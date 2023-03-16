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    Anlık Bildirim

    Dell, Snapdragon işlemcili ilk Windows dizüstü bilgisayarını duyurdu

    Arm tabanlı Windows dizüstü bilgisayarların sayısı yavaş da olsa artmaya devam ediyor. Dell, Snapdragon destekli ilk dizüstü bilgisayarını piyasaya sürdü ve fiyatı 500 doların altında.
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    dell Inspiron 14 snapdragon Tam Boyutta Gör
    Dell, Snapdragon destekli ilk dizüstü bilgisayarını resmen duyurdu. Yeni Dell Inspiron 14, bu ay içinde satışa çıkacak ve diğer konfigürasyonlara göre fiyatı daha uygun olacak. Dell’in de gelmesiyle birlikte Arm tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlara yeni bir kan girmiş oldu ancak henüz istenildiği kadar fazla model bulunmuyor.

    Inspiron 14'e Snapdragon desteği

    Yeni Inspiron 14, adından da anlaşılacağı üzere 14 inçlik FHD (1.920 x 1.080) ekrana sahip. Bu ekran parlama önleyici LED panele sahipken cihazın içerisinde Windows 11 yer alıyor. Donanım tarafındaysa Adreno 690 grafik kartı, 8 GB LPDDR4x bellek ve 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD ile birlikte Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 platformu yer alıyor. Eylül 2020’de çıkan Snapdragon 8cx Gen 2’nin en güncel model olmadığını ve 2021’in sonunda Gen 3 versiyonuyla güncellendiğini belirtelim.

    Dell, Snapdragon işlemcili ilk Windows dizüstünü duyurdu Tam Boyutta Gör
    Arm tabanlı yeni Inspiron 14’te ayrıca iki adet USB 3.2 Gen2 Tip C bağlantı noktası, bir adet USB 2.0 Tip A bağlantı noktası, bir kulaklık girişi ve bir de microSD kart okuyucu bulunuyor. Bunlara ek olarak 1080p web kamerası, mikrofon, çift bant Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği de üründe yer almakta.

    Pil ömrü ile iddialı

    İki hücreli 40 Wh bataryası ile 16 saate kadar HD video oynatabildiğini söyleyen Dell, Snapdragon ve SSD’ler sayesine gürültüsüz bir deneyim vadediyor. Ebatlar tarafında Arm tabanlı yeni Inspiron 14, en kalın noktasında 18.99 mm kalınlığa sahip ve ağırlığı da 1.44 kilogram. Gümüş renk seçeneğiyle gelen cihazın klavyesinde arkadan aydınlatma olmadığını da belirtelim.

    Dell, Yeni Inspiron 14’ü 499 dolar karşılığında ön siparişe açmış durumda. Sipariş verenlerin cihazı 23 Mart tarihinde teslim alacağı aktarılırken Inspiron 14 için seçim yapabileceğiniz geleneksel x86 seçenekleri de bulunuyor. AMD Ryzen 7 5825U tabanlı olan sistem 579 dolar, Intel Core i7-1255U tabanlı sistem ise 649 dolar karşılığında alıcılarını bekliyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    belen1998 1 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 21 saat önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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