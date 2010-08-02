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Dell'den AMD tabanlı yeni nettop: Inspiron Zino HD 410

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans tutkunları için Studio XPS 9100 isimli masaüstü bilgisayarını duyuran Dell'in, oturma odaları için hazırladığı yeni nettop modelini ait detaylar da netleşiyor. Inspiron Zino HD 410 olarak isimlendirilen yeni model, daha önce piyasaya sürülen diğer Zino HD modeliyle benzer şekilde AMD platformunu kullanıyor ancak daha yüksek konfigürasyonla geliyor. Gün ışığına çıkan dökümanlara göre Inspiron Zino HD 410, AMD'nin çift ve dört çekirdekli Phenom II X2 / X4 işlemcileriyle konfigüre edilebiliyorlar.

8GB'a kadar bellek desteği sunan nettop sistem, ekran kartı olarak entegre olarak sunulan Mobility Radeon HD 4250 veya DirectX 11 destekli Mobility Radeon HD 5450 ile alınabiliyor. Yüksek tanımlı medyalar için donanımsal hızlandırma yeteneğine sahip olan sistem, bir adet 3.5-inç boyutunda SATA disk ile geliyor ve bu noktada farklı kapasite seçeneklerinin sunulacağı belirtiliyor. Diğer özellikleri arasında WiFi, kart okuyucusu ve Gigabit Ethernet gibi detaylara yer verilen sistemde HDMI çıkışı da bulunuyor.

Dell tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Inspiron Zino HD 410 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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mehmetgirgin 9 yıl
ağırlığı ne kadar acaba
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