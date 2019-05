Delta Six oyun silahı, Kickstarter üzerinde başarıya ulaştı

Geçtiğimiz sene içerisinde Kickstarter üzerinde başlatılan ancak istediği desteği bulamadığı için geri çekilen Delta Six oyun silahı projesi, yakın zamanda site üzerinde yeniden destek aramaya başlamıştı. Bu sefer aradığı desteği bulan proje, başlanırken konan 100,000$'lık hedefi 979 bağış ile198,185$ seviyeye taşımış ve başarıya ulaşmış durumda.

David Kotkin tarafından geliştirilen Delta Six oyun silahı, üzerinde yer alan jiroskop, ivme ölçer, geri tepki verebilen tetik mekanizması ve oyunlara özel tuşları ile aksiyon oyunlarının her açısıyla kontrol edilmesine imkan verebiliyor. Kızıl ötesi yakınlık sensörü sayesinde kullanıcıların nişan almasını kolaylaştıran, oyun içerisinde hareket etme işleminin yine direkt olarak dahili sensörleri ile sağlayan ve eski modele göre yeniden tasarlanan Delta Six, PC, Xbox 360, PlayStation 3 ve Wii U gibi cihazlar ile aktif olarak çalışabiliyor ve söylediğine göre yeni nesil konsollara göre programlanabilir bir yapıya sahip olarak geliyor.

FPS oyunları için oldukça farklı bir deneyim ortaya koyabilecek Delta Six oyun silahı, 225$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün resmi çıkış tarihi ise henüz belli değil.

Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/356540105/delta-six-a-new-kind-of-game-controller