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Dell, yeni XPS 14 ve XPS 15 dizüstü bilgisayarlarını resmen duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Kısa süre önce birçok görüntüyle birlikte ortaya çıkan yeni XPS serisi dizüstü bilgisayarlar, Dell tarafından resmen duyuruldu. Şubat ayı sonunda ilk ultrabook modeli XPS 13'ü piyasaya süren dünyanın en büyük üçüncü bilgisayar üreticisi, 14 ve 15.6 inçlik yeni ürünleriyle farklı kullanıcı kitlelerini hedef alacak.
Corning Gorilla Glass ile korunan kenardan kenara WLED ekran, alüminyum kasa, HDD - SSD sürücü seçenekleri ve arkadan aydınlatmalı klavye özelliklerine sahip olan XPS 14 ve XPS 15, tüketiciye istediği özellikleri seçerek kendi bilgisayarını oluşturma imkanı tanıyor.
XPS 14; 1600 x 900 piksel çözünürlük, 400 nit parlaklık, Waves MaxxAudio 4 ses işleme aracı, üçü bir arada kart okuyucu, USB 3.0, DisplayPort ve HDMI portlarına sahip olacak. i5-3317U'dan i7-3517U'ya Ultrabook Ivy Bridge işlemciler, 4-8GB DDR3 RAM, Intel HD 4000 bütünleşik - NVIDIA GeForce GT630M ayrık ekran kartları, 500GB + 32GB mSATA SSD, 500GB HDD ve 512GB SSD sürücü seçenekleri sunulacak.
Intel 6150 WLAN/WiMax/WiDi Combo, Dell Wireless 5630 EVDO/HSPA ve Dell Wireless 5560 HSPA+ antenlerle gelebilen cihaz, Dell tarafından en yüksek pil ömrüne sahip ultrabook olarak nitelendiriliyor. i7-3517U işlemci, GeForce GT630M ekran kartı, 8GB DDR3 RAM ve 512GB SSD özelliklerine sahip en üst düzey model, 11 saat 21 dakikalık bir pil ömrüyle gelecek.
1920 x 1080 piksel 15.6 inçlik ekran, 2.62 kg ağırlık, 23mm kalınlık, DVD-RW - Blu-Ray optik sürücüler, 16GB'a kadar DDR3 RAM, i5-3210M - i7-3612QM Ivy Bridge işlemciler, 1GB bellekli NVIDIA GeForce GT630M - GT640M ayrık ekran kartları, 1TB'a kadar HDD, 128GB'a kadar mSATA SSD seçenekleriyle gelen XPS 15, 8 saat 11 dakika pil ömrü sunacak.
Dell XPS 14, 1099$ - 1999$, XPS 15 ise; 1299$ - 1999$ arasında bir fiyatlandırmayla satışa sunuldu. Dell'in yeni dizüstü bilgisayarları hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2012/06/26/dell-outs-xps-14-with-optional-mobile-broadband-xps-15/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dijital Binali 7 yıl
Bu kadar güçlü donanımlara sahip olup da bu kadar ince olan dizüstü bilgisayarlar nedense bana hiç güven vermiyor. Notebookcheck'de yayınlanan bu tarz bilgisayarların incelemeleri(Asus N76VM - N56VZ, Samsung 700Z7C, Acer Aspire M3 Ultra) de benim düşüncemi destekler nitelikte. Sonuçta GT 640M'li bir bilgisayarı sadece Youtube'da video izlemek için kullanmaz bilgisayar sahipleri.
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harflour 7 yıl
ne zaman çıkacağı hakkında bir bilgi var mı? yurt dışında satışa sunuldu mu acaba?
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Farwynd 7 yıl
Yeni Macbook'lar çıktığında deniyordu ya grafik işleriyle vs. uğraşanlar için çok iyi diye. Beş para etmediğini söylemiştim bana inanmamışlardı.
XPS çok daha iyi bir alternatif.
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