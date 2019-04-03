Denizbank yıl bitmeden Dubai merkezli Emirates NBD'ye satılacak

Türkiye’nin dokuzuncu büyük bankası olan DenizBank el değiştiriliyor. Moskova merkezli Sberbank, DenizBank’taki hisselerinin yüzde 99,85’ini Dubai menşeili Emirates NBD’ye satıyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden satış görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Satışın bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

DenizBank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamaya göre hisselerin satışı hususunda Sberbank ve Emirates NBD arasında satış sözleşmesi yeniden düzenlendi. Satışın değeri yenilendi.

Emirates NBD yeni anlaşmadan karlı çıktı

22 Mayıs 2018 tarihinde yapılan anlaşmaya göre Emirates NBD, hisseleri satın almak için 14.6 milyar TL ödeyecekti. Yeniden düzenlenen satış anlaşmasına göre ise 15.48 milyar lira ödeyecek. Kağıt üzerinde yeni anlaşmanın TL değeri daha yüksek gibi gözükse de kur değişimini göz önüne aldığımızda Dubai bankasının bu işten daha karlı çıktığını söyleyebiliriz. Emirates NBD, 22 Mayıs’taki anlaşmaya göre 3.2 milyar dolar ödeyecekken yeni anlaşmaya göre 2.75 milyar dolar ödeyecek. Arada 450 milyon dolarlık bir fark bulunuyor.

Körfez ülkelerinin Türkiye’deki bankalara ilgisi yoğun

Rus Sberbank, 2012 yılında Denizbank’ı 3.5 milyar dolara satın aldığı Denizbank’ı zararına sattı. Buna rağmen Körfez ülkelerinin ülkemizdeki bankalara ilgisi epey fazla. Körfez yatırımcılarının halihazırda Türkiye'de 8 bankada sahipliği ya da ortaklığı bulunuyor. A&T Bank, Abank, Albaraka Türk, Burgan Bank, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Turkish Bank ve Türkiye Finans, Körfez sermayeli olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Denizbank’tan yapılan açıklama göre Sberbank’ın hisselerinin yüzde 99,85’inin satışının bu yılın ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması bekleniyor.