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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Derbi maçlarda telefonlar pert oluyor

Ülkemizdeki futbol tutkusu, cep telefonlarına zarar olarak geri dönmeye devam ediyor. Cepkask, derbi maçlarda hasar bildirimlerinin arttığını söylüyor. İşte çarpıcı bilgiler:
2 yıl
3,7b
1
17
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Derbi maçlarda telefonlar pert oluyor
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Garanti kapsamı dışında kalan, hırsızlık, sıvı teması, kırılma gibi sorunlar nedeni ile kullanıcıların tüketici elektroniği ürünlerinde yaşadığı sorunlara karşı sigorta hizmeti veren Cepkask, bu alanda yaşananlara ilişkin ilgi çekici bilgiler paylaştı.

Şirkete göre her yıl olduğu gibi bu yıl da maç seyrederken yaşadığı stres veya heyecana yenik düşen sporseverler, hırslarını cep telefonlarından çıkarmaya devam etti. Özellikle derbi gibi önemli maçların olduğu günlerde cep telefonlarına verilen hasarlarda artış gözlendiği belirtiliyor.

Satış sonrası hizmetler sektöründe elektronik cihazlara; düşme, kırılma, sıvı teması gibi kullanıcı hatalarına karşı güvence hizmeti veren Cepkask’ın Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Gülgeç, “Türk milleti olarak ortak tutkumuz futbol. Futbol müsabakalarının olduğu dönemlerde ise, en çok erkek kullanıcılar hasar bildiriminde bulunuyor. Bunun en temel nedeni bir anlık sevinç veya öfke patlaması sonucu fırlatılan telefonlar oluyor.” şeklinde konuştu.

Derbi Maçlarında Hasar Bildirimleri Artıyor

Derbi maçlarından sonra cep telefonu hasar bildirimine yönelik başvuruların arttığını belirten Tayfun Gülgeç; “Maalesef son derece duygusal bir milletiz, tuttuğumuz takımları öyle çok benimsiyoruz ki başarılarını kendi başarımız, başarısızlıklarını da kendi başarısızlığımız gibi görüyoruz. Cepkask olarak, bilerek zarar vermeye karşı bir hizmetimiz yok, ancak müşterilerimizin yine de Cepkask’a başvurmalarını istiyoruz. Çünkü bazı hasarlar çok ufak bedeller ile onarılabiliyor. Bu durumlarda da müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz.” dedi.

Günde 300 Telefon Hasar Görüyor

Gülgeç, hasar Bildirimleri ile ilgili şunları söyledi; “Bir hasara veya arızaya maruz kalındığında Cepkask hizmetlerinden yararlanmak için vakit geçirmeksizin www.ekask.com.tr adresinden yönlendirmelerin takip edilmesi gerekmektedir.” Cepkask olarak günde ortalama 300 adet cep telefonu hasarı alıyoruz.

Cepkask ile ilgili olarak hazırladığımız bir videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: 

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1WAUXHALL 2 yıl en beğenilen
bsg ya.
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Xloud 2 yıl
Özel reklam... Bu arada yalan dolan yıllarca 20 liraya teknosada güya kasko yaptıklarını iddia ederek milleti dolandırdıdı bu cepkask para iadesi için ölüp ölüp dirilmen sonra tekrar ölmen (tecavüze uğrayarak) gerekiyor...
Özel reklam... Bu arada yalan dolan yıllarca 20 liraya teknosada güya kasko yaptıklarını iddia ederek milleti dolandırdıdı bu cepkask para iadesi için ölüp ölü...
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likonalite 2 yıl
Kaliteli Reklam :)
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desert eagle 39 2 yıl
Cepcambaz...
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Piêr Dé Sans 2 yıl
Zaten herif kaskoya sokmuyoruz. Gidip başkasına kazandıracağınıza gelin biz yapalım parayı bize ödeyin diyor.

Bir de utanmadan mağdur etmiyoruz demiş. Parasını verip yaptırdığımda niye mağdur olayım? Mal mıyım ben?
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FRAPS_TR 2 yıl
Bu firma zarari karsilamamak icin kirk takla atiyormus , parayi almaya gelince hemen alirlar , is karsilamaya gelince kirk takla atarlarmis. Haklarinda ciddi sikayetler var.
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DH Misafiri 2 yıl
takımı gol yiyince yada yenilince telefonu fırlatanlar pskiyatriste gitsin. gerisi koruyucu cam ve ekran kılıfı yeter. eskaza cep telefonunuza satıcıların gazına gelip sigorta yaptırırsanız ve telefonun başına bir iş gelirse sigortadan hakkınız olanı alana kadar kanser olursunuz.
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kadirirdem 2 yıl
Sağlam reklam olmuş.
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johonwayni 2 yıl
Zamaninda Teknosa aracigiyla yaptirmistim.. Cepkask aradigimda, bana verilen zarfi kendilerine gondermemi istediler aksi halde yardimci olamayacajkmis.. Dikkat edin, zarf icindeki evrak degil,. Bildiginiz zarf istiyor.. Bes para etmez firma
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aspirin_00 2 yıl
firmalar nasıl telefon satsın birisi kıracak bozacak ki satış olsun kar olsun hayat bu :D
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Barni Moloztaş 2 yıl
Napim
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BekirTemel 2 yıl
Bir daha ki cihazıma sigorta yaptıracağım teşekkürler bilgilendirme için.
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casperfriendly 2 yıl
Tabii, asıl sorgulanması gereken, bir futbol maçının insanlar üzerinde nasıl bu kadar etkisi olabiliyor ? Bu kadar bağlanma neden ?
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Musty3535123 2 yıl
REKLAMLAR......
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