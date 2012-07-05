Digitimes: 2012'de Ultrabook üreticilerinin Apple'ı geçmesi zor görünüyor

Intel’in öncülüğünde geçen yıl raflardaki yerini alan Ultrabook’lar pazarda hızla yaygınlaşma sürecine girmiş durumdalar. Bu durum en çok Apple için risk unsuru taşıyor olsa da yapılan çalışmalar Apple’ın 2008 yılından satışa sunduğu Macbook Air ile girdiği ultra-ince dizüstü bilgisayar pazarında liderliğini sürdürmeye devam edeceği yönünde.

Digitimes Research’ün kıdemli analistlerinden Joanne Chien’e göre Ultrabook konseptinde Windows 8 ve dokunmatik ekran üzerine yatırım yapan üreticilerin Apple’ı koltuğundan indirmesi zor görünüyor.

İkinci çeyrekte ultra-ince dizüstü bilgisayarları da içine alan küresel dizüstü siparişlerinin yaklaşık %50’sinin Macbook Air tarafından oluşturulduğu belirten Chien’in öngörüsüne göre 4.çeyrekte Apple dışındaki üreticilerin Ultrabook çözümlerinin toplam sevkiyat sayısı, Macbook Air’in sevkiyat sayısının gerisinde kalacak.

Windows 8’in 15 dolarlık yükseltme kampanyasına da değinen Chien, yükseltme programının dizüstü bilgisayar satışlarına yapacağı olumlu etkinin Microsoft’un beklentilerini karşılamayacağını düşünüyor.

Diğer taraftan Digitimes Research’ün çalışmasına göre haziran ayı itibariyle aylık sevkiyat açısından Toshiba %15’e yakın düşüş, HP ise %2’ye yakın düşüş yaşarken; ilk 6 büyük dizüstü bilgisayar üreticisi göz önüne alındığında aylık %5 ila %10’luk büyüme sağlanmış. Çeyrek geneline bakıldığında ise top 6 dizüstü üreticisinin siparişlerinin geçen yılki ortalama performans olan %6-%8’lik büyüme oranın çok daha altında kalarak %1.3’lük büyüme sağlandığı düşünülmekte.

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