Dell Alienware’den 55 inçlik OLED oyuncu monitörü

Nvidia’nın geçen yıl başlattığı G-Sync HDR veya G-Sync Ultimate destekli büyük oyuncu monitörleri bu yıl daha gelişmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. HP ve Asus’un dev oyuncu monitörlerinin ardından Dell Alienware markası da OLED oyuncu monitörünü duyurdu.

55 inç Alienware monitör özellikleri

Yeni Alienware oyuncu monitörü 55 inçlik ekranında 4K çözünürlük sunuyor. 120Hz tazeleme hızı hareketli sahneleri daha akıcı hale getirirken OLED teknolojisinin sunduğu canlı renkleri ve görüntüleri de unutmamak gerek.

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Ekranın ön kısmında ince çerçeveler ve sade bir görünüm yer alıyor. Arka kısımda ise Alienware logosu ile üstünde yer alan şerit aydınlatmaya sahip. Yine ekran boyutunu nitelemek için 55 rakamı işlenmiş. Kabloları gizlemek için çıkarılabilir kapağa sahip bir kanal da bulunuyor.

Yüksek çözünürlük ve tazeleme hızını aktarabilmek için DisplayPort 1.4 ve HDMI 2.1 bağlantılarına yer verilmiş. Alienware 55 inçlik monitör yılın ikinci yarısında piyasada olacak. Şimdilik bir fiyat açıklanmadı.