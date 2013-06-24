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Delta Six oyun silahı, Kickstarter üzerinde başarıya ulaştı

5 yıl
7,5b
1
19
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Delta Six oyun silahı, Kickstarter üzerinde başarıya ulaştı
Delta Six oyun silahı, Kickstarter üzerinde başarıya ulaştı
Geçtiğimiz sene içerisinde Kickstarter üzerinde başlatılan ancak istediği desteği bulamadığı için geri çekilen Delta Six oyun silahı projesi, yakın zamanda site üzerinde yeniden destek aramaya başlamıştı. Bu sefer aradığı desteği bulan proje, başlanırken konan 100,000$'lık hedefi 979 bağış ile198,185$ seviyeye taşımış ve başarıya ulaşmış durumda.
David Kotkin tarafından geliştirilen Delta Six oyun silahı, üzerinde yer alan jiroskop, ivme ölçer, geri tepki verebilen tetik mekanizması ve oyunlara özel tuşları ile aksiyon oyunlarının her açısıyla kontrol edilmesine imkan verebiliyor. Kızıl ötesi yakınlık sensörü sayesinde kullanıcıların nişan almasını kolaylaştıran, oyun içerisinde hareket etme işleminin yine direkt olarak dahili sensörleri ile sağlayan ve eski modele göre yeniden tasarlanan Delta Six, PC, Xbox 360, PlayStation 3 ve Wii U gibi cihazlar ile aktif olarak çalışabiliyor ve söylediğine göre yeni nesil konsollara göre programlanabilir bir yapıya sahip olarak geliyor.  
FPS oyunları için oldukça farklı bir deneyim ortaya koyabilecek Delta Six oyun silahı, 225$ fiyat etiketine sahip olacak. Ürünün resmi çıkış tarihi ise henüz belli değil.
Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://www.kickstarter.com/projects/356540105/delta-six-a-new-kind-of-game-controller Yorum Yaz
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BekirHan 5 yıl en beğenilen
Anlamadığım nokta ablayı mı satıyorlar aleti mi satıyorlar. Herşeye bir cinsellek bulaştırılmasa olmayacak yani...
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ø 4 yıl
Hayalimde vardı böyle bir şey.
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FantasyFiRe 5 yıl
bana göre şu an için çok lüzumsuz. bu ancak oyunlar matrix tarzı tamamen sanal gerçekliğin üzerine olduğu zaman gerekli olur. Yani bir oyunu açında içinde koşup sağa sola atlayıp zıplayabileciğimiz bir teknolojiye gelindiği zaman iş görür tabi böyle uçuk bir hayalin gerçekleşmesi için de en az 50 sene beklememiz gerekir heralde :DDD
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M@rtin 5 yıl
00:16 da ki silahn nasıl birşey arkadaş :)Head Shot Oldum ! ^^
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ihsanttk 5 yıl
başlangıç icin fena değil tabiki geliştirilip olgunlaştığında birçok seyin yerini alacak....
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Guest-73A8A7D1E 5 yıl
böyle birkaç şey zaten yok muydu
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Lockheed 5 yıl
BekirHan
Anlamadığım nokta ablayı mı satıyorlar aleti mi satıyorlar. Herşeye bir cinsellek bulaştırılmasa olmayacak yani...

Pazarlama stratejisi :)
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Hüsnü008 5 yıl
selcukutahya
Video da sanki biraz gecikme var gibi. Singleplayer da belki iş görür ama multiplayerda pek iş göreceğini sanmıyorum. Tabi denemek gerek...

katılıyorum, böyle gecikme olacaksa kesinlikle alınmaz..
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1OOOOOO 5 yıl
Benim de şöyle bir projem var. Kickstarda bi gözlük var bilirsiniz oculus rift diye. Ondan lazım birde bu videodakinden lazım.

Bir tesis tutacağız büyük bir alanı olan fabrikaların olurya kapalı büyük alan onlardan işte. Buraya paintball alanı gibi engeller cepheler falan kuracağız ve bu alanı tamamen 3d pc ye aktaracağız. Takacaz gözlüğü alacaz bu silahı düşmanı vuracaz hem fiziksel olarak gerçek hem görüntü olarak gerçek. Koştun mu koşacak eğildin mi eğilecek ateş edince edecek vs. Acayip bir şey olur olsa.
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seckinim 5 yıl
2.55 dk. daki adamın kollarının arasına kafa sokarsan sağlam bir dayak yersin gibime geliyor :)
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BekirHan 5 yıl en beğenilen
Anlamadığım nokta ablayı mı satıyorlar aleti mi satıyorlar. Herşeye bir cinsellek bulaştırılmasa olmayacak yani...
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Umutcan 5 yıl BekirHan
BekirHan

Anlamadığım nokta ablayı mı satıyorlar aleti mi satıyorlar. Herşeye bir cinsellek bulaştırılmasa olmayacak yani...

Amerikalıların bir lafı vardır.. "Sex sells" (Sex ürünü sattırır)
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Stanislas Xavier 5 yıl
Sakıncalı...
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_bluescream_ 5 yıl
Aynen single player için güzel olur, hatta gözümüzede bir fpv tarzı sistem olursa tatdından yenmez tabikide ama. klavyelerimizi bile sinirden kırdığımız hardcore bir multiplayer için gegecikmeli olduğunu düşünüyorum bence
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korayiskender 5 yıl
evet video da gecikme var
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