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Dell, AMD işlemcili ilk Studio XPS'i satışa sundu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
8,2b
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Dell, AMD işlemcili ilk Studio XPS'i satışa sundu
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Dünyanın önde gelen bilgisayar üreticilerinden Amerika'lı Dell, ürün hattının ilk AMD tabanlı masaüstü bilgisayarını satışa sundu. Tasarım açısından önceki modelleri andıran Studio XPS 7100 gücünü AMD'nin altı ve dört çekirdekli işlemcilerinden alıyor. 2.8GHz frekansından çalışan altı çekirdekli Phenom II işlemcisine kadar güçlendirilebilen bilgisayar, 16GB'a kadar bellek desteği ve 4TB'a kadar depolama alanı sunarken, grafik birimi olarak Radeon HD 5670'e sahip olabiliyor.

499 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulan XPS 7100'ün dört temel modeli bulunuyor. Bilgisayarın başlangıç ve altı çekirdekli işlemciye sahip olan başlangıç modelinin özellikler kısaca şu şekilde

499 Dolarlık başlangıç modeli;

  • Dört çekirdekli 2.8GHz Phenom II X4 işlemci
  • 3GB Bellek
  • 500 GB Sabit sürücü
  • Radeon HD 4200
  • Altı çekirdekli 2.6GHz Phenom II X6 işlemci
  • 6GB Bellek
  • 1TB Sabit sürücü
  • Radeon HD 5670
Dell, AMD işlemcili ilk Studio XPS'i satışa sundu
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abdulmusavvir 9 yıl
Muahahahahha, günaydın..:D:D:D Dell'in bulunduğu gezegene AMD işlemciler yeni vardı, bilgisayar sektörü için küçük bir adım ama Dell için büyük bir adım. Bari VIA işlemcili olsadı be..:D:D:D:D
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sahafiec 9 yıl
...
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engova 9 yıl
güzel yapmışlar giriş seviyesi için ideal
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DH Misafiri 9 yıl
Ekran kart modelleri biraz düşük olsada işlemci bellek bakımından süper makine lerhem ucuz hem kat kat performans. ( :
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Statistik 9 yıl
Dell'e helal olsun
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