Dell, Microsoft'tan Windows RT ifadesini kullanmamasını istedi





İlk defa Windows 8 ile teknoloji dünyasına giren masaüstü için ayrı, tabletler için ayrı işletim sistemi stratejisi, Microsoft cephesinde önemli görülse de son kullanıcı tarafında kafa karıştıran bir yapıya sahip.





Her iki işletim sistemi de modern Windows arayüzü ile başlangıç ekranı sunarken, her ikisi de modern Windows arayüzü ile uyumlu uygulamalar çalıştırabiliyor. Ancak uygulamalar birbiri ile uyumlu değil. Sadece IE10, Office uygulamaları, Paint gibi Microsoft'un çekirdek uygulamaları klasik mimari ile Windows RT işletim sisteminde yer alırken, diğer uygulamalar farklı bir yapıda ve sadece uygulama mağazasından indirilebiliyor. Windows RT ARM işlemciler üzerinde çalışırken, Windows 8 Atom ve Core işlemciler üzerinde çalışıyor.





Dell başkan yardımcısı Jeffrey Clarke, Dell World konferansında, Microsoft'u Windows RT ismini kullanmamaya davet etti. Clarke; Windows ifadesinin son kullanıcının kafasında x86 tabanlı ve şimdiki ile geçmişteki Windows uygulamaları ile uyumlu bir işletim sistemi izlenimi uyandırdığı, Windows RT'nin ise x86 tabanlı olmadığı ve Windows uygulamalarını çalıştıramadığı için bu etiketi kullanmaması gerektiğini dile getirdi.





Savunmanın temelinde ise tüketici tarafında oluşan kafa karışıklığı var. Bazı tüketiciler Windows 8 gibi olduğunu zannederek Windows RT tabletler almaya yöneliyor. Son kullanıcı için aradaki farkı görebilmek oldukça zor. Hatta tableti aldıktan sonra klasik Windows uygulamalarını çalıştırmadığını anlayan tüketicilerin ürünü geri iade edebilmesi için Microsoft, iade politikalarını biraz gevşetmiş durumda.





Microsoft son ekleri ile iki işletim sistemini ayırmış olsa da Dell, müşterilerini bu ayrım hakkında detaylı olarak bilgilendiriyor.





Bununla birlikte Windows RT'nin daha ince ve daha hafif cihazlara kapı aralaması tüketici ilgisini çekmeye başladı. Yeterli süre geçtikten sonra tüketici de işletim sistemi ayrımını benimseyecektir.

http://www.tomshardware.com/news/Windows-RT-Surface-RT-Jeffrey-Clarke-Steve-Ballmer-Neil-Hand,19827.html#xtor=RSS-980