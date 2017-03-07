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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2017 model Volkswagen Golf’ün Türkiye fiyatları belli oldu

Alman otomotiv devinin tasarım ve donanım özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken, sektörün en popüler araçları arasında yer alan yeni Golf'ün Türkiye fiyatları netlik kazandı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
21,3b
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170
Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Global çaplı yaşanan emisyon skandalının ardından tüketici güvenini yeniden kazanmak için var gücüyle çalışan Volkswagen, kısa süre önce merakla beklenen yeni makyajlı Golf’ü görücüye çıkardı. Silindir kontrol sistemine (ACT) sahip, 1.5 litre hacimli, 250 nm tork üreten yeni turbo benzinli motora kavuşan otomobilin 148 beygir gücü bulunuyor.
Ayrıca Bkz. ""2017 Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülü sahibini buldu"
Ses ile kontrol edilebilen, hareket algılama yeteneğine sahip, boyutları 6.5 inç ile 9.2 inç arasında değişen renkli ve dokunmatik multimedya ekranla gelen araçta ayrıca "Aktif Bilgi Ekranı" opsiyonu yer alıyor. Üstelik Volkswagen’in bir diğer amiral gemisi Passat’ta aşina olduğumuz Trafikte Sürüş Asistanı, 60 km‘ye kadar aktif olarak Golf’te de kullanılabilecek.

Diğer taraftan hız sabitleyici, kör nokta sensörü, çarpışmalarda devreye giren otomatik fren sistemi, yorgunluk algılayıcı, şerit takip ve park asistanları ile donanım özellikleriyle sürüşlerin çok daha güvenli olması sağlanıyor. 100 km‘de 4.9 litre karma tüketim değerine sahip otomobilin Bluemotion versiyonunda tüketim değeri 100 km‘de yaklaşık 4.6 litre. Dilerseniz Volkswagen Golf hakkında detaylı bilgiye buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni Golf’ün Türkiye fiyatları ise şu şekilde:

1.0 motor seçeneğine sahip Volkswagen Golf
- 1.0 TSI BMT 110 PS Manuel Midline Plus : 83.200,00 TL

- 1.0 TSI BMT 110 PS DSG Midline Plus : 94.700,00 TL

- 1.0 TSI BMT 110 PS Manuel Comfortline : 87.800,00 TL

- 1.0 TSI BMT 110 PS DSG Comfortline : 99.300,00 TL
1.4 motor seçeneğine sahip Volkswagen Golf
 -1.4 TSI BMT 125 PS Manuel Comfortline : 91.000,00 TL
- 1.4 TSI BMT 125 PS DSG Comfortline : 102.500,00 TL

- 1.4 TSI BMT 125 PS Manuel Highline : 99.800,00 TL

- 1.4 TSI BMT 125 PS DSG Highline : 111.300,00 TL

- 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Comfortline : 109.100,00 TL

- 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Highline : 117.900,00 TL
1.6 motor seçeneğine sahip Volkswagen Golf
- 1.6 TDI BMT 90 PS Manuel Midline Plus : 97.900,00 TL

- 1.6 TDI BMT 115 PS Manuel Comfortline : 104.900,00 TL

- 1.6 TDI BMT 115 PS DSG Comfortline : 116.400,00 TL

- 1.6 TDI BMT 115 PS Manuel Highline : 113.800,00 TL

- 1.6 TDI BMT 115 PS DSG Highline : 122.700,00 TL 
 

http://binekarac.vw.com.tr/yeni-golf.aspx#fiyatlar Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batumatu 2 yıl en beğenilen
Keşke 94 değil 194binden başlasa... Müstahak ki ne müstahak. Amerika'da yaşadım bir süre millet 29.000 dolara mustang gt alıyor sıfır 5.0 benzinli motor. Vergisi dolusu şusu busu 37.000 oluyor maks. Ayda garsonluktan 4.000 dolar kazanan adam çok rahat alıyor biniyor leasing ile 2 yılda ödeyerek. Türkiye'de hangi garson mustangi bırak sıfır araba alabiliyor? Komedi...
Keşke 94 değil 194binden başlasa... Müstahak ki ne müstahak. Amerika'da yaşadım bir süre millet 29.000 dolara mustang gt alıyor sıfır 5.0 benzinli motor. Vergis...
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2 Yanıt Yanıtla +315
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Buck Fuddy 2 yıl
1 litre Golf 100 bin lira. Bu istikrar bir harika dostum
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ungalath 2 yıl
beyler golfün yanında polo da veriyorlar bu sene
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1 Avatar
The Republic 2 yıl
I could not find any GTI and 2.0 TDI Golf prices in the OP's price list.
so, you drive GTI or 2.0 TDI Golfs in Turkey?
or just have to purchase extremely overpriced those entry levels Golfs?
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nicotr 2 yıl The Republic
Only Golf R (231.631tl) can be taken. The new GTI will be brought but I do not think 2.0 TDI will be.
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trust06 2 yıl
Yaz baktım da forumda ne kadar anıt vw tayfası var tine gördüm.
Golfün en dolu dizel otomatik paketi 123 bin
Bmw BMW 1.16 d nin fulu 176 bin.
Arada fark 53 bin.
Git Almanya daki fiyatlarına bak 1-2 bin Euro oynar ya da oynamaz.
Biri konu açıyor millet ezbere yorum yapıyor.
Sanki diğer markalar beleşe veriyor.
Halbuki daha kazığa satıyor ama ne de olsa Premium diye kazık yutuluyor bir güzel burada..
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dt1907 2 yıl trust06
doğrudur burda premıum markalarda aşırı fiyat farkı var yurtdışında bu kadar fiyat farkı yok
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Kartal Göz 2 yıl
Eşeğe altın semer de vursan eşek yine eşektir.
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lazer__ 2 yıl
ödediğiniz paranın yarıdan fazlası vergi
ödeyin

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Uwais 2 yıl
Fiyatlar uçtu
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Utmad 2 yıl
Yarı fiatına golf almak isteyenler için 2012 temizinden Golf 6 alın derim, ön far,arka stop, koltular dışında aşağı yukarı aynı araç zaten 1.6TDI motor aynı, 1.4 TSI 122 alırsanız güncel motorla aynı zaten.Sırf ön arka farı değişti diye aynı motora sahip araca içi biraz daha kaliteli diye 60bin tl fazla vermeye değer mi? Bence değmez, Golf, Golf'tür...Hatta yeni makyajlı Golf 7 daha çok Golf 6 ya benzemiş bence :-D
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Sirrüs 2 yıl Utmad
"içi biraz daha kaliteli"
Hatta şöyle söyleyeyim Golf 6'nın arka kapı plastiği yumuşak plastik iken Golf 7'de sert plastik vardır. Golf 6 TDi motorlar bağımsız süspansiyona sahipken Golf 7 TDi'lar torsiyona sahiptir.
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NKFPK 2 yıl
Bizi hep bişi ile oyalıyorlar...
Bişi politikanın bir parçası..
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The Republic 2 yıl
Golf Price Lists and Minimum Labour Wages
VW GER/ Minimum wage: € 8.84 per hour/ € 1,473.00 per month
golf.volkswagen.com/...
VW GBR/ Minimum wage: UK£7.50 per hour/ £1,181.50 per month
volkswagen.co.uk/...
VW USA/ Minimum wage 2017: US$ 7.25 per hour/
vw.com/...
VW AUS/ Minimum wage 2017: AU$17.70 per hour/ AU$ 2700 per month
au.volkswagen.com.au/...
VW TUR/Minimum wage: TRL per hour?/ TRL 1,404 per month
vw.com.tr/...
(GTI? TDI 2.0?)
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anilis_gs 2 yıl The Republic
The Republic
Golf Price Lists and Minimum Labour Wages
VW GER/ Minimum wage: € 8.84 per hour/ € 1,473.00 per month
golf.volkswagen.com/...
VW GBR/ Minimum wage: UK£7.50 per hour/ £1,181.50 per month
volkswagen.co.uk/...
VW USA/ Minimum wage 2017: US$ 7.25 per hour/
vw.com/...
VW AUS/ Minimum wage 2017: AU$17.70 per hour/ AU$ 2700 per month
au.volkswagen.com.au/...
VW TUR/Minimum wage: TRL per hour?/ TRL 1,404 per month
vw.com.tr/...
(GTI? TDI 2.0?)

ama onlar domatesi tane ile alıyoralar.Geçen almanyadayım adam 1 tane domates alamadı ıkıye böldü öyle aldı.
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nusabem 2 yıl
İnsanlarda neden vw takıntısı olmasın ki. 3 yıl önce 38e aldığım arabayı 45e rahatlıkla satabiliyorum. İnsanlar satarken zarar etmiyor. Fiyatların bu kadar yüksek olmasının nedeni devletin belirlemiş olduğu vergiler. Devlet kafasına göre bindiriyor ne de olsa.
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Sirrüs 2 yıl
Arkadaşlar sorun Golf'te değil ki bu arabayı neden bu kadar gömüyorsunuz anlamıyorum. Golf'ün 150 Bin bandına çıkmasında en büyük suçlu başta vergi düzeni ve Doğuş'tur.
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