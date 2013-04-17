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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell, uygun fiyatlı Latitude 3330 dizüstü bilgisayar modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell, uygun fiyatlı Latitude 3330 dizüstü bilgisayar modelini duyurdu

Tablet bilgisayarların oldukça popüler olduğu günümüzde dizüstü bilgisayar modelleri de geliştirilmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Dell, uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Latitude 3330 isimli dizüstü bilgisayar modelini duyurdu.
Dell tarafından geliştirilen Latitude 3330 dizüstü bilgisayar modeli teknik olarak 13.3-inç parlama yapmayan 1366x768 piksel ekrana, Intel Celeron ile Core i5 işlemci seçeneklerine, 2GB ya da maksimum 6GB RAM seçeneklerine, Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine ve Windows 7, 8 ya da Ubuntu 12.04 işletim sistemi opsiyonlarına sahip. İsteğe bağlı olarak SSD ya da HDD depolama alanı kombinasyonları ile satın alınabilen Latitude 3330, üzerinde görüntülü konuşma işlemleri için 720P kamera ve VGA, HDMI ve USB3.0 bağlantı portları yer alıyor.
 
Dell, uygun fiyatlı Latitude 3330 dizüstü bilgisayar modelini duyurdu
Daha çok okullar ve işyerleri için tasarlanmış durumda ve 1.5kg ağırlığında olan Dell Latitude 3330, kullanıcılarına 10 saate kadar aktif kullanım ömrü sunabiliyor. En düşük konfügrasyon özellikleri ile 419$ fiyat etiketine sahip olarak satışa çıkan modele, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar modeli arayan kullanıcıların mutlaka bakması öneriliyor.
 


http://en.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/b/direct2dell/archive/2013/04/16/latitude-3330-maximizing-mobility-and-productivity-for-schools-and-small-businesses.aspx?utm_source=feedly Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Zenci kadının kolu pc'yi gösteriyordu galiba photoshop ile belinin arkasına koymuşlar :)
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0nur* 6 yıl
Adıma çok ideal bir laptop. Umarım gelir,ülkemize
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tempestatem 6 yıl
Latitute serisini bilen bilir tak fişe 10 yıl açıl bırak.
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YordleKing 6 yıl
Bu Dell markasında xps serisinin hastayım ama bir de şu grafik performansı yüksek tutup,fiyatı makul seviyeye çekseler on numara olur.
Bu cihazın da dizaynı fena değil aslında.
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kesbi 6 yıl
İşlemci, grafik çipi, ekran çözünürlüğü nedir? Asıl önemli noktalar belli değil.
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Guest-F8946C419 6 yıl
Zenci kadının kolu pc'yi gösteriyordu galiba photoshop ile belinin arkasına koymuşlar :)
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Cengaver53 6 yıl kesbi
kesbi

İşlemci, grafik çipi, ekran çözünürlüğü nedir? Asıl önemli noktalar belli değil.

İşlemci intel'in i5 3360m modeli,hd 4000 dahili garfik,ekran çözünürlülüğü belirtmiş zaten 1366x768 hd çözünürlülük.İş üzerine yapıldığı için bu özelliklerde olması normal 13'' ekranda fhd çözünürlülük pek kulllnışlı olmaz bazı iş sahalarında bundan dolayı bir çok firma iş bilgisaayrlarında fhd çözünürlülük kullanılmıyor şimdilik,mesela lenovo'nun thinkpad,hp'nin elitebook serisi de böyle.
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Cidelee 6 yıl
3330'ı görünce aklıma Nokia 3310 geldi.
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