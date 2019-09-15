Deniz yılanlarında yeni damar ağı keşfedildi

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Deniz yılanları aynı memeliler gibi akciğer solunumu yapmalarına rağmen, uzun süre su altında kalabiliyorlar. Bilim insanları ise deniz yılanlarının solungaç benzeri yapıları sayesinde bu işi başardıklarını düşünüyor.
Avustralya'da bulunan Flinders University kurumundan bir grup araştırmacı mavi bantlı deniz yılanlarının ( Hydrophis cyanocinctus ) vücut yapılarını görüntülemek için microCT görüntüleme yönteminden yararlandı.
İncelenen yılanlarda yeni damar yapıları keşfedildi
Araştırmacılar incelemeler sonucunda, modifiye sefalik damar ağı (MCVN) olarak bilinen karmaşık bir kan damarı sisteminin, yılanın alnında ve burun kısmının üstündeki derinin altında bulunduğunu keşfetti.
Keşfedilen damarların içinde bulunan oksijensiz kanın, çevrede bulunan oksijen ile oksijenlendiği ve böylece beyne oksijenli kan taşıdığı düşünülüyor. Keşfedilen sistem aynı balıkların solungaç sistemine benzetiliyor.
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Bu sayede yılan hava solumak için yüzeye çok daha az çıkıyor ve suyun altında daha uzun süre kalabiliyor. MCVN ağı yapısal olarak balıkların ve amfibilerin solungaçlarından farklı olsa da işlev bakımdan oldukça yakın düzeyde seyrediyor.
Yeni bulgular Royal Society Open Science dergisinde yayımlandı.
https://newatlas.com/biology/sea-snakes-breathe-underwater/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle