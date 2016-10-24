Derbi maçlarda telefonlar pert oluyor

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Garanti kapsamı dışında kalan, hırsızlık, sıvı teması, kırılma gibi sorunlar nedeni ile kullanıcıların tüketici elektroniği ürünlerinde yaşadığı sorunlara karşı sigorta hizmeti veren Cepkask, bu alanda yaşananlara ilişkin ilgi çekici bilgiler paylaştı.

Şirkete göre her yıl olduğu gibi bu yıl da maç seyrederken yaşadığı stres veya heyecana yenik düşen sporseverler, hırslarını cep telefonlarından çıkarmaya devam etti. Özellikle derbi gibi önemli maçların olduğu günlerde cep telefonlarına verilen hasarlarda artış gözlendiği belirtiliyor.

Satış sonrası hizmetler sektöründe elektronik cihazlara; düşme, kırılma, sıvı teması gibi kullanıcı hatalarına karşı güvence hizmeti veren Cepkask’ın Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Gülgeç, “Türk milleti olarak ortak tutkumuz futbol. Futbol müsabakalarının olduğu dönemlerde ise, en çok erkek kullanıcılar hasar bildiriminde bulunuyor. Bunun en temel nedeni bir anlık sevinç veya öfke patlaması sonucu fırlatılan telefonlar oluyor.” şeklinde konuştu.

Derbi Maçlarında Hasar Bildirimleri Artıyor

Derbi maçlarından sonra cep telefonu hasar bildirimine yönelik başvuruların arttığını belirten Tayfun Gülgeç; “Maalesef son derece duygusal bir milletiz, tuttuğumuz takımları öyle çok benimsiyoruz ki başarılarını kendi başarımız, başarısızlıklarını da kendi başarısızlığımız gibi görüyoruz. Cepkask olarak, bilerek zarar vermeye karşı bir hizmetimiz yok, ancak müşterilerimizin yine de Cepkask’a başvurmalarını istiyoruz. Çünkü bazı hasarlar çok ufak bedeller ile onarılabiliyor. Bu durumlarda da müşterilerimizi mağdur etmemeye çalışıyoruz.” dedi.

Günde 300 Telefon Hasar Görüyor

Gülgeç, hasar Bildirimleri ile ilgili şunları söyledi; “Bir hasara veya arızaya maruz kalındığında Cepkask hizmetlerinden yararlanmak için vakit geçirmeksizin www.ekask.com.tr adresinden yönlendirmelerin takip edilmesi gerekmektedir.” Cepkask olarak günde ortalama 300 adet cep telefonu hasarı alıyoruz.

Cepkask ile ilgili olarak hazırladığımız bir videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz: