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Delsey akıllı bir valiz hazırlıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Delsey akıllı bir valiz hazırlıyor

Son dönemde hayatımızın her alanına giren akıllı teknolojiler seyahat kategorisini de es geçmedi. Piyasada pek çok akıllı valiz görmek mümkün. Ünlü seyahat aksesuarı markası Delsey de bu alana el atıyor. 

Pluggage adındaki akıllı valiz iki yıllık bir çalışmanın ürünü ve valiz şimdilik prototip aşamasında. Pluggage farklı sensörleri ve fonksiyonları ile dikkat çekmeyi amaçlıyor. 

İç kısmında entegre bir ağırlık ölçer bulunan valiz bu sayede ne kadar yük koyduğunuzu hesap edebiliyor. Dahili bataryası ile tüm sistemi ayakta tutan valiz ayrıca mobil cihazlarınızı da şarj edebiliyor.

Valizin iç kısmında bi aydınlatma da mevcutken, sistem Bluetooth üzerinden akıllı telefonunuza bağlanıyor ve çeşitli uyarıları ve uçuş bilgi güncellemelerini uygulaması üzerinden gönderiyor. 

Valizin kilidini parmak iziniz ile açabiliyorsunuz. Uygulama valizin kilitli olup olmadığını kontrol edebilirken, sensörler ile valiz uçağa konulup konulmadığını da çeşitli algoritmalar kullanarak hesap edebiliyor. Delsey bu özellikleri kullanıcıların onayına sunmuş ve en çok oy alanlar farklı versiyonlarda yerini alacak. Valizin yıl içerisinde hayata geçmesi bekleniyor.  

http://www.delseypluggage.com/en/#home Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Güzel gibi duruyor, parmak izi fikri güzelmiş
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