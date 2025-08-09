Giriş
    ATM’lerde kartlı ve kartsız para yatırma limiti düşürüldü

    MASAK'ın talebi üzerine ATM'lerden günlük para çekme limiti düşürüldü. Kartlı işlemlerde para yatırma limiti 250 bin TL'den 180 bin TL'ye, kartsız işlemlerde ise 100 bin TL'ye düştü.

    ATM’lerde kartlı ve kartsız günlük para yatırma limiti (2025) Tam Boyutta Gör
    MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), nakit ile yapılan yasa dışı işlemleri önlemek için çeşitli kararları yürürlüğe soktu. MASAK’ın talebi doğrultusunda ATM’lere para yatırma limiti düşürüldü. Finansal güvenliğin sağlanması ve yasa dışı işlemlerin engellenmesi için nakit akışına tedbirler alınıyor.

    ATM'lere günlük para yatırma limiti 2025

    • Kartlı İşlemlerde Günlük Para Yatırma Limiti: 180 bin TL
    • Kartsız İşlemlede Günlük Para Yatırma Limiti: 100 bin TL

    Bankalar tarafından şubeye gönderilen yazıya göre ATM’lerden kartlı olarak günlük para yatırma limiti 250 bin TL’den 180 bin TL’ye, kartsız olarak günlük limit 180 bin TL’den 100 bin TL’ye düşürüldü.

    Bu limitlerin üzerinde para yatırmak isteyen müşteriler şubeye gitmek zorunda olacak. MASAK kurallarına göre bu tür işlemler şube personeli gözetiminde yapılacak ve kayıt altına alınacak.

    ATM’lerde kartlı ve kartsız günlük para yatırma limiti (2025) Tam Boyutta Gör
    Ekonomim'in haberine göre bankaların tüm şubelere gönderdiği yazıda şu ifadelere yer verildi:

    "MASAK tarafından tebliğ edilen mevzuat ve bankamızın İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı'nın görüşleri çerçevesinde müşterilerimizin ATM'lerimizden yapacağı günlük Kartlı Para Yatırma işlemlerinin 180.000 TL ile sınırlandırılması kararı alınmıştır. Günlük 250.000 TL olan ATM'den Kartlı Para Yatırma Limitlerimiz bugünden itibaren 180.000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştır.

    Müşterilerimiz bu limit tanınlamasına göre bankımıza ait kartları ile ATM'den günlük toplam 180.000 TL veya 180.000 TL kârşılığı döviz yatırabilecektir. (Genel olarak ATM'lerimizden döviz para yatırma işlemleri güvenlik gerekçesiyle kapatılmıştır.) Müşterilerimizin günlük 180.000 TL üzeri para yatırma işlemlerini MASAK kurallarına göre şubelerimizden gerçekleştirebilecektir.

    ATM Kartlı Para Yatırma Limitlerinin artırıl taleb eden müşterilerimiz olması halinde belirtilen limitlerin MASAK kuralları gereği tanınlandığı ve bankamız özeline daha yüksek bir limit belirlenemeyeceği konsunda bilgilendirilme yapılmasını rica ederiz.

    MASAK tarafından tebliğ edilen mevzuat ve bankamızın İç Kontrol Merkezi ve Uyum Başkanlığı'nın görüşleri çerçevesinde ATM'lerimizden yapılan günlük Kartsız Para Yatırma işlemlerinin 100.000 TL ile sınırlandırılması kararı alınmıştır. Günlük 180.000 TL olan ATM'den Kartsız Para Yatırma Limitlerimiz bugünden itibaren 100.000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştır."

