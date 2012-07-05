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Digitimes: 2012'de Ultrabook üreticilerinin Apple'ı geçmesi zor görünüyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Intel’in öncülüğünde geçen yıl raflardaki yerini alan Ultrabook’lar pazarda hızla yaygınlaşma sürecine girmiş durumdalar. Bu durum en çok Apple için risk unsuru taşıyor olsa da yapılan çalışmalar Apple’ın 2008 yılından satışa sunduğu Macbook Air ile girdiği ultra-ince dizüstü bilgisayar pazarında liderliğini sürdürmeye devam edeceği yönünde. 
Digitimes Research’ün kıdemli analistlerinden Joanne Chien’e göre Ultrabook konseptinde Windows 8 ve dokunmatik ekran üzerine yatırım yapan üreticilerin Apple’ı koltuğundan indirmesi zor görünüyor.
İkinci çeyrekte ultra-ince dizüstü bilgisayarları da içine alan küresel dizüstü siparişlerinin yaklaşık %50’sinin Macbook Air tarafından oluşturulduğu belirten Chien’in öngörüsüne göre 4.çeyrekte Apple dışındaki üreticilerin Ultrabook çözümlerinin toplam sevkiyat sayısı, Macbook Air’in sevkiyat sayısının gerisinde kalacak.
Windows 8’in 15 dolarlık yükseltme kampanyasına da değinen Chien, yükseltme programının dizüstü bilgisayar satışlarına yapacağı olumlu etkinin Microsoft’un beklentilerini karşılamayacağını düşünüyor.
Diğer taraftan Digitimes Research’ün çalışmasına göre haziran ayı itibariyle aylık sevkiyat açısından Toshiba %15’e yakın düşüş, HP ise %2’ye yakın düşüş yaşarken; ilk 6 büyük dizüstü bilgisayar üreticisi göz önüne alındığında aylık %5 ila %10’luk büyüme sağlanmış. Çeyrek geneline bakıldığında ise top 6 dizüstü üreticisinin siparişlerinin geçen yılki ortalama performans olan %6-%8’lik büyüme oranın çok daha altında kalarak %1.3’lük büyüme sağlandığı düşünülmekte. 

<a href="http://www.digitimes.com/news/a20120705PD204.html">Digitimes</a> Yorum Yaz
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SiR MaNiaC 7 yıl en beğenilen
Yani digitimes diyor ki;
"Ben Apple'dan deli gibi para alıyorum. Her yere ve her şeye bok atabilirim.
Apple en büyüktür ve en yücedir, kimse Apple'ı geçemez yenemez...." falan falan filan
Yani digitimes diyor ki;"Ben Apple'dan deli gibi para alıyorum. Her yere ve her şeye bok atabilirim.Apple en büyüktür ve en yücedir, kimse Apple'ı geçe...
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nurettinaz 7 yıl
Bende katiliyorum cakma bir urun gibi duruyor su ultrabooklar ya tamam intel dayatti yaptin da e be guzel kardesim niye macbook air in aynisini yapmaya kalkarsin bunu yapan bir cin markasi degil bildigin dunyanin en cok satanki sasirmamak elde degil en dandik bilgisayarlari ureten hp dir yuh diyorum kendilerine fiyat farkida pek yok airlarla ben bunlari alacagima en dusuk ozellikli air alirim en azindan icim rahat olur en az bir 5 sene kullanirim hic olmadi sonunda da mouse pad olarak kullanirim:d
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turbo-powwer 7 yıl
Bakalim oyle mi olacak. Karsisinda kucuk firmalar yok.
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TeamAnimus 7 yıl
Digitimes'ın objektif davrandığını söylemek biraz zor açıkçası. Fakat bu konuda biraz haklı gibiler bana göre. 3 ay kadar önce Ultrabook segmentinde tek adam akıllı model olduğunu düşündüğüm Core i7'li Asus Ux31 aldım. Gerçekten dört dörtlük bir cihaz. Fakat içerisinde öyle bir Windows'la geldi ki, çöp programlar cirit atıyor makinede. Masaüstünü görmesi 16-18sn sğrmesine rağmen cihazın kendine gelmesi ile beraber açılışı 23-25 sn. sürüyor. Öylesine uğraştım ki o programlardan kurtulmak için "keşke biraz daha üstüne ekleyip daha düşük donanımlı olsa bile Air'ı alsaydım" dediğim bile oldu. Ama neyse ki öyle bir şey yapmamışım ki o çöplerden kurtulduktan sonra cihaz muhteşem bir sürate erişti ve çok keyif almaya başladım kullanmaktan. Gel gelelim niye bunu anlattım: Genel olarak air ya da ultrabook alanları düşünecek olursak cihazda pek profesyonel işlerle uğraşmayan internet, döküman göterimi vb. basit amaçlarla kullanan, ekran kartına değil, ekrana, hızına, şıklığına, kapladığı yere yani taşınabilirliğine önem veren kişilerdir. Şu anda ultrabook sektöründeki cihazlara bakacak olursak şık olmasına şıklar ama kapladığı yere ve inceliğe bakacak olursak adam gibi iki modeli sadece Apple ve Asus yapıyor. Diğerleri bana göre "ince notebook" gibi kalıyor. Ekrana bakacak olursak diğer firmalar ucuza kapatmak için 14" modellerinde 1366x768 veriyorlarken Zenbook ve Air'a baktığımızda ikisi de 900px yükseklikle daha net bir görüntü sağlıyor. Gel gelelim hızına Air ayrıyaten bir konfigüre gerektirmeden direkt olarak size tam performansını verebilirken, Zenbook içerisindeki Windows saolsun sadece "hızlanabilme" potansiyeli ile elinize geliyor. Kullanıcı kesimini düşünecek olursak tekrardan mağazaya girdiğinde, ikisini karşılaştırdığında (tabi eğer fiyatı sorun değilse) Air'ı seçer diye düşünüyorum. Eğer firmalar cihazlarındaki çöp program sorununa bir çözüm bulmaz ve saf Windows'u kullanıcıya vermezlerse haketmediği bir şekilde Air'a yüksek bir farkla mağlup olacaklardır. Tabi bunlar benim düşüncem.
Pardus Linux
Apple hayranları her yerde ve iş başında ağzı olan konuşuyor misali...Windows 8 pek çok yenilik getirecek ya Apple? Kullananlar Mac OSun hep aynı olduğunu söylüyorlar zaten gelişime de oldukça kapalı adamlar hala Most Wanted oynuyor o kadar para verip.

Windows 8 tablet segmentine pek çok yenilik getiriyor, Ultrabook segmentine değil. Kullanıcılar Mac OS X'in hep aynı olduğunu değil versiyon geçtikçe şişirildiğini söyler. O kadar para verip Mac alanların tek derdi de oyun oynamaktı zaten ya.
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Mellkor 7 yıl
Simdiki ultrabooklar sadece iyi sistemli kucuk ekran boyutuna sahip cihazlar daha kivama gelmesi icin 1-2 sene gecmesi gerek tabi fiyatida cabasi.

Apple bunu onceden yapti simdi kaymagini yiyor. Intel bununla ugrasirkan bakalim apple neye el aticak
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Pardus Linux 7 yıl
Apple hayranları her yerde ve iş başında ağzı olan konuşuyor misali...
Windows 8 pek çok yenilik getirecek ya Apple? Kullananlar Mac OS'un hep aynı olduğunu söylüyorlar zaten gelişime de oldukça kapalı adamlar hala Most Wanted oynuyor o kadar para verip.
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CooL_ROMEO 7 yıl
Kadirhan96
Orijinalden alıntı: CooL_ROMEO
Orijinalden alıntı: AsiRuh1905 bence hayal kuruyolar asus zenbook ve diğer markalar ultrabook serilerinde fena halde hız almış durumdalar apple yeni bir şey yapmadığı sürece 2 seneye kadar ultrabook lar herkesin elinde cep telefonu gibi olucak
retina ekran sundular sessiz fan özelliği sundular işletim sisteminden bahsetmiyorum bile hele o final cut pro yokmu tadından yenmezAma elbetteki seneye yeni bişeyler göremiyecez peki diğer markalardan ne görecez ?
pro değil air diyoruz ama sizin için bi önemi yok. macbook pro ultrabook değil notebook. Önemli olan arkadaki logo dimi?

haklısınız air ler güncelleme almadı yeni iphone ile retina ekran gelir herhalde ?
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Oziko 7 yıl
2 yıla kadar Ultrabooklardan beklenenin üstünde bir artış olacak gibi.
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Makaroncu 7 yıl
CooL_ROMEO

AsiRuh1905 bence hayal kuruyolar asus zenbook ve diğer markalar ultrabook serilerinde fena halde hız almış durumdalar apple yeni bir şey yapmadığı sürece 2 seneye kadar ultrabook lar herkesin elinde cep telefonu gibi olucak
retina ekran sundular sessiz fan özelliği sundular işletim sisteminden bahsetmiyorum bile hele o final cut pro yokmu tadından yenmezAma elbetteki seneye yeni bişeyler göremiyecez peki diğer markalardan ne görecez ?


pro değil air diyoruz ama sizin için bi önemi yok. macbook pro ultrabook değil notebook.
Önemli olan arkadaki logo dimi?
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DH Misafiri 7 yıl
Devir Apple devri, ya kabul edersini ya da yok olup gidersiniz
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AsiRuh1905 7 yıl
her devrin bir sonu vardır
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mehmetoguzderin 7 yıl
ASUS Zenbook kullanıyorum ve denemelik Windows 8 Release Preview kurmuştum çok hızlı. Herhalde bu analizci diğer firmaların Ultrabooklarının W8'de nasıl olduğunu görmemiş. Ve Zenbook'un tasarımı bence diğerlerine göre çok daha iyi. Fakat keşke MB Air gibi daha çok beyaz tonlar kullanılsaydı.
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CooL_ROMEO 7 yıl
AsiRuh1905
bence hayal kuruyolar asus zenbook ve diğer markalar ultrabook serilerinde fena halde hız almış durumdalar apple yeni bir şey yapmadığı sürece 2 seneye kadar ultrabook lar herkesin elinde cep telefonu gibi olucak

retina ekran sundular sessiz fan özelliği sundular işletim sisteminden bahsetmiyorum bile hele o final cut pro yokmu tadından yenmez
Ama elbetteki seneye yeni bişeyler göremiyecez peki diğer markalardan ne görecez ?
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