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Denizbank yıl bitmeden Dubai merkezli Emirates NBD'ye satılacak

Türkiye'deki bankalara yoğun ilgi gösteren Körfez yatırımcıları şimdi de Denizbank'ı satın alıyor. Denizbank, bu yılın ikinci çeyreğinde Dubai menşeili Emirates NBD'ye satılacak.
1 ay
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18
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Türkiye’nin dokuzuncu büyük bankası olan DenizBank el değiştiriliyor. Moskova merkezli Sberbank, DenizBank’taki hisselerinin yüzde 99,85’ini Dubai menşeili Emirates NBD’ye satıyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden satış görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Satışın bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

DenizBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre hisselerin satışı hususunda Sberbank ve Emirates NBD arasında satış sözleşmesi yeniden düzenlendi. Satışın değeri yenilendi.

Emirates NBD yeni anlaşmadan karlı çıktı 

22 Mayıs 2018 tarihinde yapılan anlaşmaya göre Emirates NBD, hisseleri satın almak için 14.6 milyar TL ödeyecekti. Yeniden düzenlenen satış anlaşmasına göre ise 15.48 milyar lira ödeyecek. Kağıt üzerinde yeni anlaşmanın TL değeri daha yüksek gibi gözükse de kur değişimini göz önüne aldığımızda Dubai bankasının bu işten daha karlı çıktığını söyleyebiliriz. Emirates NBD, 22 Mayıs’taki anlaşmaya göre 3.2 milyar dolar ödeyecekken yeni anlaşmaya göre 2.75 milyar dolar ödeyecek. Arada 450 milyon dolarlık bir fark bulunuyor.

Körfez ülkelerinin Türkiye’deki bankalara ilgisi yoğun

Rus Sberbank, 2012 yılında Denizbank’ı 3.5 milyar dolara satın aldığı Denizbank’ı zararına sattı. Buna rağmen Körfez ülkelerinin ülkemizdeki bankalara ilgisi epey fazla. Körfez yatırımcılarının halihazırda Türkiye'de 8 bankada sahipliği ya da ortaklığı bulunuyor. A&T Bank, Abank, Albaraka Türk, Burgan Bank, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Turkish Bank ve Türkiye Finans, Körfez sermayeli olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Denizbank’tan yapılan açıklama göre Sberbank’ın hisselerinin yüzde 99,85’inin satışının bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor.



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interwap 1 ay en beğenilen
Bankalar ve kritik denebilecek şirketlerimiz Arap sermayelerinin eline geçiyor. Ama devlet eliyle ama özel sektör eliyle.
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b0Ni 1 ay interwap
bizim değildi ki zaten.
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dr20mouse 1 ay
Denizbank ruslara aitti zaten onlarda araplara satıyor. Banka konusunda şikayet edenler ruslara satılırken şikayet edecekti geç kaldınız.
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Hendrik Johannes Cruijff 1 ay
Denizbank özel ama tıpkı finansbank gibi oda arapların eline geçmiş.
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The.Mafia 1 ay
Satılsın Türk şirketlerin elimde banka kalmasın yabancıların eline bakalım
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mcrew 1 ay
Bu banka ne kadar el değiştirdi
Zorlu holding zaten ülkedeki en kaymaklı sektör olan bankacılık sektöründen neden çıktı onu da anlamış değilim.
Emirliklerle ilişkiler de düzelmiş. Son zamanlarda buralara pek yatırım yapmıyorlardi.
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aydınayhan 1 ay
kasar kızlar gıbı elden ele gezıyor
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Muhafız. 1 ay
Gayet iyi bir haber
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Brotha 1 ay
Rusya'da komisyonsuz para çekebiliyordum. Şimdi Araplara satılması kötü oldu
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BigMuffin 1 ay
Yazık olmuş
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9600_G_T 1 ay
sat sankı benım bankam banane
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interwap 1 ay en beğenilen
Bankalar ve kritik denebilecek şirketlerimiz Arap sermayelerinin eline geçiyor. Ama devlet eliyle ama özel sektör eliyle.
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b0Ni 1 ay interwap
bizim değildi ki zaten.
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MS4343 1 ay interwap
Deniz Bank, Rus Sberbank'a ait (2012'de satılmıştı)
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