell 5-inç tableti Streak 5'i sonlandırıyor

Dell tarafından yurt dışında bir sene önce satışa çıkartılan, ülkemizde ise Turkcell tarafından yeni yeni pazara sunulan 5-inç boyutundaki tablet bilgisayar Streak 5 pazardan çekiliyor.

Hem telefon hem de tablet olarak kullanılabilen cihaz, 5-inç boyutundaki ekranı ve 1GHz hızındaki işlemcisiyle çıktığı dönemde ilgi çekmiş ancak eski Android sürümüyle eleştrilmişti.

Dell tarafından zaman içerisinde yayınlanan bazı güncellemelerle daha yeni Android sürümlerine kavuşan Streak 5'in hangi sebeplerle sonlandırıldığı bilinmiyor ancak önce 10-inç tabletlere çıkan ardında 7-inç ekran boyutuna uyarlanan Honeycomb işletim sistemiyle uyumlu olmamasının etkili olduğu belirtilirken, cihazın geleceği de belirsizliğe düşmüş oldu.

Bilindiği üzere Google, resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da muhtemelen Ekim ayı gibi Ice Cream Sandwich kod adıyla anılan Android 4.0 işletim sistemini kullanıma sunacak.

Android 2.x ile Android 3.x sürümlerinin birleştirilerek tüm cihazlar için tek bir Android sürüm olarak devam edecek işletim sisteminin Streak 5'e çıkma ihtimali de bu gelişmeyle birlikte iyice azaldı.

Dell yeni tablet alacaklara Streak 7'yi bakmalarını tavsiye ediyor. Ülkemizde çok yeni satışa çıkan Streak 5'teki bu son gelişmeyle ilgili olarak Turkcell'in nasıl pozisyon alacağını ise bekleyip göreceğiz zira cihazın yeni Android sürümleriyle uyumlu olmama ihtimali bile tüketicilerin cihaza olan ilgisi üzerinde etki unsuru oluşturabilir.

http://www.electronista.com/articles/11/08/11/device.may.be.incompatible.with.new.android.builds/