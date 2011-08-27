Dell'den 23-inç boyutunda hepsi bir arada panel bilgisayar; Vostro 360

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarlarına yeni bir model daha ekledi. Vostro 360 adını taşıyan ve ağırlıklı olarak kurumsal müşteriler için geliştirilen yeni sistemi Dell Çin tarafından anons edildi.

Intel'in ikinci nesil Core işlemci platformunu temel alan ve tercihe bağlı olarak Core i3-2100 veya Core i5-2400S işlemcileriyle konfigüre edilebilen sistemde, 23-inç boyutunda ve 1920x1080 piksel çözünürlüğünde Full HD ekrana (dokunmatik kontrol opsiyonel) sahip.

Ekran kartı olarak Intel'in işlemciye entegre grafik birimine ek olarak, Nvidia'nın giriş seviyesindeki mobil çözümlerinden GeForce GT 525M seçeneği de sunuluyor. İkinci seçenek ile kullanıcılar hem DirectX 11 hem de gelişmiş video hızlandırma özellikleri elde ediyorlar.

Optik sürücü olarak 8x hızında DVD yazıcının kullanıldığı sistemin diğer özellikleri arasında kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi ile birlikte opsiyonel Bluetooth 3.0, kart okuyucusu, 2MP çözünürlüğünde kamera, 2x 2.5W hoparlör ve 6x USB 2.0 portu geliyor.

Dell Vostro 360'ın yurt dışındaki başlangıç fiyatı 780$ olarak açıklandı.