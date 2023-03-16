Dell, Snapdragon işlemcili ilk Windows dizüstü bilgisayarını duyurdu

Tam Boyutta Gör Dell, Snapdragon destekli ilk dizüstü bilgisayarını resmen duyurdu. Yeni Dell Inspiron 14, bu ay içinde satışa çıkacak ve diğer konfigürasyonlara göre fiyatı daha uygun olacak. Dell’in de gelmesiyle birlikte Arm tabanlı Windows dizüstü bilgisayarlara yeni bir kan girmiş oldu ancak henüz istenildiği kadar fazla model bulunmuyor.

Inspiron 14'e Snapdragon desteği

Yeni Inspiron 14, adından da anlaşılacağı üzere 14 inçlik FHD (1.920 x 1.080) ekrana sahip. Bu ekran parlama önleyici LED panele sahipken cihazın içerisinde Windows 11 yer alıyor. Donanım tarafındaysa Adreno 690 grafik kartı, 8 GB LPDDR4x bellek ve 256 GB M.2 PCIe NVMe SSD ile birlikte Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 platformu yer alıyor. Eylül 2020’de çıkan Snapdragon 8cx Gen 2’nin en güncel model olmadığını ve 2021’in sonunda Gen 3 versiyonuyla güncellendiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Arm tabanlı yeni Inspiron 14’te ayrıca iki adet USB 3.2 Gen2 Tip C bağlantı noktası, bir adet USB 2.0 Tip A bağlantı noktası, bir kulaklık girişi ve bir de microSD kart okuyucu bulunuyor. Bunlara ek olarak 1080p web kamerası, mikrofon, çift bant Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 desteği de üründe yer almakta.

Pil ömrü ile iddialı

İki hücreli 40 Wh bataryası ile 16 saate kadar HD video oynatabildiğini söyleyen Dell, Snapdragon ve SSD’ler sayesine gürültüsüz bir deneyim vadediyor. Ebatlar tarafında Arm tabanlı yeni Inspiron 14, en kalın noktasında 18.99 mm kalınlığa sahip ve ağırlığı da 1.44 kilogram. Gümüş renk seçeneğiyle gelen cihazın klavyesinde arkadan aydınlatma olmadığını da belirtelim.

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Dell, Yeni Inspiron 14’ü 499 dolar karşılığında ön siparişe açmış durumda. Sipariş verenlerin cihazı 23 Mart tarihinde teslim alacağı aktarılırken Inspiron 14 için seçim yapabileceğiniz geleneksel x86 seçenekleri de bulunuyor. AMD Ryzen 7 5825U tabanlı olan sistem 579 dolar, Intel Core i7-1255U tabanlı sistem ise 649 dolar karşılığında alıcılarını bekliyor.

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