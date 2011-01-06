Dell'den Tegra 2'li 7-inç tablet: Streak 7

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, hem tablet hem de telefon olarak kullanılabilen 5-inç boyutundaki Streak modelinin devamı olarak Streak 7 modelini duyurdu. Tablet bilgisayar pazarının iddialı isimlerinden birisi olmayı hedefleyen Dell, Snapdragon işlemcisini kullandığı Streak 5'den farklı olarak yeni modelinde Nvidia'nın Tegra 2 platformunu tercih etmiş. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu ile gelişmiş kullanımı deneyimi vaad eden cihaz, adından da anlaşılabileceği üzere 7-inç ekrana sahip.

Tabletler için geliştişrilen Honeycomb kod adlı Android 3.0 sürümü yerine akıllı telefonlar için hazırlanan Android 2.2 ile gelen tablet, 16GB yerleşik depolama kapasitesi sunuyor. Adobe Flash teknolojisine destek sunan Streak 7, 802.11n WiFi ile birlikte T-Mobile'ın 4G alt yapısı ile yüksek hızda mobil internet deneyimi sunacak gibi görünüyor. 7.87" x 4.72" x 0.49" boyutlarında olan Dell Streak 7'de, çizilmelere karşı dayanaklı Gorilla Glass ekran kullanılırken, görüntülü konuşma için 1.3MP çözünürlüğünde ön kamera da kullanılmış.

Amerika pazarında T-Mobile tarafından satışa sunulması beklenen Streak 7'nin fiyatı hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.