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Dell Alienware X51, Haswell işlemciler ile güncellendi

5 yıl
584
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16
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell Alienware X51, Haswell işlemciler ile güncellendi
Dell'in geçtiğimiz yıl içerisinde duyurduğu ufak boyutlu masaüstü bilgisayar sistemi Alienware X51, Intel'in yeni Haswell işlemcileriyle güncellendi.
Dar alanda yüksek performans isteyen oyuncular için geliştirilen Alienware X51, yapılan güncelleme ile dört çekirdekli Intel Haswell Core i7-4770 işlemciye kadar yükseltme ve isteğe bağlı olarak alınabilen 2GB NVIDIA GTX 670 grafik birimi seçeneklerine kavuştu. Tasarımsal olarak değişiklik geçirmeyen modelin Haswell işlemci öncesi 699$'dan başlayan fiyatı ise Haswell işlemci sonrası 900$ seviyesine yükseldi. 
34 cm x 10cm x 31cm boyutlara sahip olan Alienware X51, üzerinde yer alan birçok bağlantı yuvası yanında, özelleştirme seçenekleri ile de dikkat çekiyor.

http://www.engadget.com/2013/06/04/alienware-x51-haswell-refresh/ Yorum Yaz
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ozankardes 5 yıl en beğenilen
TR de bir eski versiyonu 1450$ kasa toplamaya devam.
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar inspiron serisinin haswell işlemcili modelleri tahminen ne zaman çıkar?
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Cartoon 5 yıl
Ucuz değil bence.
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evetbenim 5 yıl

bu arada pc oyunlarını düzenli oynayanlara salak gözü ile bakıyorum
o pc başında harcayağın zamanı arkadaşlarla bir yerde bira muhabbete harcasan olmaz mı
2 Yanıt Yanıtla
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Gukama 5 yıl evetbenim
evetbenim
bu arada pc oyunlarını düzenli oynayanlara salak gözü ile bakıyorum
o pc başında harcayağın zamanı arkadaşlarla bir yerde bira muhabbete harcasan olmaz mı

Sana ne isteyen istediğini yapar
1 Yanıt Yanıtla +1
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rorschach_ 5 yıl evetbenim
evetbenim
bu arada pc oyunlarını düzenli oynayanlara salak gözü ile bakıyorum
o pc başında harcayağın zamanı arkadaşlarla bir yerde bira muhabbete harcasan olmaz mı

Ben gece 2 den sonra oynuyorum yazın. Oglende disari cikmiyorum sıcaktan zaten. Hadi ne dicen bakalım.
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MxFxOx 5 yıl
xbox720 tasarımı böyle bişey olmalıydı.
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Schmerzhaft 5 yıl
Harpooner
PS4 ve Xbox one , ibretlik örnek, oyun makinası yapıyorlar , bide şunun tipine gel,ne kadar güzel , çok param olsa kasa masa kasmam, direkt böyle bi pc alırım gtx 670 bile var içinde hey maşallah.

Malesef konsol değil bu pc ile aynı sadece kasa görünümü değişik.
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ozankardes 5 yıl en beğenilen
TR de bir eski versiyonu 1450$ kasa toplamaya devam.
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ozgurr84 5 yıl
Harpooner
PS4 ve Xbox one , ibretlik örnek, oyun makinası yapıyorlar , bide şunun tipine gel,ne kadar güzel , çok param olsa kasa masa kasmam, direkt böyle bi pc alırım gtx 670 bile var içinde hey maşallah.

ps4 henüz gösterilmedi bile fazla hayal kuruyorsun galiba
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Harpooner 5 yıl
PS4 ve Xbox one , ibretlik örnek, oyun makinası yapıyorlar , bide şunun tipine gel,ne kadar güzel , çok param olsa kasa masa kasmam, direkt böyle bi pc alırım gtx 670 bile var içinde hey maşallah.
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