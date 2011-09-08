Digitimes: Foxconn, günde 150,000 adet iPhone 5 üretiyor

Apple ve Çin'li iş ortağı Foxconn, önümüzdeki haftalarda resmi lansmanı yapılması beklenen Phone 5 için vites arttırmış durumda. Digitimes'ın sektördeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Foxconn Apple'dan gelen talep doğrultusunda tam kapasite çalışarak günde 150,000 (yüz elli bin) adet iPhone 5 üretimi gerçekleştiriyor.

Eğer üretim bu hızda devam ederse Apple'a Eylül üretimi yaklaşık 4,500,000 milyon birim iPhone 5 sevkiyatı gerçekleştirilmiş olacak ki bu da Ekim ayı içerisinde telefonun birçok pazarda satışa sunulacağı yönündeki beklentiyi arttırır nitelikte. Diğer taraftan bu oranı çeyrek bazda incelediğimizde ise ortalama 22 milyon iPhone sevkiyatı anlamına geliyor. Diğer bir deyişle, Apple'ın önümüzdeki dönemlerde, son çeyrekte gerçekleştirdiği 20,34 milyonluk rekor iPhone satışını geride bırakması muhtemel görünüyor.

Digitimes; lens üreticisi Largan Precision, dokunmatik panel üreticisi TPK Holding, mukavemeti arttırılmış cam üreticisi G-Tech Optoelectronics ve batarya tedarikçileri Simploı ve Dynapack'in de Foxconn gibi tam kapasite çalışarak iPhone 5'e parça üretimini sürdürdüklerini belirtiyor.

Özellikle tasarımı konusunda belirsizliğin sürdüğü iPhone 5'in bu ay içerisinde tanılıp; Ekim ayının ilk haftası içinde ön satışa sunulması ve takip eden ilk iki haftada raflardaki yerini alması bekleniyor.