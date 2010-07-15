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Dell Streak, Amerika'da satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell Streak, Amerika'da satışa sunuluyor
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Dell, kullanıcılar tarafından merakla beklenen Streak isimli mobil internet cihazını Amerika'da pazara sunuyor. Hali hazırda İngiltere'de satılmakta olan cihaz, 19 Temmuz'dan itibaren AT&T aracılığıyla Amerikalı tüketicilerin de beğenisine sunulacak. 5-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip olan Streak, Qualcomm'un 1GHz'de çalışan ARM tabanlı Snapdragon platformunu kullanıyor ve Android 1.6 işletim sistemiyle geliyor. 5 Megapiksel çözünürlüğünde çift LED'li kameraya sahip olan Streak, 2GB kapasiteli yerleşik depolama birimine ek olarak microSD kart desteği ile daha yüksek depolama kapasitesilerine de mümkün kılıyor. UMTS, GPRS ve EDGE desteğine sahip olan mobil internet cihazı, Bluetooth ve WiFi teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

Dell'in tablet bilgisayar pazarındaki ilk temsilcisi olacak Streak'in, 7-inç ve üzerinde ekran boyutuna sahip yeni modelleri için çalışmalar devam ederken, firmanın tepe yöneticisi Micheal Dell, hemen her fırsatta Streak'e duyduğu güveni dile getiriyor.

Dell Streak, Amerika'da satışa sunuluyor
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DH Misafiri 8 yıl
Radyo'su yokmuş
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vidoko 9 yıl
dell biraz pahalı verir bence ..
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jnrgndz_798 9 yıl
ülkemize ne zaman gelebilir bilen varmı yada gelicek mi ?
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mehmetgirgin 9 yıl
hooş bi cihaz bence ekranı güzel görünüyor
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DH Misafiri 9 yıl
Bir tablet ya da telefon için 7" çok saçma bir boyut geliyor, cebe girmesi imkansız, o zaman çanta le taşımak gerekiyor , o zaman neden A4 (9.7") boyutuna yakın bir boyut alıp rahat okuma yapmak ister insan. Sanırrım bunu kendileride biliyordur, belgi bırsacı ya da ına benzer işkolları için kulanım alanları vardır, tabii ekran büyüdükçe işlemci ve pil sorunlarıa beraberinde geliyor.
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