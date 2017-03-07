Mercedes-Benz'in batarya üreticisi, üretim kapasitesini iki katına çıkarıyor

Elektrikli araba üretiminin hız kazanmasıyla birlikte bu arabaların güç kaynaklarının üretimi için olan rekabet de artıyor. Batarya yarışında şu an ilk sırada bulunan firma Tesla olsa da özellikle Asya’daki şirketler hem dünyanın en hızlı büyüyen elektrikli otomobil pazarı olan Çin’le yakın ilişki içinde olmaları sayesinde hem de henüz çok fazla kendini ispatlamış şirketin olmadığı bu pazarda küresel bir oyuncu olma isteğiyle ön plana çıkmaya başlıyor. Bu şirketlerden birisi de yıllık 1.9 GWh kapasitesinde üretim yapan Güney Koreli şirket SK Innovation.

KIA’nın Soul EV modeli için halihazırda üretim yapan ve geçtiğimiz yıl Mercedes-Benz ile şirkete ait elektrikli araçların bataryalarını tedarik etmek için anlaşma imzalayan SK Innovation, artan talepler üzerine bu yılın başlarında üretim kapasitesini arttıracağını duyurmuştu. İstikrarlı bir üretim yaparak hem güvenilir bir şirket olduğunu kanıtlamak isteyen hem de müşteri portföyünü genişletmek isteyen şirket son olarak elektrikli araç pilleri üretimi için 2.6 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını açıklamıştı.

Mercedes-Benz EQ'ya Yetişecek

Bu miktarın nasıl kullanılacağı ise dün belli oldu. Şirket dün yaptığı açıklamayla her biri 1 GWh kapasitesinde üretim yapacak olan iki yeni üretim hattı inşa ederek mevcut 1.9 GWh’lik kapasiteyi yaklaşık 4GWh’ye çıkartarak ikiye katlatacağını açıkladı. Seul’daki iki üretim hattının inşaatı önümüzdeki yıl tamamlanacak ve bu üretim merkezleri 2018 bitmeden tam kapasiteyle çalışmaya başlayacak. Bu zaman çizelgesine göre Mercedes-Benz’in geçtiğimiz yıl Paris Motor Show’da tanıttığı elektrikli otomobil ailesi EQ’ya ait bataryaların üretiminde ve teslimatında bir gecikme yaşanmaması planlanıyor.

Elektrikli SUV serisinin ilk üyesi ve yaklaşık 400 kilometre menzile sahip EQ’nun 2018 sonları veya 2019 yılının ilk aylarında piyasaya girmesi bekleniyor. Bu modellerin bataryalarını üretecek SK Innovation’a ait üretim tesislerinin hepsi tam kapasite üretime başladıktan sonra şirketin yıllık 140.000 araç için batarya üretmesi bekleniyor. Her ne kadar Tesla’nın 35 GWh üretim kapasitesinde olması ve yıllık 500.000 araç için batarya üretmesi planlanan Gigafactory’nin yanında bu tesisler biraz küçük kalıyor olsa da SK Innovation’ın Mercedes-Benz ile birlikte çıkışını sürdürerek küresel pazarda iyi bir konuma gelmesi bekleniyor.

https://electrek.co/2017/03/06/sk-innovation-expanding-battery/