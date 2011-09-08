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Digitimes: Foxconn, günde 150,000 adet iPhone 5 üretiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
65,9b
1
109
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Apple ve Çin'li iş ortağı Foxconn, önümüzdeki haftalarda resmi lansmanı yapılması beklenen Phone 5 için vites arttırmış durumda. Digitimes'ın sektördeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Foxconn Apple'dan gelen talep doğrultusunda tam kapasite çalışarak günde 150,000 (yüz elli bin) adet iPhone 5 üretimi gerçekleştiriyor.

Eğer üretim bu hızda devam ederse Apple'a Eylül üretimi yaklaşık 4,500,000 milyon birim iPhone 5 sevkiyatı gerçekleştirilmiş olacak ki bu da Ekim ayı içerisinde telefonun birçok pazarda satışa sunulacağı yönündeki beklentiyi arttırır nitelikte. Diğer taraftan bu oranı çeyrek bazda incelediğimizde ise ortalama 22 milyon iPhone sevkiyatı anlamına geliyor. Diğer bir deyişle, Apple'ın önümüzdeki dönemlerde, son çeyrekte gerçekleştirdiği 20,34 milyonluk rekor iPhone satışını geride bırakması muhtemel görünüyor.

Digitimes; lens üreticisi Largan Precision, dokunmatik panel üreticisi TPK Holding, mukavemeti arttırılmış cam üreticisi G-Tech Optoelectronics ve batarya tedarikçileri Simploı ve Dynapack'in de Foxconn gibi tam kapasite çalışarak iPhone 5'e parça üretimini sürdürdüklerini belirtiyor.

Özellikle tasarımı konusunda belirsizliğin sürdüğü iPhone 5'in bu ay içerisinde tanılıp; Ekim ayının ilk haftası içinde ön satışa sunulması ve takip eden ilk iki haftada raflardaki yerini alması bekleniyor.


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sertacarslan 8 yıl en beğenilen
TuffkiLLe
OvernightSensationhepsi hikaye 3.7 inç ekran+ eski nesil a5 işlemciyi 3G 3Gs olayında ki gibi millete yutturacaklar bundan ibaret.
İnsanlar cihazdaki donanımdan ziyade iOS ve app store için alıyor. Hava civa için alanlar da mevcut tabi her cihazda olduğu gibi

En çok indirilen iOS uygulamalarına bakarsanız tamamına yakını androidde de var.
iOS'da olup da Androidde olmayan pek bir uygulama yok. HTC, Samsung, ya da diğerlerinin kullanıcı arayüzü deneyimi olarak da iOS'dan geri kalmıyor artık. Donanım olarak diğer markalar zaten çok ilerideler.
Hal böyleyken tüm akıllı telefonların toplamından daha fazla satan bu telefonu alanların büyük kısmının gerekçesinin iOS olduğuna ben kendi adıma inanmıyorum.
TuffkiLLeOvernightSensationhepsi hikaye 3.7 inç ekran+ eski nesil a5 işlemciyi 3G 3Gs olayında ki gibi millete yutturacaklar bundan i...
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GoLdenBlog 8 yıl
KemalArdaAyar
eriten
burakkarahan
ColDasHeLL
BarGoS
fduz
burak_5866o kadar üretiyor da hepsinin satacak mı?
yok!.. kendilerinede ayırırlar herhelde:)
puahuaha güzel oturmuş laf.satmazmı halen ip4 bile zor bulunuor.
hala o telefona para veren insanlara ne demeli acaba akıl alacak iş degil
Evet iPhone 4 yerine HTC Evo 3D gibi bir amiral gemisi var, sana katılıyorum ;)
haklısınız ömründe 20 000 000 bir modelden satamayan bir çok firma fanatiği gibi haklısınız adamlar 3 ayda 20 000 000 satış açıklıyorken ne demek tabi biz biraz tuhafız siz geri kalanlar bildiğşiniz için haklısınız sizleri anlıyorum :D
20 000 000 kişide aynı telefondan görmek mide bulandırıcı ne yazık ki.

Hayaıtn boyunca en son ne zaman 20 milyon insanı bir arada gördün? :)
KemalArdaAyareritenburakkarahanColDasHeLLBarGoSfduzburak_5866o kadar üretiyor d...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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ColDasHeLL 8 yıl
BarGoS
fduz
burak_5866o kadar üretiyor da hepsinin satacak mı?
yok!.. kendilerinede ayırırlar herhelde:)
puahuaha güzel oturmuş laf.satmazmı halen ip4 bile zor bulunuor.

hala o telefona para veren insanlara ne demeli acaba akıl alacak iş degil
BarGoSfduzburak_5866o kadar üretiyor da hepsinin satacak mı?yok!.. kendilerinede ayırırlar herhelde:)puahuaha güze...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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engurlu 8 yıl
Digitimes in haberide,kaynaklarida iphone 5 te yalan oldu gitti..Daha da kim guvenir digitimes a..iphone 5 gunde 150 bin adet uretiliyormus :))))
1 Yanıt Yanıtla
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tgezer 8 yıl engurlu
engurlu
Digitimes in haberide,kaynaklarida iphone 5 te yalan oldu gitti..Daha da kim guvenir digitimes a..iphone 5 gunde 150 bin adet uretiliyormus :))))

iphone 4S deki 4 ü görmemiş S yi de 5 zannetmiş olabilirler .
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hakanozdm 8 yıl
Iphone 5 Çıkarsa Ekime, çıkmassa ....me
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7nbitirdin 8 yıl
Dolar uctu iphone 5 in en dusuk modeli 2000 tl seviyelerinde olur.

Tasarimi harika ama
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X-Slim 8 yıl
maşallah maşallah
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tunlab 8 yıl
Apple en iyisi ne zamanki digerleri mac os x ve ios x ayarinda isletim sistemi cikarir o zaman bakariz.
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engurlu 8 yıl
Sahsim adina apple dan nefret etmiyorum ama en iyiside Apple DEGİL..
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engurlu 8 yıl
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Buyrun size 1000-1100 tl arasi bir
suru jelatininde ip4..
Pazarliksiz fiyatlari bunlar ve kucuk bir
pazarlikla daha uygunada alinabilir..
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hobametin 8 yıl
Gunde o kadar uretim yapilio madem bitmisinin bi resmini cekip koyamiyorlarmi şu internet vallabn orda calissam cekerdim bi foto satardim bi teknoloji sitesini isinden olsa ne olur kim bilir orda 2dolar gunluge calisiyorlardir
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Somberlain 8 yıl
Daha cikmadan, parasi yetmeyenlerin saldirisina ugramis telefon. Sent from my iPhone
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DH Misafiri 8 yıl
burak_5866
o kadar üretiyor da hepsinin satacak mı?

şimdiye kadar sen hiç stoklarda iphone fazlası gördün mü?
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