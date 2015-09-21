Dialog Semiconductor mikrokontrolcü konusunda uzman Atmel'i 4.6 milyar dolara satın aldı

Nesnelerin İnterneti olarak da adlandırılan cihazların birbirleri ile etkileşime girmesi kavramı son dönemde büyük önem kazanmaya başladı. Giyilebilir cihazlar, araç takip sistemleri gibi pek çok çözümü içerisine alan bu kavram önemli bir gelir kapısı olma yolunda ilerliyor. Mobil cihaz veya bilgisayar pazarında faaliyet gösteren pek çok firmanın yavaş yavaş Nesnelerin İnterneti kavramına yatırım yapmaya başladığını görüyoruz. Buna son örnek bir satın alma hamlesi oldu.





Mobil cihazlar, giyilebilir cihazlar, akıllı ev çözümleri ve LED aydınlatma gibi sistemlere standart veya özelleştirilmiş devre kartları üreten Avrupa kaynaklı Dialog Semiconductor, mikrokontrolcü tasarımı konusunda uzman ABD'li Atmel firmasını 4.6 milyar dolara satın aldığını duyurdu.





Güç yönetim devreleri konusunda da sektörün önemli isimlerinden olan Dialog, satın alım ile birlikte güç yönetimi ve entegre işlemciler alanında global bir lidere dönüşecek. Atmel ayrıca sektörün en geniş patent birikimine sahip firmalardan birisi. Dialog bu konuda da önemli bir avantaj elde etti.





Dialog Semiconductur genelde gelirin büyük kısmını Apple ve Samsung gibi mobil alanda faaliyet gösteren firmaların siparişlerinden elde ediyor. Mobil cihaz pazarında başlayan durgunluk nedeniyle çok fazla etkilenmek istemeyen firma, Nesnelerin İnterneti ve araç içi bilgi sistemleri gibi alanlara yöneliyor. Atmel hamlesi temel olarak bunu sağlayacak. Satın alma süreci 2016 yılı başlarında tamamlanacak.

http://hexus.net/business/news/corporate/86609-dialog-semiconductor-buys-atmel-46-billion/