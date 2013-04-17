Dell, uygun fiyatlı Latitude 3330 dizüstü bilgisayar modelini duyurdu









Tablet bilgisayarların oldukça popüler olduğu günümüzde dizüstü bilgisayar modelleri de geliştirilmeye devam ediyor. Bu doğrultuda Dell, uygun fiyatı ile dikkatleri üzerine çeken Latitude 3330 isimli dizüstü bilgisayar modelini duyurdu.

Dell tarafından geliştirilen Latitude 3330 dizüstü bilgisayar modeli teknik olarak 13.3-inç parlama yapmayan 1366x768 piksel ekrana, Intel Celeron ile Core i5 işlemci seçeneklerine, 2GB ya da maksimum 6GB RAM seçeneklerine, Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğine ve Windows 7, 8 ya da Ubuntu 12.04 işletim sistemi opsiyonlarına sahip. İsteğe bağlı olarak SSD ya da HDD depolama alanı kombinasyonları ile satın alınabilen Latitude 3330, üzerinde görüntülü konuşma işlemleri için 720P kamera ve VGA, HDMI ve USB3.0 bağlantı portları yer alıyor.

Daha çok okullar ve işyerleri için tasarlanmış durumda ve 1.5kg ağırlığında olan Dell Latitude 3330, kullanıcılarına 10 saate kadar aktif kullanım ömrü sunabiliyor. En düşük konfügrasyon özellikleri ile 419$ fiyat etiketine sahip olarak satışa çıkan modele, uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar modeli arayan kullanıcıların mutlaka bakması öneriliyor.





http://en.community.dell.com/dell-blogs/direct2dell/b/direct2dell/archive/2013/04/16/latitude-3330-maximizing-mobility-and-productivity-for-schools-and-small-businesses.aspx?utm_source=feedly