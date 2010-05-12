Dell, AMD işlemcili ilk Studio XPS'i satışa sundu

Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Amerika'lı Dell, ürün hattının ilk AMD tabanlı masaüstü bilgisayarını satışa sundu. Tasarım açısından önceki modelleri andıran Studio XPS 7100 gücünü AMD'nin altı ve dört çekirdekli işlemcilerinden alıyor. 2.8GHz frekansından çalışan altı çekirdekli Phenom II işlemcisine kadar güçlendirilebilen bilgisayar, 16GB'a kadar bellek desteği ve 4TB'a kadar depolama alanı sunarken, grafik birimi olarak Radeon HD 5670'e sahip olabiliyor.

499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan XPS 7100'ün dört temel modeli bulunuyor. Bilgisayarın başlangıç ve altı çekirdekli işlemciye sahip olan başlangıç modelinin özellikler kısaca şu şekilde

499 Dolarlık başlangıç modeli;

Dört çekirdekli 2.8GHz Phenom II X4 işlemci

3GB Bellek

500 GB Sabit sürücü

Radeon HD 4200

Altı çekirdekli 2.6GHz Phenom II X6 işlemci

6GB Bellek

1TB Sabit sürücü

Radeon HD 5670