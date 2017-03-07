Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Deniz taşımacılığı devi Maersk Line, blockchain teknolojisini kullanacak

Dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketi olan Maersk Line, kıtalar arasında dolaşan gemilerini ve yüklerini takip etmek için IBM’nin blockchain altyapısını kullanacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
3,3b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Deniz taşımacılığı devi Maersk Line, blockchain teknolojisini kullanacak
 

Değer içeren verilerin şifrelenerek güvenli bir şekilde depolanmasını ve şifrelenen bu verilerin yönetilmesini sağlayan blockchain teknolojisi günümüzde dijital para birimi olan bitcoinin temelinde kullanılmasının yanı sıra finansal kurumlar başta gelmek üzere pek çok farklı sektörden şirketlerin kendilerine ait verilerin kontrolünü sağlamak için kullandığı bir yöntem. Dünyanın en büyük bilişim teknolojisi şirketi IBM de bu alanda önde gelen şirketlerden biri.

IBM geçtiğimiz yıl kurumsal müşterileri için şirketin Watson isimli yapay zeka bilgisayarı tarafından desteklenen blockchain teknolojisini kullanıma sunmuş ve aralarında dünyanın önde gelen mağazalar zinciri Wal-Mart’ın da bulunduğu 400’ün üzerinde şirket bu teknolojiyi kullanmaya başlamıştı. Özellikle tek bir merkeze bağlı olmaksızın her yerden ulaşılabilmesi ve üzerinde yapılan bütün değişikliklerin tek tek görülebilmesi nedeniyle büyük şirketlerin tercih ettiği bu sistem artık dünyanın en büyük deniz taşımacılığı şirketi olan Maersk Line da hizmet edecek. Her yıl 70 milyonun üzerinde konteynır sevkiyatı yapan Maersk Line’ın bu yıl sonuna kadar yaklaşık 10 milyon konteynırı blockhain sistemini kullanarak teslim etmesi planlanıyor.

Evrak Yükü ve Masraflar Azalacak 

Maersk Line’ın açıklamasına göre şirketin Doğu Afrika’dan Avrupa’ya gönderdiği tek bir konteynır yolculuk boyunca 200 farklı noktayla etkileşime girmiş ve otuzun üstünde damga/onay almış oluyor. Bu onaylar etkileşimler esnasında hem uzun bir zaman kaybı yaşayan şirket hem de belgeler için 300$’a yakın ödeme yapmak durumunda kalıyordu. New York Times’a göre şirket blockchain teknolojisini kullanmaya başladığında konteynırlar için onaylanan imzalı bir belgenin kopyasını blockchaine yükleyecek ve ilgili herkes bu belgeyi görebilecek böylelikle şirket nakliye sürecini hızlandırırken evrak işlerinden de kurtulmuş olacak.

Sistemin toplam maliyetinin Maersk Line için ne kadar olacağı henüz açıklanmış değil ancak şirkete ait bütün konteynırların bu sistemi kullanır hale gelmesi birkaç yıl içinde tamamlanmış olacak ve uzmanlar sistemin tamamen kullanılır hale geldikten birkaç yıl sonra kendini amorti etmesini bekliyor.


https://www.engadget.com/2017/03/07/maersk-shipping-ibm-blockchain/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TheCapedCrusader 2 yıl
kanser maersk, 340 dolar türkiye lokallerini makul seviyeye çeksin ilk önce.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
ortada gerçek değeri olan bir para yok ki ! sanalı olsun !
sanal para zaten elimizdeki ;
üzerindeki mürekkep kadar kıymeti olan kağıt parçası !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Türkiye’nin en kapsamlı kullanıcı deneyimi konferansı: UX Alive 2 yıl Deri naklini geliştirmek için robotlar kullanılacak 2 yıl Samsung Galax S8′in fiyatı ve renk seçenekleri sızdırıldı 2 yıl Tesla’nın Gigafactory’sine rakip geliyor: Northvolt 2 yıl Apple: Wikileaks belgelerindeki açıkları zaten düzeltmiştik 2 yıl Huawei: iOS başarılı bir bellek optimizasyonu yapıyor 2 yıl Dünyanın ilk 360 derece kameraya sahip akıllı telefonu 2 yıl Nokia 3310, İngiltere’de amiral gemilerinden daha fazla ön sipariş aldı 2 yıl CIA’ın korsan Windows 8 kullandığı ortaya çıktı! 2 yıl ABD'den Çinli ZTE’ye 1.19 milyar dolarlık ihracat cezası 2 yıl Airbus’tan geleceğin ulaşım anlayışı: Pop.Up 2 yıl MIT'nin geliştirdiği yeni sistem robotların beyin ile kontrolünü kolaylaştıracak 2 yıl Çin, yörüngeye gidecek roketleri uçaklardan kaldırmayı planlıyor 2 yıl Samsung Galaxy C5 Pro sessiz sedasız resmiyet kazandı 2 yıl Harici grafik kartı segmenti yükselişte 2 yıl Mercedes-AMG'den 4 kapılı hibrit spor otomobili: AMG GT Concept 2 yıl Yapay fare embriyosu üretildi! 2 yıl CIA'in tüm cihazları hack'lediği ve istediği kişileri anında dinleyebildiği ortaya çıktı! 2 yıl 320 BG güce sahip yeni Honda Civic Type R artık resmi 2 yıl Opel satın alması, elektrikli Citroen ve Peugeot modellerine hayat verecek 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Deniz taşımacılığı devi Maersk Line, blockchain teknolojisini kullanacak Sonraki 2017 model Volkswagen Golf’ün Türkiye fiyatları belli oldu 2 yıl Mercedes-Benz'in batarya üreticisi, üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor 2 yıl Vestel Venus Z10 detaylı ön inceleme 2 yıl Apple’dan ısınmayı önleyen kılıf patenti 2 yıl Fitbit Alta bilekliği nabız ölçer ile yenilendi 2 yıl "2017 Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülü sahibini buldu 2 yıl Volkswagen CC'nin halefi Arteon resmen tanıtıldı 2 yıl Elon Musk robotların geleceği konusunda karasız 2 yıl Steve Jobs: Genius Bar fikri aptalca, işe yaramaz! 2 yıl Rus Büyükelçi’yi öldüren katilin iPhone’u halen açılamadı 2 yıl Ford 3D yazıcıyla araba parçaları üretecek 2 yıl Ruslar durmuyor: ABD'li liberal gruplara hack saldırısı yapıldı 2 yıl Google Play 5. yılını kutluyor, işte en çok indirilen oyun ve uygulamalar 2 yıl Kendi ağırlığının 90 katı kadar petrolü sudan ayıran sünger 2 yıl Türkiye’nin ilk "Drone Ligi" bu hafta sonu başlıyor 2 yıl Sosyal paylaşımcılara özel akıllı telefon: Alcatel A3 2 yıl 8 Mart’ta BKM Express ile BiTaksi seyahatleri sadece 1 TL! 2 yıl Nissan'ı geride bırakan Tesla; Ford ve General Motors'la arayı kapatıyor 2 yıl DNS üzerinden komut alan trojan keşfedildi 2 yıl Riot Games 10 milyon dolarlık davayı kazandı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim