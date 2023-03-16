Dell, Snapdragon işlemcili ilk Windows dizüstü bilgisayarını duyurdu

Inspiron 14'e Snapdragon desteği
Yeni Inspiron 14, adından da anlaşılacağı üzere 14 inçlik FHD (1.920 x 1.080) ekrana sahip. Bu ekran parlama önleyici LED panele sahipken cihazın içerisinde Windows 11 yer alıyor. Donanım tarafındaysa Adreno 690 grafik kartı, 8 GB LPDDR4x bellek ve 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD ile birlikte Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 platformu yer alıyor. Eylül 2020’de çıkan Snapdragon 8cx Gen 2’nin en güncel model olmadığını ve 2021’in sonunda Gen 3 versiyonuyla güncellendiğini belirtelim.
Pil ömrü ile iddialı
İki hücreli 40 Wh bataryası ile 16 saate kadar HD video oynatabildiğini söyleyen Dell, Snapdragon ve SSD’ler sayesine gürültüsüz bir deneyim vadediyor. Ebatlar tarafında Arm tabanlı yeni Inspiron 14, en kalın noktasında 18.99 mm kalınlığa sahip ve ağırlığı da 1.44 kilogram. Gümüş renk seçeneğiyle gelen cihazın klavyesinde arkadan aydınlatma olmadığını da belirtelim.
Dell, Yeni Inspiron 14’ü 499 dolar karşılığında ön siparişe açmış durumda. Sipariş verenlerin cihazı 23 Mart tarihinde teslim alacağı aktarılırken Inspiron 14 için seçim yapabileceğiniz geleneksel x86 seçenekleri de bulunuyor. AMD Ryzen 7 5825U tabanlı olan sistem 579 dolar, Intel Core i7-1255U tabanlı sistem ise 649 dolar karşılığında alıcılarını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)