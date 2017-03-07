2017 model Volkswagen Golf’ün Türkiye fiyatları belli oldu

Haber Editörü
Global çaplı yaşanan emisyon skandalının ardından tüketici güvenini yeniden kazanmak için var gücüyle çalışan Volkswagen, kısa süre önce merakla beklenen yeni makyajlı Golf’ü görücüye çıkardı. Silindir kontrol sistemine (ACT) sahip, 1.5 litre hacimli, 250 nm tork üreten yeni turbo benzinli motora kavuşan otomobilin 148 beygir gücü bulunuyor.Ayrıca Bkz. ""2017 Avrupa'da Yılın Otomobili" ödülü sahibini buldu"
Ses ile kontrol edilebilen, hareket algılama yeteneğine sahip, boyutları 6.5 inç ile 9.2 inç arasında değişen renkli ve dokunmatik multimedya ekranla gelen araçta ayrıca "Aktif Bilgi Ekranı" opsiyonu yer alıyor. Üstelik Volkswagen’in bir diğer amiral gemisi Passat’ta aşina olduğumuz Trafikte Sürüş Asistanı, 60 km‘ye kadar aktif olarak Golf’te de kullanılabilecek.
Diğer taraftan hız sabitleyici, kör nokta sensörü, çarpışmalarda devreye giren otomatik fren sistemi, yorgunluk algılayıcı, şerit takip ve park asistanları ile donanım özellikleriyle sürüşlerin çok daha güvenli olması sağlanıyor. 100 km‘de 4.9 litre karma tüketim değerine sahip otomobilin Bluemotion versiyonunda tüketim değeri 100 km‘de yaklaşık 4.6 litre. Dilerseniz Volkswagen Golf hakkında detaylı bilgiye buradaki haberimizden ulaşabilirsiniz.
Yeni Golf’ün Türkiye fiyatları ise şu şekilde:
1.0 motor seçeneğine sahip Volkswagen Golf
- 1.0 TSI BMT 110 PS Manuel Midline Plus : 83.200,00 TL
- 1.0 TSI BMT 110 PS DSG Midline Plus : 94.700,00 TL
- 1.0 TSI BMT 110 PS Manuel Comfortline : 87.800,00 TL
- 1.0 TSI BMT 110 PS DSG Comfortline : 99.300,00 TL
- 1.0 TSI BMT 110 PS DSG Midline Plus : 94.700,00 TL
- 1.0 TSI BMT 110 PS Manuel Comfortline : 87.800,00 TL
- 1.0 TSI BMT 110 PS DSG Comfortline : 99.300,00 TL
1.4 motor seçeneğine sahip Volkswagen Golf
-1.4 TSI BMT 125 PS Manuel Comfortline : 91.000,00 TL
- 1.4 TSI BMT 125 PS DSG Comfortline : 102.500,00 TL
- 1.4 TSI BMT 125 PS Manuel Highline : 99.800,00 TL
- 1.4 TSI BMT 125 PS DSG Highline : 111.300,00 TL
- 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Comfortline : 109.100,00 TL
- 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Highline : 117.900,00 TL
- 1.4 TSI BMT 125 PS Manuel Highline : 99.800,00 TL
- 1.4 TSI BMT 125 PS DSG Highline : 111.300,00 TL
- 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Comfortline : 109.100,00 TL
- 1.4 TSI BMT 150 PS DSG Highline : 117.900,00 TL
1.6 motor seçeneğine sahip Volkswagen Golf
- 1.6 TDI BMT 90 PS Manuel Midline Plus : 97.900,00 TL
- 1.6 TDI BMT 115 PS Manuel Comfortline : 104.900,00 TL
- 1.6 TDI BMT 115 PS DSG Comfortline : 116.400,00 TL
- 1.6 TDI BMT 115 PS Manuel Highline : 113.800,00 TL
- 1.6 TDI BMT 115 PS DSG Highline : 122.700,00 TL
- 1.6 TDI BMT 115 PS Manuel Comfortline : 104.900,00 TL
- 1.6 TDI BMT 115 PS DSG Comfortline : 116.400,00 TL
- 1.6 TDI BMT 115 PS Manuel Highline : 113.800,00 TL
- 1.6 TDI BMT 115 PS DSG Highline : 122.700,00 TL
http://binekarac.vw.com.tr/yeni-golf.aspx#fiyatlar Yorum Yaz Paylaş Tweetle
so, you drive GTI or 2.0 TDI Golfs in Turkey?
or just have to purchase extremely overpriced those entry levels Golfs?
Golfün en dolu dizel otomatik paketi 123 bin
Bmw BMW 1.16 d nin fulu 176 bin.
Arada fark 53 bin.
Git Almanya daki fiyatlarına bak 1-2 bin Euro oynar ya da oynamaz.
Biri konu açıyor millet ezbere yorum yapıyor.
Sanki diğer markalar beleşe veriyor.
Halbuki daha kazığa satıyor ama ne de olsa Premium diye kazık yutuluyor bir güzel burada..
ödeyin
Hatta şöyle söyleyeyim Golf 6'nın arka kapı plastiği yumuşak plastik iken Golf 7'de sert plastik vardır. Golf 6 TDi motorlar bağımsız süspansiyona sahipken Golf 7 TDi'lar torsiyona sahiptir.
Bişi politikanın bir parçası..
VW GER/ Minimum wage: € 8.84 per hour/ € 1,473.00 per month
golf.volkswagen.com/...
VW GBR/ Minimum wage: UK£7.50 per hour/ £1,181.50 per month
volkswagen.co.uk/...
VW USA/ Minimum wage 2017: US$ 7.25 per hour/
vw.com/...
VW AUS/ Minimum wage 2017: AU$17.70 per hour/ AU$ 2700 per month
au.volkswagen.com.au/...
VW TUR/Minimum wage: TRL per hour?/ TRL 1,404 per month
vw.com.tr/...
(GTI? TDI 2.0?)
ama onlar domatesi tane ile alıyoralar.Geçen almanyadayım adam 1 tane domates alamadı ıkıye böldü öyle aldı.
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