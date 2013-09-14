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Dell, Bay Trail ile Venue ismini yeniden canlandırıyor

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dell, Bay Trail ile Venue ismini yeniden canlandırıyor

Dell'in başarısız geçen bir akıllı telefon macerası sonrasında, Venue adlı Windows Phone modelleri de tarihe karışmıştı. Ancak Dell'in Bay Trail işlemcileri ile birlikte Venue ismini bu kez tablet modelleri ile yaşatmayı planladığı ortaya çıktı.

Intel'in Bay Trail platformunu tanıttığı oturumda Dell'in Venue adlı tableti referans olarak kullanıldı. Dell, Windows 8 ile birlikte XPS ve Latitude adlı tabletlerini piyasaya sürmeye başlamıştı. Muhtemelen Venue ismi Bay Trail işlemciler ile birlikte karşımıza çıkacak.

Intel'in Z3000 Atom işlemcileri ile çalıştığı belirtilen 8 inçlik tablet, Windows 8.1 işletim sistemine yer veriyor. Modelde 1280x800 piksel çözünürlük yer alırken, kullanım süresi 10 saati geçiyor. 

Dell, Venue adlı tableti için 2 Ekim tarihinde New York şehrinde bir etkinlik düzenleyecek. O tarihte tabletin detaylı bilgisi teknoloji dünyası ile paylaşılacak. Dell'in WiFi ve 4G LTE versiyonları ile tabletini satışa sunacağı belirtiliyor. Modelin başlangıç fiyatı 299$ olacak. 

http://www.slashgear.com/dell-venue-tablet-2013-bay-trail-keeps-oem-in-consumer-tech-11297491/ Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
bu tablette zaten pes ve fifa oynayabilirsin windows rt'lerde oynanmıyor ama normal windowslarda oynanabiliyor i3 ve i5 işlemcilerle geliyor fiyatlar cok ucuk olmasa alınır
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volkan... 5 yıl
omerfaruk18_34
bu tabletlerle pes veya fifa oynayabildiğimiz gün gelmeden tablet almicam :)

geldi zaten i5 li i7 li i3 lü modeller var hatta razer nvidia ekran kartlı bi tane yapmıştı
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matmuhendisi 5 yıl
bu tabletlerle pes veya fifa oynayabildiğimiz gün gelmeden tablet almicam :)
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Erkansins 5 yıl
keşke tabletler atom işlemcisi yaygınlaşsa. tabletin çöp oyunları yerinde atomda aoe 2 red alert 2 gibi oyunları oynarız.
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1Kedi7Beni 5 yıl Erkansins
-ZoRRo-
keşke tabletler atom işlemcisi yaygınlaşsa. tabletin çöp oyunları yerinde atomda aoe 2 red alert 2 gibi oyunları oynarız.

Keşke, ama onları oynamak için emulator kullanmak lazım o da performansı ciddi şekilde düşürür. Çünkü biri x86 oyunu diğeri arm
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DubSteq 5 yıl
windows 8.1 RT değil dimi bu bildiğimiz masaüstü sürümü olan Windows 8.1 dir dimi. RT ise hiç yüzüne bakılmaz.
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eric13 5 yıl
Bu kez oldu galiba İntel cok guzel islemci cikardi tam tabletlere uygun bu 8 inclik modelerde umarim yayginlasir uzun sureli kullanimlar icin ideal boyut
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sertacarslan 5 yıl
Bay Trail tabletler çok iyi fiyatlardan duyurulmaya başladı. intel çok değil bir sene sonra tablet pazarında ciddi bir paya sahip olacak.
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