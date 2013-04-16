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Dell'in 18.4-inç tablet/masaüstü hibrit bilgisayar modelleri için ön siparişe başlandı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dell'in 18.4-inç tablet/masaüstü hibrit bilgisayar modelleri için ön siparişe başlandı
Dell tarafından geçtiğimiz Mart ayında SXSW etkinliği kapsamında tanıtılan ve XPS18 ismine sahip olan hepsi bir arada formundaki bilgisayar modelleri için ön siparişe başlandı.
İstenirse sadece tablet bilgisayar olarak kullanılabilen, istenirse de üzerindeki dahili ayakları ve klavye/fare bağlantısı sayesinde masaüstü bilgisayar formuna bürünebilen XPS18 bilgisayar modelleri, Dell'in resmi çevrimiçi satış sitesi üzerinde seçilen teknik özelliklere bağlı olarak 863$, 960$ ve 1295$ fiyat etiketlerine sahip olmak üzere üç farklı versiyon halinde ön siparişe açılmış durumdalar.

Teknik olarak üzerlerinde Windows 8 64-Bit işletim sistemi, 18.4-inç 1920x1080P Full HD çoklu dokunmatik ekran yer alan XPS18 hibrit bilgisayar modelleri, Intel Core i3, i5, i7 ve Intel Pentium 2117U işlemci seçeneklerine, 4GB ve 8GB RAM seçeneklerine ve HDD ya da SSD depolama seçeneklerine sahipler. Dahili bataryaları ile 5 saate kadar aktif kullanım ömrü sunabilen 2.2kg ağırlığındaki modeller üzerlerinde, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, USB bağlantı seçenekleri de yer alıyor.
Asus ve Sony firmalarının da benzer yapıya sahip bilgisayar modelleri olmasına rağmen, piyasadaki en ucuz seçeneği Dell'in sunduğu belirtiliyor.


http://www.dell.com/us/eep/p/exclusive-pc-deals?link_number=124903199 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eiai1253 6 yıl
furkant1
Evde kullanilmaz bunlar ama ofis icin cok hos bir secim olur.Bide 20“ laptop istiyorummm...

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interwap 6 yıl
Yakında 50" tablet PC ile karşılaşabiliriz.
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furkant1 6 yıl
Evde kullanilmaz bunlar ama ofis icin cok hos bir secim olur.
Bide 20“ laptop istiyorummm...
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