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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dell'den Tegra 2'li 7-inç tablet: Streak 7

8 yıl
11,7b
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4
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, hem tablet hem de telefon olarak kullanılabilen 5-inç boyutundaki Streak modelinin devamı olarak Streak 7 modelini duyurdu. Tablet bilgisayar pazarının iddialı isimlerinden birisi olmayı hedefleyen Dell, Snapdragon işlemcisini kullandığı Streak 5'den farklı olarak yeni modelinde Nvidia'nın Tegra 2 platformunu tercih etmiş. 1GHz'de çalışan çift çekirdekli Tegra 2 platformu ile gelişmiş kullanımı deneyimi vaad eden cihaz, adından da anlaşılabileceği üzere 7-inç ekrana sahip.

Tabletler için geliştişrilen Honeycomb kod adlı Android 3.0 sürümü yerine akıllı telefonlar için hazırlanan Android 2.2 ile gelen tablet, 16GB yerleşik depolama kapasitesi sunuyor. Adobe Flash teknolojisine destek sunan Streak 7, 802.11n WiFi ile birlikte T-Mobile'ın 4G alt yapısı ile yüksek hızda mobil internet deneyimi sunacak gibi görünüyor. 7.87" x 4.72" x 0.49" boyutlarında olan Dell Streak 7'de, çizilmelere karşı dayanaklı Gorilla Glass ekran kullanılırken, görüntülü konuşma için 1.3MP çözünürlüğünde ön kamera da kullanılmış.

Amerika pazarında T-Mobile tarafından satışa sunulması beklenen Streak 7'nin fiyatı hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor.




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maliahmet1 8 yıl
telefonları tercih edersek daha iyi olur yada bunların yerine leptop alırım daha iyi zaten cebime sığmıyor
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sadtneverdie 8 yıl

maliahmet1

telefonları tercih edersek daha iyi olur yada bunların yerine leptop alırım daha iyi zaten cebime sığmıyor


bu aletler laptoplardan farklı. kolay taşınabilir ve hızlılar. nvidia nın son çeyrek mali durumunu çok emrak ediyorum. çok fazla tegra 2 siparişi aldıkalrı kesin ve bu aletler daha fazlasının habercisi.
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Rey Leon 8 yıl

maliahmet1

telefonları tercih edersek daha iyi olur yada bunların yerine leptop alırım daha iyi zaten cebime sığmıyor



Boynuna as sende
şaka bi yana artık internete girmek chat yapmak vs daha ufak şeylerı dızustu pc ye gerek kalmadan dokumnatık ekranlı bı tablet almak ıstıyorum
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theyapici 8 yıl
tr de ne zaman göreceğiz bu tarz aletler gelene kadar bize bunun 4 çekirdeklisi çıkar
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