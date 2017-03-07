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Mercedes-Benz'in batarya üreticisi, üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor

KIA ve Mercedes-Benz’in elektrikli araçları için batarya üreten Güney Koreli şirket SK Innovation, yaptığı açıklamayla üretim kapasitesini arttırarak yılda 4 GWh'lik üretim yapacağını açıkladı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Mercedes-Benz'in batarya üreticisi, üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor
 

Elektrikli araba üretiminin hız kazanmasıyla birlikte bu arabaların güç kaynaklarının üretimi için olan rekabet de artıyor. Batarya yarışında şu an ilk sırada bulunan firma Tesla olsa da özellikle Asya’daki şirketler hem dünyanın en hızlı büyüyen elektrikli otomobil pazarı olan Çin’le yakın ilişki içinde olmaları sayesinde hem de henüz çok fazla kendini ispatlamış şirketin olmadığı bu pazarda küresel bir oyuncu olma isteğiyle ön plana çıkmaya başlıyor. Bu şirketlerden birisi de yıllık 1.9 GWh kapasitesinde üretim yapan Güney Koreli şirket SK Innovation.

KIA’nın Soul EV modeli için halihazırda üretim yapan ve geçtiğimiz yıl Mercedes-Benz ile şirkete ait elektrikli araçların bataryalarını tedarik etmek için anlaşma imzalayan SK Innovation, artan talepler üzerine bu yılın başlarında üretim kapasitesini arttıracağını duyurmuştu. İstikrarlı bir üretim yaparak hem güvenilir bir şirket olduğunu kanıtlamak isteyen hem de müşteri portföyünü genişletmek isteyen şirket son olarak elektrikli araç pilleri üretimi için 2.6 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıklamıştı.

Mercedes-Benz EQ'ya Yetişecek 

Bu miktarın nasıl kullanılacağı ise dün belli oldu. Şirket dün yaptığı açıklamayla her biri 1 GWh kapasitesinde üretim yapacak olan iki yeni üretim hattı  inşa ederek mevcut 1.9 GWh’lik kapasiteyi yaklaşık 4GWh’ye çıkartarak ikiye katlatacağını açıkladı. Seul’daki iki üretim hattının inşaatı önümüzdeki yıl tamamlanacak ve bu üretim merkezleri 2018 bitmeden tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Bu zaman çizelgesine göre Mercedes-Benz’in geçtiğimiz yıl Paris Motor Show’da tanıttığı elektrikli otomobil ailesi EQ’ya ait bataryaların üretiminde ve teslimatında bir gecikme yaşanmaması planlanıyor.

Elektrikli SUV serisinin ilk üyesi ve yaklaşık 400 kilometre menzile sahip EQ’nun 2018 sonları veya 2019 yılının ilk aylarında piyasaya girmesi bekleniyor. Bu modellerin bataryalarını üretecek SK Innovation’a ait üretim tesislerinin hepsi tam kapasite üretime başladıktan sonra şirketin yıllık 140.000 araç için batarya üretmesi bekleniyor. Her ne kadar Tesla’nın 35 GWh üretim kapasitesinde olması ve yıllık 500.000 araç için batarya üretmesi planlanan Gigafactory’nin yanında bu tesisler biraz küçük kalıyor olsa da SK Innovation’ın Mercedes-Benz ile birlikte çıkışını sürdürerek küresel pazarda iyi bir konuma gelmesi bekleniyor.


https://electrek.co/2017/03/06/sk-innovation-expanding-battery/ Yorum Yaz
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hlksnrr 2 yıl en beğenilen
Bu işin artık Almanya bizi kıskanıyor diye dalga geçilecek durumu kalmadı, baştakilerin vizyonsuz ve beceriksizliği yüzünden yeni atılımlara geç kaldık adamlar halen yok başkanlık yok Almanya, Nazi diye nara atıp duruyor.

Bu işin artık Almanya bizi kıskanıyor diye dalga geçilecek durumu kalmadı, baştakilerin vizyonsuz ve beceriksizliği yüzünden yeni atılımlara geç kaldık adamlar...
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sarahaten 2 yıl
Göz göre göre şu teknoloji elimizden kaçıyor. Yepyeni bir teknoloji. Tek araba yapma ama şu motora, şu pil teknolojisine yatırım yapıp patent al. Devlet çerez parasından vazgeçmese bile en azından fıstık parasını şu işe ayırsın. Getirtsin yurtdışından mühendisleri, bilim insanlarını da şu işi kaçırmayalım. Yoksa hala millet 2023 de çağ atlayacağız zannediyor. Bu pragmatik siyasi kafalarla biz 100 yıl sonrada hala başkalarına köprü yaptırıp bizi kıskanıyorlar diye ortalıkta gezeriz; üretemediğimiz arabayla, köprüden geçecek maddi duruma sahip olmadan köprüyle övünür dururuz.
Göz göre göre şu teknoloji elimizden kaçıyor. Yepyeni bir teknoloji. Tek araba yapma ama şu motora, şu pil teknolojisine yatırım yapıp patent al. Devlet çerez p...
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eSSelamuAleykum 2 yıl
Birileri yerli otomobil mi yapıyordu?
Hani şu özel sektörden hiç bir şirketin yanaşmadığı yerli otomobil?
Niye yanaşmıyorlar acaba? Balıklama atlamaları gerekmiyor muydu?
Belki de tozpembe hayallere inanmadıkları için el atmıyorlardır?
Öyle kolay olmadığını kendileri de çok iyi bildikleri için 2019 da tamam, yetişmedi 2020, az kaldı 2021, nerdeyse bitti 2200, bu sene yollarda 2300, son rötuşlar 3500, ramak kaldı 4000 diye atlaya atlaya gidecekler.. Ama önemli değil, her söylenen palavraya balıklama atlayan milyonlar hazır..
Yine söylüyorum hep söyleyeceğim; bu milleti ne kadar dürtersen o kadar mutlu olur..
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kadirirdem 2 yıl
Türkiye'de ki mühendisler veya Devlet büyükleri bu teknolojiyi görmesi ve el atması lazım diye düşünüyorum.
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BekirTemel 2 yıl
Benzinli araç almaya korkan milletin, elektrikli araçlara geçmesi kaç yüz yıl alır? ÇILDIRIRSIN
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sarahaten 2 yıl
Göz göre göre şu teknoloji elimizden kaçıyor. Yepyeni bir teknoloji. Tek araba yapma ama şu motora, şu pil teknolojisine yatırım yapıp patent al. Devlet çerez parasından vazgeçmese bile en azından fıstık parasını şu işe ayırsın. Getirtsin yurtdışından mühendisleri, bilim insanlarını da şu işi kaçırmayalım. Yoksa hala millet 2023 de çağ atlayacağız zannediyor. Bu pragmatik siyasi kafalarla biz 100 yıl sonrada hala başkalarına köprü yaptırıp bizi kıskanıyorlar diye ortalıkta gezeriz; üretemediğimiz arabayla, köprüden geçecek maddi duruma sahip olmadan köprüyle övünür dururuz.
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Turkforce 2 yıl
Elektrikli araç akımı hızlanma ve rekabet dönemine girdi.
5 sene içerisinde üretilen araçların büyük çoğunluğu elektrikli olacak gibi görünüyor.
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hlksnrr 2 yıl en beğenilen
Bu işin artık Almanya bizi kıskanıyor diye dalga geçilecek durumu kalmadı, baştakilerin vizyonsuz ve beceriksizliği yüzünden yeni atılımlara geç kaldık adamlar halen yok başkanlık yok Almanya, Nazi diye nara atıp duruyor.

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