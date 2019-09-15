Deniz yılanlarında yeni damar ağı keşfedildi

Deniz yılanları aynı memeliler gibi akciğer solunumu yapmalarına rağmen, uzun süre su altında kalabiliyorlar. Bilim insanları ise deniz yılanlarının solungaç benzeri yapıları sayesinde bu işi başardıklarını düşünüyor.

İncelenen yılanlarda yeni damar yapıları keşfedildi

Ayrıca Bkz.

"Matematiksel kaçış problemi immünoloji alanına uyarlandı"

Royal Society Open Science

https://newatlas.com/biology/sea-snakes-breathe-underwater/

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'da bulunankurumundan bir grup araştırmacı) vücut yapılarını görüntülemek içingörüntüleme yönteminden yararlandı.Araştırmacılar incelemeler sonucunda,(MCVN) olarak bilinen karmaşık bir kan damarı sisteminin,veüstündekibulunduğunu keşfetti.Bu sayede yılan hava solumak için yüzeyeve suyun altında daha uzun süre kalabiliyor.ağı yapısal olarakvesolungaçlarından farklı olsa da işlev bakımdan oldukça yakın düzeyde seyrediyor.Yeni bulgulardergisinde yayımlandı.