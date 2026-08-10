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    Akıllı telefonlarda gümrük sınırı değişti: Hangi telefonlar zamlanacak?

    Akıllı telefonların gümrük gözetim kıymeti 200 dolardan 250 dolara yükseltildi. Yeni düzenleme ne anlama geliyor? Telefonlara ne kadar zam gelecek? Tüm detaylar haberimizde.

    Telefonlara zam geliyor: Gümrük sınırı 250 dolara yükseldi Tam Boyutta Gör
    Ticaret Bakanlığı tarafından 11 Temmuz 2026 tarihinde yayımlanan ve 30 gün sonra yürürlüğe gireceği açıklanan yeni gümrük düzenlemesi için süre doldu. Bugün itibarıyla akıllı telefonlar için uygulanan "gümrük gözetim kıymeti" 200 dolardan 250 dolara yükseltildi. Peki bu ne anlama geliyor? Telefon fiyatları zamlanacak mı?

    Gümrük gözetim kıymeti nedir?

    Türkiye'ye herhangi bir ürün ithal edilirken ürünün gümrük kıymetinin ve birim fiyatının beyan edilmesi gerekir. "Gümrük gözetim kıymeti" ise ithalat sırasında referans alınan kıymet eşiğini ifade eder. Bir ürünün birim fiyatı bu eşiğin altında kaldırsa ithalatçıdan ürünün gerçek değerini kanıtlayan ek belgeler istenir. Gerekli belgele sunulamadığında ise gümrük kıymet miktarında fiyat artışına gidilir.

    Ticaret Bakanlığı, “gümrük gözetimi” adı altında herhangi bir ek ücret almıyor fakat ürünün gümrük kıymetinin yükseltilmesi, vergi matrahının artmasına ve dolayısıyla ödenecek vergilerin yükselmesine neden oluyor.

    Gümrük gözetim uygulamasının temel amaçlarından biri, ithal edilen ürünlerin gerçek değerinin altında beyan edilmesinin önüne geçmek. Bunun yanı sıra çok düşük fiyatlı ürünlerin ülkeye girişinin engellenerek yerli üreticilerin korunması da hedefleniyor.

    Telefonlarda gümrük gözetim kıymetinin 250 dolara çıkması ne anlama geliyor?

    Bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte akıllı telefonlarda gümrük gözetim kıymeti 250 dolara yükseltildi. Daha önce 200 dolar olan bu eşik, 50 dolar artırılmış oldu. Bunun anlamı, ithalat bedeli 250 doların altında kalan telefonların artık gözetim uygulaması kapsamında daha yakından incelenecek. 250 doların altında bedelle ithal edilen telefonlar için bu bedelin gerçek kıymeti yansıttığının belgelerle kanıtlanması isteniyor. İthalatçının bu belgeleri üreticiden tedarik edememesi durumunda ise gümrük kıymetini 250 dolara yükseltmesi gerecek. Bu da fiyat artışına yol açacak.

    Telefonlara zam gelecek mi? Hangi telefonların fiyatı artacak?

    İthalatçının 250 dolar altındaki fiyatı kanıtlayan belgeler sunamaması durumunda kıymet bedelinde artışa gidilecek. Bu artıştan kaynaklı olarak ithalat maliyeti ve vergi matrahı artacak. Bu durum tüketiciye zam olarak yansıyacak. Fiyatı kanıtlayabilen firmaların ürünlerinde fiyat artışı olmayacak.

    Hangi firmaların bu süreçleri başarıyla tamamlayıp tamamlayamayacağını bilmediğimiz için marka ve model olarak zam tahmini yapmak mümkün değil. Yalnızca gümrük kıymetinde artışa gidecek markalar için fiyat odaklı tahmin yapılabilir.

    250 doların üstünde bedelle ithal edilen telefonlarda ise bu düzenlemeden etkilenmiyor. İthalat bedeli 250 doları aşan telefonlarda fiyat artışı olmayacak.

    Ne kadar zam gelecek?

    Gümrük gözetim kıymetinin 200 dolardan 250 dolara yükselmesi, ithalat kıymeti 200-250 dolar arasında kalan telefonlar açısından 50 dolarlık bir fark ortaya çıkarıyor. 50 dolar günümüz kuruyla yaklaşık olarak 2 bin 400 TL’ye denk geliyor. Gümrük kıymetindeki artışın vergi matrahına yansıması nedeniyle TRT bandrolü, ÖTV ve KDV gibi kalemler de artacak. Tüketiciye yansıması ise yaklaşık 5 bin TL tutarında zam olacak. 10 bin TL'lik bir telefon 14 bin 895 TL'ye, 20 bin TL'lik bir telefon ise 24 bin 895 TL'ye yükselecek.

    • Vergisiz fiyat: 2.400 TL
    • Kültür Bakanlığı (%1,2): 28 TL
    • TRT Bandrolü (%12): 291 TL
    • ÖTV (%50): 1360 TL
    • KDV (%20): 816 TL
    • Toplam Fiyat: 4.895 TL

    Buna göre 10 bin TL’lik bir telefonda %48 oranında zam, 15 bin TL’lik bir telefonda %32 oranında ve 20 bin TL’lik bir telefonda %24 oranında zam yapılacak.

    Özetle; 250 doların üzerindeki telefonlarda herhangi bir fiyat artışı olmayacak. 250 doların altında bedelli ithal edilen giriş segment telefonlarda ise ithalatçının ürünün bedelini kanıtlayamaması ve kıymet bedelinde artışa gitmesi durumunda tüketiciye yaklaşık 5 bin TL’lik zam yansıyacak. Ürünün gerçek değerini kanıtlaması durumunda ise fiyat artışı olmayacak.

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