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Dell Streak'in Amerika macerası başlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell uzun süredir merakla beklenen mobil internet cihazı Streak'in Amerika satışına başlıyor. 5-inç boyutundaki dokunmatik ekran, 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisi ve Android işletim sistemiyle dikkat çeken Streak, aynı zamanda telefon özelliğine de sahip olan bir tablet bilgisayar olarak kullanılabiliyor.

Firmanın gelecek planları için oldukça önemli bir yere sahip olan ve yıl sonuna doğru daha büyük ekranlı versiyonlarının da gelmesi beklenen Streak, İngiltere'den sonra Amerika'da, tüketicilerle buluşmaya hazır. Daha önce 19 Temmuz olarak ifade edilen resmi satışın, bu ayın sonuna doğru başlayacağı belirtiliyor.

Çift LED'li 5MP kamerası ve 2GB dahili depolama kapasitesine sahip olan Streak, üzerinde barındırdığı özelliklerle birkaç farklı segmenti tek bir potada buluşturmayı başaran bir ürün. Zira güçlü işlemcisi ve büyük ekranı onu ARM tabanlı mini-bilgisayar (smart book) yaparken o, aynı zamanda bir mobil internet ve iletişim cihazı. Streak için Dell Türkiye'nin bir takım hazırlıklar yaptığı da belirtilirken, ne zaman ve hangi koşullar altında (sözleşmeli, sözleşmesiz) sunulacağı henüz bilinmiyor.


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DH Misafiri 8 yıl
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Dozaj Filesi 7 yıl
bende dell streak kullanıyorum. htc ve samsung modelleri bana yaklaşık 18 saat giderken bu 36 saat kadar dayanıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
bu ürünü kullanan arkadasa sormak istediğim şarjı ne kadar gidiyor ve yedek batarya kullanabiliyormuyuz?
1 Yanıt Yanıtla
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J'aime le gâteau 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bu ürünü kullanan arkadasa sormak istediğim şarjı ne kadar gidiyor ve yedek batarya kullanabiliyormuyuz?



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DH Misafiri 8 yıl
bu ürünün dış kapağı kırmızı kasalısını yurt dışından satın aldım. Türkçe menusu olmaması sebebiyle ilk başta zorlandım. sonra cihaz kendi kendine update sordu bende kabul ettim. hem menusu daha da güzelleşti hemde artık türkçe de oldu. Ben cihazdan çok memnunum çevremdekiler biraz büyük olduğunu düşünse de ben güzel bir el çantası edindim ve alıştım da internette çok hızlı kendi programlarıyla işim için gerekli word ve excel i de açıyor ve kullanabiliyorum. Anlayacağınız çok memnunum. Yaşasın Dell yaşasın Streak :)))
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DH Misafiri 9 yıl
Türkiyede satılsada alsam
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Ussuz 9 yıl
Güzele benziyor
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