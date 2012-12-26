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Dell, Microsoft'tan Windows RT ifadesini kullanmamasını istedi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk defa Windows 8 ile teknoloji dünyasına giren masaüstü için ayrı, tabletler için ayrı işletim sistemi stratejisi, Microsoft cephesinde önemli görülse de son kullanıcı tarafında kafa karıştıran bir yapıya sahip.

Her iki işletim sistemi de modern Windows arayüzü ile başlangıç ekranı sunarken, her ikisi de modern Windows arayüzü ile uyumlu uygulamalar çalıştırabiliyor. Ancak uygulamalar birbiri ile uyumlu değil. Sadece IE10, Office uygulamaları, Paint gibi Microsoft'un çekirdek uygulamaları klasik mimari ile Windows RT işletim sisteminde yer alırken, diğer uygulamalar farklı bir yapıda ve sadece uygulama mağazasından indirilebiliyor. Windows RT ARM işlemciler üzerinde çalışırken, Windows 8 Atom ve Core işlemciler üzerinde çalışıyor.

Dell başkan yardımcısı Jeffrey Clarke, Dell World konferansında, Microsoft'u Windows RT ismini kullanmamaya davet etti. Clarke; Windows ifadesinin son kullanıcının kafasında x86 tabanlı ve şimdiki ile geçmişteki Windows uygulamaları ile uyumlu bir işletim sistemi izlenimi uyandırdığı, Windows RT'nin ise x86 tabanlı olmadığı ve Windows uygulamalarını çalıştıramadığı için bu etiketi kullanmaması gerektiğini dile getirdi.

Savunmanın temelinde ise tüketici tarafında oluşan kafa karışıklığı var. Bazı tüketiciler Windows 8 gibi olduğunu zannederek Windows RT tabletler almaya yöneliyor. Son kullanıcı için aradaki farkı görebilmek oldukça zor. Hatta tableti aldıktan sonra klasik Windows uygulamalarını çalıştırmadığını anlayan tüketicilerin ürünü geri iade edebilmesi için Microsoft, iade politikalarını biraz gevşetmiş durumda.

Microsoft son ekleri ile iki işletim sistemini ayırmış olsa da Dell, müşterilerini bu ayrım hakkında detaylı olarak bilgilendiriyor. 

Bununla birlikte Windows RT'nin daha ince ve daha hafif cihazlara kapı aralaması tüketici ilgisini çekmeye başladı. Yeterli süre geçtikten sonra tüketici de işletim sistemi ayrımını benimseyecektir. 

http://www.tomshardware.com/news/Windows-RT-Surface-RT-Jeffrey-Clarke-Steve-Ballmer-Neil-Hand,19827.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
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napolyon94 6 yıl en beğenilen
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alp0007 6 yıl
Benim tahminim Microsoft uzun süredir olmadığı kadar sıkıntılı dönem yaşıyor.
Windows 8, Windows RT, Windows Phone 8 mobil pazara geçişteki sürecin ara ürünleri olduğunu ve bu sürecin 2-3 yıl devam edeceğini düşünüyorum.
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1963bursa 6 yıl
İsmi Windows8 arm sürümü olsa bu sıkıntılar olmaz, müşteri Windows8 sürümleri arasından bir sürümü belli sebeplerle seçtiğini anlamış olurdu.
Metro vs.. Hiç kullanmadım o isimleri, bulunduğum çevrede Başlat Sayfası diyor herkes, Ben de arkalarından takip ediyorum. 7 ve öncesinde de başlat düğmesi yada çubuğu diyorlardı.
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fuckulteli 6 yıl
Modern arayüz uygulamalarını tıklayıp masaüstü uygulamalara geçince arka planda modern arayüz uygulamaları açılmadan, internet ile bağlantı kurmadan kalıveriyor. RAdyo uygulamalarını kullanıyorum, bağlantı kesiliyor, uygulamalar geç açılıyor, W8'in hantal kısmını oluşturuyor modern arayüz uygulamaları!!
Bir Windows tablete sahip olmayı dokunma deneyimini yaşamak için istiyordum ama dizüstü bilgisayarda bu uygulamların hantal olduğunu görünce acaba tabletlerde de mi bu kadar yavaş çalışıyor diye düşünmeye başladım.
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Prequel 6 yıl
Windows'un geriye uyumlu olma zorunluluğu mu var? Dell'in çıkardığı eski adını taşıyan ama geriye uyumlu olmayan hiç mi ürünü yoktur? Ne demek yanıltıcı? RT'nin ne olduğunu bilmeyip alan kullanıcı zaten hak ediyor o durumu. Kaldı ki adamlar iade konusunu da esnetmişler, daha ne yapsınlar? Kim bilir ne çıkarları var da çıkıp saçma sapan konuşuyorlar.
Microsoft'u hiç sevmem, Windows 7 ve 8'e yıllardan beri, kaç tane versiyondan beri eklemediği temel özellikler var. Kullanıcısını gram düşünmeyen ne geribildirimi ne birşeyi dinlemeyen bir firmadır. Ama bunlar öyle güzel saçmalıyorlar ki buna rağmen savunmak zorunda kalıyoruz.
Ayrıca "Metro"ya "modern arayüz" demeyi keser misiniz? Metro, Microsoft'un tanımladığı bir ad. Ve kullanım olarak uyuyor. Modern arayüz saçma ötesi bir ifade. Arayüz kullanım esnekliği olarak modern olmadığı gibi tablet dışında cihazlarda kattığı birşey yok. Her açıdan yanlış. Yeni olduğunu söylemek istiyorsanız da demeyin. Adsız çıkan "Yeni iPad" değil sonuçta bu, bir adı var.
1 Yanıt Yanıtla
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alprkrkmz 6 yıl Prequel
Prequel
Windows'un geriye uyumlu olma zorunluluğu mu var? Dell'in çıkardığı eski adını taşıyan ama geriye uyumlu olmayan hiç mi ürünü yoktur? Ne demek yanıltıcı? RT'nin ne olduğunu bilmeyip alan kullanıcı zaten hak ediyor o durumu. Kaldı ki adamlar iade konusunu da esnetmişler, daha ne yapsınlar? Kim bilir ne çıkarları var da çıkıp saçma sapan konuşuyorlar.
Microsoft'u hiç sevmem, Windows 7 ve 8'e yıllardan beri, kaç tane versiyondan beri eklemediği temel özellikler var. Kullanıcısını gram düşünmeyen ne geribildirimi ne birşeyi dinlemeyen bir firmadır. Ama bunlar öyle güzel saçmalıyorlar ki buna rağmen savunmak zorunda kalıyoruz.
Ayrıca "Metro"ya "modern arayüz" demeyi keser misiniz? Metro, Microsoft'un tanımladığı bir ad. Ve kullanım olarak uyuyor. Modern arayüz saçma ötesi bir ifade. Arayüz kullanım esnekliği olarak modern olmadığı gibi tablet dışında cihazlarda kattığı birşey yok. Her açıdan yanlış. Yeni olduğunu söylemek istiyorsanız da demeyin. Adsız çıkan "Yeni iPad" değil sonuçta bu, bir adı var.

Microsoft kendisi modern arayuz diyor zaten. Metro kelimesi ile ilgili telif hakki sorunu ortaya cikinca modern arayuz olarak degistirdiler ismi. Baskasina laf atmadan once biraz arastirsaniz keske editor arkadas neden modern demis diye.
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BekleGeliyorum 6 yıl
O bu degilde win8 in kullanimi zamanla articak win7 ciktiktan 1.5 sene sonra gectim simdi vazgecemiyorum.Ayni sey win8 icin olacaktir.
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Fx_57,5 6 yıl
m-99
eline yüzüne bulaştırdı şu windows 8 işini microsoft

inciswf.com/...
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proyuris 6 yıl
Windows RT nin olması olmamasından çok daha iyi! Windows RT, uygulama sayısı çoğaldıkça popüler hale gelecektir. Windows 8 ise bugüne kadar ki en iyi windows deneyimini sunuyor. Sürücü sıkıntısı aşıldıktan sonra büyük bir kitle Windows 8 e geçiş yapacak. Windows 7 de keşke şu olsa dediğim herşey windows 8 de mevcut. Windows 8 i 5 dakika kullanıp, windows 7 daha iyi diyen arkadaşlara selam olsun.
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JohnLord 6 yıl
Windows 8 kullanıyorum gerçekten ilk defa lisanslı windows kullanmanın vakti geldi derken, gerçekten memnun kalmadım verdiğim paraya acıdığım için windows 7'ye dönmüyorum yoksa şuan windows 7 windows 8 den daha kullanışlı
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napolyon94 6 yıl en beğenilen
Maksat, tüketiciyi kandıralım
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mustafa9948 6 yıl
İyide tüm pc uygulamalarını çalıştıracak surface pro nun çıkış tarihi olarak 2013 başıaçıkladı ve bu tablette tüm pc uygulamaları çalışacak dedi yani zaten rt de tüm uygulamaların çalışmadığını duyurmuş oldu, daha hangi kullanıcı bunu tam olarak anlayamadı ki
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