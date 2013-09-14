Dell, Bay Trail ile Venue ismini yeniden canlandırıyor





Dell'in başarısız geçen bir akıllı telefon macerası sonrasında, Venue adlı Windows Phone modelleri de tarihe karışmıştı. Ancak Dell'in Bay Trail işlemcileri ile birlikte Venue ismini bu kez tablet modelleri ile yaşatmayı planladığı ortaya çıktı.





Intel'in Bay Trail platformunu tanıttığı oturumda Dell'in Venue adlı tableti referans olarak kullanıldı. Dell, Windows 8 ile birlikte XPS ve Latitude adlı tabletlerini piyasaya sürmeye başlamıştı. Muhtemelen Venue ismi Bay Trail işlemciler ile birlikte karşımıza çıkacak.





Intel'in Z3000 Atom işlemcileri ile çalıştığı belirtilen 8 inçlik tablet, Windows 8.1 işletim sistemine yer veriyor. Modelde 1280x800 piksel çözünürlük yer alırken, kullanım süresi 10 saati geçiyor.





Dell, Venue adlı tableti için 2 Ekim tarihinde New York şehrinde bir etkinlik düzenleyecek. O tarihte tabletin detaylı bilgisi teknoloji dünyası ile paylaşılacak. Dell'in WiFi ve 4G LTE versiyonları ile tabletini satışa sunacağı belirtiliyor. Modelin başlangıç fiyatı 299$ olacak.

http://www.slashgear.com/dell-venue-tablet-2013-bay-trail-keeps-oem-in-consumer-tech-11297491/