Dell Streak'in Amerika macerası başlıyor

Dell uzun süredir merakla beklenen mobil internet cihazı Streak'in Amerika satışına başlıyor. 5-inç boyutundaki dokunmatik ekran, 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisi ve Android işletim sistemiyle dikkat çeken Streak, aynı zamanda telefon özelliğine de sahip olan bir tablet bilgisayar olarak kullanılabiliyor.

Firmanın gelecek planları için oldukça önemli bir yere sahip olan ve yıl sonuna doğru daha büyük ekranlı versiyonlarının da gelmesi beklenen Streak, İngiltere'den sonra Amerika'da, tüketicilerle buluşmaya hazır. Daha önce 19 Temmuz olarak ifade edilen resmi satışın, bu ayın sonuna doğru başlayacağı belirtiliyor.

Çift LED'li 5MP kamerası ve 2GB dahili depolama kapasitesine sahip olan Streak, üzerinde barındırdığı özelliklerle birkaç farklı segmenti tek bir potada buluşturmayı başaran bir ürün. Zira güçlü işlemcisi ve büyük ekranı onu ARM tabanlı mini-bilgisayar (smart book) yaparken o, aynı zamanda bir mobil internet ve iletişim cihazı. Streak için Dell Türkiye'nin bir takım hazırlıklar yaptığı da belirtilirken, ne zaman ve hangi koşullar altında (sözleşmeli, sözleşmesiz) sunulacağı henüz bilinmiyor.