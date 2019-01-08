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Dell Alienware’den 55 inçlik OLED oyuncu monitörü

CES 2019 fuarında büyük boyutlara sahip oyuncu monitörleri adeta gövde gösterisi yaptı. Nvidia G-Sync Ultimate destekli monitörlere son örnek Dell Alienware 55 inçlik modeli oldu.
4 ay
7,7b
2
12
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın geçen yıl başlattığı G-Sync HDR veya G-Sync Ultimate destekli büyük oyuncu monitörleri bu yıl daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. HP ve Asus’un dev oyuncu monitörlerinin ardından Dell Alienware markası da OLED oyuncu monitörünü duyurdu.

55 inç Alienware monitör özellikleri

Yeni Alienware oyuncu monitörü 55 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunuyor. 120Hz tazeleme hızı hareketli sahneleri daha akıcı hale getirirken OLED teknolojisinin sunduğu canlı renkleri ve görüntüleri de unutmamak gerek.

Ayrıca Bkz. "Samsung Odyssey oyuncu dizüstü modeli Nvidia RTX 2080 ile geliyor"

Ekranın ön kısmında ince çerçeveler ve sade bir görünüm yer alıyor. Arka kısımda ise Alienware logosu ile üstünde yer alan şerit aydınlatmaya sahip. Yine ekran boyutunu nitelemek için 55 rakamı işlenmiş. Kabloları gizlemek için çıkarılabilir kapağa sahip bir kanal da bulunuyor.

Yüksek çözünürlük ve tazeleme hızını aktarabilmek için DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 bağlantılarına yer verilmiş. Alienware 55 inçlik monitör yılın ikinci yarısında piyasada olacak. Şimdilik bir fiyat açıklanmadı.

 

https://newsini.com/news/alienware-s-55-inch-4k-oled-gaming-monitor-is-pure-eye-candy?uid=86180 Yorum Yaz
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intel7mix 4 ay en beğenilen
Bunu odada kulanmaya kalksan dev gibi salonda kullanayım desen yanına kasa mı takacaksın oda var. Konsollar için ideal olabilir ama bilgisayar için cidden büyük kalıyorlar.
Bunu odada kulanmaya kalksan dev gibi salonda kullanayım desen yanına kasa mı takacaksın oda var. Konsollar için ideal olabilir ama bilgisayar için cidden büyük...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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deoks 4 ay
Bi köşesinden diğer köşeye kafamı çevirene kadar keleş şarjörünü boşaltırlar.
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wolwes 4 ay
En az 4000$ ki bu bile iyimser bir rakam. AW3418DW 34'' ips 3440x1440 modelini bile 1.100$'dan sattıklarını düşünürsek.
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hsngencer 4 ay
bunu pc masasina normal monitor gibi koyamazsın. en az 3 4 metre geriden bakacagın bir sistemin olması gerek.ozel donanimlar yani.bize gelmez.gelmeden urun ölür.
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Umutcan 4 ay hsngencer
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Tam olarak bu şekilde kullanım için. Keyif işi yani, ben şahsen uzaktan kullanmayı tercih etmem. Fps oyunlarında monitörün
yakın olması kadar dikkat sağlanamaz diye düşünüyorum. Donanıma gelince bir monitöre bu parayı verecek adamın 2x2080ti'lı sistemi olur
diye düşünüyorum, yoksa 4k'da 120fps+ hayal.
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Onurmsq 4 ay
bize gelmez bu çok pahalı çıkar. zaten türkiyeye ne geliyor ki
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tahir40 4 ay
"Şimdilik bir fiyat açıklanmadı."
Korkutmak istememişlerdir :) Normal OLED tvlerin fiyatları malum, 120Hz OLED panel, 500$'lık G-Sync HDR çipi derken bi Türkün 1 yıllık maaşı kadar olur.
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FEARTR 4 ay
Bunda hz nin bence yeterli hatta fazla bile. Zira tepkime süresi yok denecek kadar az olduğundan 60 hz si bile piyasadaki 120 liklerden iyi olacaktır.
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intel7mix 4 ay en beğenilen
Bunu odada kulanmaya kalksan dev gibi salonda kullanayım desen yanına kasa mı takacaksın oda var. Konsollar için ideal olabilir ama bilgisayar için cidden büyük kalıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +6
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sniper23 4 ay intel7mix
Böyle bir şeyin varsa çok işe yarıyor.
youtube.com/...
Ama işin sonunda para olmadığı için bir anlamı yok.
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Umutcan 4 ay intel7mix
Konsol için gereksiz kalır, ürünü farklı kılan 4k'da 120hz görüntü girişi ve G-sync özellikleri konsolda işe yaramayacaktır, bunlar sadece pc ile kullanılabilir.
Konsola input lag'ı düşük, klasik bir tv yeterli, bu monitörün yarı fiyatına alınır muhtemelen.
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