Deniz taşımacılığı devi Maersk Line, blockchain teknolojisini kullanacak

Değer içeren verilerin şifrelenerek güvenli bir şekilde depolanmasını ve şifrelenen bu verilerin yönetilmesini sağlayan blockchain teknolojisi günümüzde dijital para birimi olan bitcoinin temelinde kullanılmasının yanı sıra finansal kurumlar başta gelmek üzere pek çok farklı sektörden şirketlerin kendilerine ait verilerin kontrolünü sağlamak için kullandığı bir yöntem. Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM de bu alanda önde gelen şirketlerden biri.

IBM geçtiğimiz yıl kurumsal müşterileri için şirketin Watson isimli yapay zeka bilgisayarı tarafından desteklenen blockchain teknolojisini kullanıma sunmuş ve aralarında dünyanın önde gelen mağazalar zinciri Wal-Mart’ın da bulunduğu 400’ün üzerinde şirket bu teknolojiyi kullanmaya başlamıştı. Özellikle tek bir merkeze bağlı olmaksızın her yerden ulaşılabilmesi ve üzerinde yapılan bütün değişikliklerin tek tek görülebilmesi nedeniyle büyük şirketlerin tercih ettiği bu sistem artık dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketi olan Maersk Line da hizmet edecek. Her yıl 70 milyonun üzerinde konteynır sevkiyatı yapan Maersk Line’ın bu yıl sonuna kadar yaklaşık 10 milyon konteynırı blockhain sistemini kullanarak teslim etmesi planlanıyor.

Evrak Yükü ve Masraflar Azalacak

Maersk Line’ın açıklamasına göre şirketin Doğu Afrika’dan Avrupa’ya gönderdiği tek bir konteynır yolculuk boyunca 200 farklı noktayla etkileşime girmiş ve otuzun üstünde damga/onay almış oluyor. Bu onaylar etkileşimler esnasında hem uzun bir zaman kaybı yaşayan şirket hem de belgeler için 300$’a yakın ödeme yapmak durumunda kalıyordu. New York Times’a göre şirket blockchain teknolojisini kullanmaya başladığında konteynırlar için onaylanan imzalı bir belgenin kopyasını blockchaine yükleyecek ve ilgili herkes bu belgeyi görebilecek böylelikle şirket nakliye sürecini hızlandırırken evrak işlerinden de kurtulmuş olacak.

Sistemin toplam maliyetinin Maersk Line için ne kadar olacağı henüz açıklanmış değil ancak şirkete ait bütün konteynırların bu sistemi kullanır hale gelmesi birkaç yıl içinde tamamlanmış olacak ve uzmanlar sistemin tamamen kullanılır hale geldikten birkaç yıl sonra kendini amorti etmesini bekliyor.

https://www.engadget.com/2017/03/07/maersk-shipping-ibm-blockchain/