Dell Alienware X51, Haswell işlemciler ile güncellendi

Dell'in geçtiğimiz yıl içerisinde duyurduğu ufak boyutlu masaüstü bilgisayar sistemi Alienware X51 , Intel'in yeni Haswell işlemcileriyle güncellendi.

Dar alanda yüksek performans isteyen oyuncular için geliştirilen Alienware X51, yapılan güncelleme ile dört çekirdekli Intel Haswell Core i7-4770 işlemciye kadar yükseltme ve isteğe bağlı olarak alınabilen 2GB NVIDIA GTX 670 grafik birimi seçeneklerine kavuştu. Tasarımsal olarak değişiklik geçirmeyen modelin Haswell işlemci öncesi 699$'dan başlayan fiyatı ise Haswell işlemci sonrası 900$ seviyesine yükseldi.

34 cm x 10cm x 31cm boyutlara sahip olan Alienware X51, üzerinde yer alan birçok bağlantı yuvası yanında, özelleştirme seçenekleri ile de dikkat çekiyor.

http://www.engadget.com/2013/06/04/alienware-x51-haswell-refresh/