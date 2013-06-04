Dell Alienware X51, Haswell işlemciler ile güncellendi

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Dell'in geçtiğimiz yıl içerisinde duyurduğu ufak boyutlu masaüstü bilgisayar sistemi Alienware X51, Intel'in yeni Haswell işlemcileriyle güncellendi.
Dar alanda yüksek performans isteyen oyuncular için geliştirilen Alienware X51, yapılan güncelleme ile dört çekirdekli Intel Haswell Core i7-4770 işlemciye kadar yükseltme ve isteğe bağlı olarak alınabilen 2GB NVIDIA GTX 670 grafik birimi seçeneklerine kavuştu. Tasarımsal olarak değişiklik geçirmeyen modelin Haswell işlemci öncesi 699$'dan başlayan fiyatı ise Haswell işlemci sonrası 900$ seviyesine yükseldi.
34 cm x 10cm x 31cm boyutlara sahip olan Alienware X51, üzerinde yer alan birçok bağlantı yuvası yanında, özelleştirme seçenekleri ile de dikkat çekiyor.
http://www.engadget.com/2013/06/04/alienware-x51-haswell-refresh/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu arada pc oyunlarını düzenli oynayanlara salak gözü ile bakıyorum
o pc başında harcayağın zamanı arkadaşlarla bir yerde bira muhabbete harcasan olmaz mı
Sana ne isteyen istediğini yapar
Ben gece 2 den sonra oynuyorum yazın. Oglende disari cikmiyorum sıcaktan zaten. Hadi ne dicen bakalım.
Malesef konsol değil bu pc ile aynı sadece kasa görünümü değişik.
ps4 henüz gösterilmedi bile fazla hayal kuruyorsun galiba
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