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Digitimes : 8GB'lık iPad 2 yolda, 16 ve 32GB'lik iPad 3 modelleri üretim sıkıntısı yaşayabilir

7 yıl
3,2b
1
25
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın yeni iPad modelini tanıtacağı 7 Mart'taki etkinliğe geri sayım devam ederken, farklı iddialar gelmeye devam ediyor.
Pek çok teknoloji devinin Asyalı tedarik zincirine dahil firmaların nabzını tutmasıyla bilinen Digitimes sitesi, hem iPad 2 hem de iPad 3 modelleri ile ilgili yeni bilgiler verdi.
Sitenin kaynaklarına dayanarak verdiği haberinde iPad 3 modelinin çıkacak olması nedeniyle iPad 2 16GB ve 32GB versiyonların fiyatlarında 50$'lık indirim yaşanacak. Böylece 16GB WiFi versiyonu 449$, 32GB WiFi versiyonu 549$ olacak. İndirimin az olmasının nedeni ise halen bu versiyonlara olan büyük talep.
iPhone 4S tanıtımında olduğu gibi bir de iPad 2 8GB versiyonu satışa sunulacak. Rakip firmaları hayli zorlayacak olan 8GB'lık iPad 2 modeli 349-399$ arasında konumlanacak ve rekabeti körükleyecek.
Site iPad 3 üretiminde ise bazı dezavantajların olduğunu belirtiyor. Mart ayında pek çok ülkede satışa sunulması beklenen iPad 3 modelinin, 16GB ve 32GB versiyonları ile ilk olarak raflara çıkacağı iddia ediliyor. Bunlara olan talebin ise beklentilerin iki katına çıkacağı ve QXGA 2048 x 1536 piksellik çözünürlüğe sahip panel nedeniyle üretimin hızlanmasının çok zor olduğu düşünülüyor.
Apple hali hazırda Samsung, LG ve Sharp firmaları ile QXGA panellerinin üretimi için ortaklık halinde. Üç firmanın çabasına rağmen iPad 3 modelinin üretiminin hızlanması için yılın ikinci çeyreği beklenmek zorunda. Bu bakımdan Mart ayında stok sıkıntısı yaşanabileceği belirtiliyor.
Bunun yanında modelin 64GB ve olası 128GB modelleri için herhangi bir iddiaya yer verilmemiş. Ancak Full HD içerikler için 32GB'lık kapasitenin yetersiz kalacağı bir gerçek. Bu bakımdan iddianın eksik olduğu veya gerçeği pek fazla yansıtmadığı tahmininde bulunabiliriz.

http://www.digitimes.com/news/a20120301PD202.html Yorum Yaz
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jibe 7 yıl en beğenilen
ipad gibi bir cihaz için 8Gb saçmalık derecesinde komik.
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Witcher3 7 yıl
bulunsun
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ilk_ze 7 yıl
8 gblikta ipadde kullanilabilir ancak 6 gblik alan olur bi isede yaramaz
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speedman 7 yıl
ipad de 8 gb az olur hoca
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Guest-5980C441C 7 yıl
8GB daha cok internette gezen kullanicilar icin gerekli sanirim. Babamda 32GB'lik bir model var ve toplasan 2gb bile doldurmamistir. Onun disinda bende 64GB'lik model var; fakat 1GB'tan daha az bir alan mevcut.
Kullaniciya gore degisir diyorum o yuzden.
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Rainbow6 7 yıl
Ozellik bakimindan ipad 3 idda edildigi gibi olursa ipad 2 icin yapilan indirimler az ama 8 gb lik model 350 dolar olursa tutar ... 32-64 gb sorunsali icin bana gore ufak ekranda full hd filmi kim neden seyreder anlamis degilim tabi ipad3 aldik o kadar cozunurluk var artistigini yapayim diyenler var tabi televizyona takilcaksa cok daha iyi ve ucuz cozumler mevcut bana kalirsa 32 gb her is icin oldukca yeterli bi cok kisi yetersiz tartismasi yapar ama tartismayi yapanlardan cok azi yaptigi tartismaya mevzu olan ozelligi kullanir
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mogosan 7 yıl
8 gb çoğu insan için saçmalık gibi geliyor(benim içinde öyle).Ama birde şu açıdan bakın fiyatı düşük olucak.Belki oradan müşteri cekmek isteyebilir.
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eeevrim 7 yıl
İos un özüne aykırı ama bence ipad i biraz daha özgürleştirseler daha harika olurdu 8 gb netbook laptop yerine bile kullanılan bir cihaz için biraz az gibi geldi...
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zaga20 7 yıl
8 gb lik iPad tam bir saçmalık olur
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haymatloshan 7 yıl
Apple'da insanları daha fazla ne kadar sömürürümün peşinde,yeni üretim yapacağına eldekini tüket yeni model için ön hazırlık yap.Yükle,izle(kullan),sil millet böyle yapmak zorunda mı,sürekli onunla uğraşamazsın ki.Herkes ipad 2 kullansın istiyorsan fiyat politikanı değiştir kafi.
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khaos 7 yıl
Eğer çözünürlük ve işlemci beklendiği gibi olursa muhtemelen satış rekorları kıracaktır. Malesef telefonlarda ios karşısına gerçek bir rakip olarak çıkabilen android tablet piyasasında üreticilerin saçmalıkları (3g modellerin zamanında piyasada olmaması-arayüz problemleri vs) yüzünden ipad 3 karşısında dahada geriliyecek olan rekabetsiz ortam yüzünden tüketiciye olacak
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mehmetfahriguven 7 yıl
Bana 1536*2048 yalan olacak gibi geliyor. Kulağa gerçekçi gelmiyor. Çünkü bu ekranın üretilmesi şu şartlarda çok zor.
Ekranın iPhone 4'da sahip olunan 640*960 piksel şeklinde çıkacağını öngörüyorum.

EDIT-1:
mehmetfahriguven

Arkadaşlar, bu konu üzerinde o kadar çok spekülasyon yaptılar ki benim de aklım karıştı bu piksel konusu işinde. Yanlış yazdım.
iPhone 4'te sahip olunan pikselin oranlarında ve 1280*1920 pikselde çıkmasını bekliyorum, yazmak istemiştim. Ama herşeyi karıştırmışım, son yazdığımda.


EDIT-2: İmla.
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dark-knight 7 yıl mehmetfahriguven
mehmetfahriguven

Bana 1536x2048 yalan olacak gibi geliyor. Kulağa gerçekçi gelmiyor. Çünkü bu ekranın üretilmesi şu şartlarda çok zor.
Ekranın iPhone 4'da sahip olunan 640x960 piksel şeklinde çıkacağını öngörüyorum.

zaten ipad 1-2 nin ekranı 1024*768, ipad 3 ün ekranı niye 960*640 olsun
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trulli 7 yıl mehmetfahriguven
mehmetfahriguven

Bana 1536x2048 yalan olacak gibi geliyor. Kulağa gerçekçi gelmiyor. Çünkü bu ekranın üretilmesi şu şartlarda çok zor.
Ekranın iPhone 4'da sahip olunan 640x960 piksel şeklinde çıkacağını öngörüyorum.

ipad2 1024x768 çözünürlüğe sahip zaten, daha düşük bir çözünürlükle gelmesi imkansız.
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drony 7 yıl mehmetfahriguven
mehmetfahriguven

Bana 1536x2048 yalan olacak gibi geliyor. Kulağa gerçekçi gelmiyor. Çünkü bu ekranın üretilmesi şu şartlarda çok zor.
Ekranın iPhone 4'da sahip olunan 640x960 piksel şeklinde çıkacağını öngörüyorum.

hem apple'dan hemde teknolojiden bayağı uzaksın gibi geldi şuan:)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Multimedya bir cihaza 8gb...Bir film izle sonra sil:d İphone da bu sorun olmazda ipadde sıkıntı bence
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