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Dell'den 23-inç boyutunda hepsi bir arada panel bilgisayar; Vostro 360

7 yıl
8,9b
1
10
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den 23-inç boyutunda hepsi bir arada panel bilgisayar; Vostro 360
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi. Vostro 360 adını taşıyan ve ağırlıklı olarak kurumsal müşteriler için geliştirilen yeni sistemi Dell Çin tarafından anons edildi.
Intel'in ikinci nesil Core işlemci platformunu temel alan ve tercihe bağlı olarak Core i3-2100 veya Core i5-2400S işlemcileriyle konfigüre edilebilen sistemde, 23-inç boyutunda ve 1920x1080 piksel çözünürlüğünde Full HD ekrana (dokunmatik kontrol opsiyonel) sahip.
Ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre grafik birimine ek olarak, Nvidia'nın giriş seviyesindeki mobil çözümlerinden GeForce GT 525M seçeneği de sunuluyor. İkinci seçenek ile kullanıcılar hem DirectX 11 hem de gelişmiş video hızlandırma özellikleri elde ediyorlar.
Optik sürücü olarak 8x hızında DVD yazıcının kullanıldığı sistemin diğer özellikleri arasında kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi ile birlikte opsiyonel Bluetooth 3.0, kart okuyucusu, 2MP çözünürlüğünde kamera, 2x 2.5W hoparlör ve 6x USB 2.0 portu geliyor.
Dell Vostro 360'ın yurt dışındaki başlangıç fiyatı 780$ olarak açıklandı. 
Dell'den 23-inç boyutunda hepsi bir arada panel bilgisayar; Vostro 360
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DH Misafiri 7 yıl
A bit srurpised it seems to simple and yet useful.
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egemen 7 yıl
En büyük avantajı bence kablo karmaşasına son vermesi, tut sapından istediğin yere taşı..ofis için ideal.
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invisible_jn 7 yıl
artcraft35
bilgisayar dediğin aççan parçalıcan toparlıcan herhangi bir parça yeterli gelmeyince yükselticen bu ise donanımdan anlamayan kişilere yönelik bir cihaz

Ben etrafta kablo sevmiyorum. Hmm, demek ki bunu alırsam donanımdan anlamıyorum.
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IceRulez 7 yıl
upgrade edilir neden edilmesin ? can_66'ya katılıyorum
bunu alacak kişi kibar diye alacak
bunda crysis 2 oynayacak hali yok

ekran kartını gtx 560m ile değiştirirse onu da oynar

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Batuist 7 yıl
bu panel PCleri daha ergonomik yapsalar artık.. yani yukarı aşağı sağa sola öne arkada doğru esneyebilen bir şekilde tasarlasalar bence daha kullanışlı olur. yerinde odun gibi durmasın yani..
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janparey 7 yıl
artcraft35
bilgisayar dediğin aççan parçalıcan toparlıcan herhangi bir parça yeterli gelmeyince yükselticen bu ise donanımdan anlamayan kişilere yönelik bir cihaz

Bu tür cihazlar yerden tasarruf ve şıklık arayanlar için birebir bunun sonucu olarak bunlarda galiba laptop anakartı gibi kompakt anakartlar var dolayısı ile desteklediği ölçüde neredeyse herşeyi upgrade edebilrsin,laptoplarda bile grafik kartı hariç(bazen onlar bile) herşey upgrade edilebiliyorken bunlarda daha kolaydır diye umuyorum ama dediğin gibi yinede bir masaüstü ferahlığı yaşatmazlar,
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KanKoKan 7 yıl
Sadece ev kullanımı için düşünmemek lazım, ofislerde butip çihazlar oldukca yaygınlaştı ama sanki bunun donanımı ve fiyatı ekonomik düşünen ofisler için biraz pahalı gibi.
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artcraft35 7 yıl
escapethelife
artcraft35bilgisayar dediğin aççan parçalıcan toparlıcan herhangi bir parça yeterli gelmeyince yükselticen bu ise donanımdan anlamayan kişilere yönelik bir cihaz
herkesin bilgisayarı illa son sistem mi olması lazım arkadaşım. her insanın bilgisayarı tercih etme sebebi farklıdır. sadece e-maillerini kontrol etmek için pc alan adam son teknolojiyi ne yapsın.

eğer söylediklerimden anladığın buysa bişey diyemiyorum
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escapethelife 7 yıl
artcraft35
bilgisayar dediğin aççan parçalıcan toparlıcan herhangi bir parça yeterli gelmeyince yükselticen bu ise donanımdan anlamayan kişilere yönelik bir cihaz

herkesin bilgisayarı illa son sistem mi olması lazım arkadaşım. her insanın bilgisayarı tercih etme sebebi farklıdır. sadece e-maillerini kontrol etmek için pc alan adam son teknolojiyi ne yapsın.
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artcraft35 7 yıl
bilgisayar dediğin aççan parçalıcan toparlıcan herhangi bir parça yeterli gelmeyince yükselticen bu ise donanımdan anlamayan kişilere yönelik bir cihaz
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