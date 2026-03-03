Giriş
    Apple Studio Display ve Studio Display XDR tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatları

    Apple, güncellenmiş Studio Display ve tamamen yeni Studio Display XDR modellerini duyurdu. Profesyonellere yönelik geliştirilen monitörler neler sunuyor?       

    Apple Studio Display tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple bu hafta yeni ürünlerini tanıtmaya devam ederken güncellenmiş Studio Display ve tamamen yeni Studio Display XDR modellerini duyurdu. Yeni XDR modeli özellikle içerik üreticilerine yönelik üst seviye bir ekran olarak konumlandırılıyor.

    Apple Studio Display XDR özellikleri

    27 inç boyutundaki 5K Retina XDR monitör, 2.000’den fazla karartma bölgesine sahip mini-LED teknolojisini kullanıyor. Ekran ayrıca HDR içeriklerde 2.000 nit tepe parlaklık sunarken daha geniş renk gamı sayesinde daha doğru renk üretimi sağlıyor.  Bu monitör, Apple'ın web sitesinde artık satışta olmayan, yaklaşık yedi yıllık 32 inçlik 6K Pro XDR ekranın yerini alacak gibi görünüyor.

    Apple Studio Display tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yeni Studio Display XDR ayrıca, önceki modellerde eleştirilen 60Hz yenileme hızını da geride bırakıyor ve artık 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Ayrıca kutudan çıkan yeni stand hem eğim hem de yükseklik ayarına izin veriyor ve 105 mm’lik bir yükseklik aralığı sağlıyor.

    Apple, Studio Display XDR’ı HDR video düzenleme ve tıbbi görüntüleme gibi profesyonel kullanım senaryoları için “dünyanın en iyi profesyonel ekranı” olarak tanımlıyor. Monitör, 1.000 nit SDR parlaklık, 2.000 nit HDR parlaklık, 1.000.000:1 kontrast oranı ve Rec.2020 renk alanının %80’ini kapsayan geniş renk gamı sunuluyor. Ayrıca 120Hz yenileme hızı ve Adaptive Sync desteği sayesinde hafif düzeyde oyunlar için de uygun bir monitör.

    Apple Studio Display tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Monitörde ayrıca Desk View desteğine sahip 12 MP Center Stage kamera bulunuyor. Bağlantı tarafında ise Thunderbolt 5 desteği yer alıyor ve ikinci Thunderbolt portu sayesinde yüksek hızlı aksesuarlar bağlanabiliyor veya ekranlar zincirleme şekilde kullanılabiliyor. Aynı zamanda bir Thunderbolt hub görevi görebilen ekran, birlikte gelen Thunderbolt 5 Pro kablosu üzerinden 140W’a kadar şarj gücü sağlayarak 16 inçlik MacBook Pro modelini hızlı şarj edebiliyor.

    Apple Studio Display özellikleri

    Apple ayrıca standart Apple Studio Display modelinin de güncellenmiş bir versiyonunu tanıttı. Bu modelde yine 27 inç 5K Retina ekran, 600 nit parlaklık ve P3 geniş renk gamı bulunuyor. Kullanıcılar ayrıca isteğe bağlı olarak ek ücretle nano-texture cam tercih edebiliyor. Yeni modelde geliştirilmiş 12 MP Center Stage kamera ve Desk View özelliği de yer alıyor, böylece kamera hem kullanıcıyı hem de masa üstünü aynı anda gösterebiliyor. Monitörde ayrıca stüdyo kalitesinde üç mikrofonlu sistem ve Spatial Audio destekli altı hoparlörlü ses sistemi bulunuyor.

    Güncellenen Studio Display artık Thunderbolt 5 bağlantısını da destekliyor. Bu sayede daha hızlı aksesuar bağlantıları ve birden fazla ekranın zincirleme kullanımı mümkün oluyor. Ancak bu modelde şarj gücü 96W ile sınırlı, yine de bu güç MacBook Pro 14 inç modelini hızlı şarj etmek için yeterli. Standart olarak eğim ayarlı stand ile gelen ekran için, yükseklik ayarı da sunan stand seçeneği ise ek ücretle sunuluyor.

    Türkiye'de de satışa sunulan yeni Studio Display XDR 199.999 TL, güncellenmiş Studio Display ise 99.999 TL fiyattan 4 Mart’tan itibaren ön siparişe sunulacak. Genel satışlar ise 11 Mart'ta başlayacak.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/studio-display-xdr/ https://www.apple.com/tr/studio-display/
