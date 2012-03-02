Digitimes : 8GB'lık iPad 2 yolda, 16 ve 32GB'lik iPad 3 modelleri üretim sıkıntısı yaşayabilir

Apple'ın yeni iPad modelini tanıtacağı 7 Mart'taki etkinliğe geri sayım devam ederken, farklı iddialar gelmeye devam ediyor.

Pek çok teknoloji devinin Asyalı tedarik zincirine dahil firmaların nabzını tutmasıyla bilinen Digitimes sitesi, hem iPad 2 hem de iPad 3 modelleri ile ilgili yeni bilgiler verdi.

Sitenin kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde iPad 3 modelinin çıkacak olması nedeniyle iPad 2 16GB ve 32GB versiyonların fiyatlarında 50$'lık indirim yaşanacak. Böylece 16GB WiFi versiyonu 449$, 32GB WiFi versiyonu 549$ olacak. İndirimin az olmasının nedeni ise halen bu versiyonlara olan büyük talep.

iPhone 4S tanıtımında olduğu gibi bir de iPad 2 8GB versiyonu satışa sunulacak. Rakip firmaları hayli zorlayacak olan 8GB'lık iPad 2 modeli 349-399$ arasında konumlanacak ve rekabeti körükleyecek.

Site iPad 3 üretiminde ise bazı dezavantajların olduğunu belirtiyor. Mart ayında pek çok ülkede satışa sunulması beklenen iPad 3 modelinin, 16GB ve 32GB versiyonları ile ilk olarak raflara çıkacağı iddia ediliyor. Bunlara olan talebin ise beklentilerin iki katına çıkacağı ve QXGA 2048 x 1536 piksellik çözünürlüğe sahip panel nedeniyle üretimin hızlanmasının çok zor olduğu düşünülüyor.

Apple hali hazırda Samsung, LG ve Sharp firmaları ile QXGA panellerinin üretimi için ortaklık halinde. Üç firmanın çabasına rağmen iPad 3 modelinin üretiminin hızlanması için yılın ikinci çeyreği beklenmek zorunda. Bu bakımdan Mart ayında stok sıkıntısı yaşanabileceği belirtiliyor.

Bunun yanında modelin 64GB ve olası 128GB modelleri için herhangi bir iddiaya yer verilmemiş. Ancak Full HD içerikler için 32GB'lık kapasitenin yetersiz kalacağı bir gerçek. Bu bakımdan iddianın eksik olduğu veya gerçeği pek fazla yansıtmadığı tahmininde bulunabiliriz.

http://www.digitimes.com/news/a20120301PD202.html