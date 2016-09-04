Mercedes-Benz otomobillerinde Microsoft ile ortaklığa gidiyor

Ulaşımda araçlarının giderek daha akıllı ve otonom hale gelmesiyle birlikte teknoloji sektörüyle otomotiv sektörü arasındaki bağlar giderek güçleniyor. Sunulan üstün fonksiyonel özelliklerle kullanıcı deneyimini arttırmak isteyen üreticiler bu kapsamda yeni fikirler geliştirmeye devam ediyorlar.

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA 2016 etkinliğinde çeşitli açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz, "In Car Office" adı verilen yeni projesini görücüye çıkardı. Microsoft ile ortaklığa giden dünya devi otomobil üreticisi, Microsoft Exchange başta olmak üzere Office altyapısında bulunan ve özellikle çalışanların iş yaşantılarında kullandıkları bazı uygulamaları otomobillerine entegre etmeyi hedefliyor.



Otomobiller taşınabilir ofislere dönüşüyor

Sürücülerin seyahat sırasında araç içerisindeki ekrandan takvime, yapılacaklar listesine ve kişi bağlantılarına kolaylıkla ulaşmalarını isteyen Mercedes-Benz, böylelikle sürüş sırasında toplantı organize etme, telefonla görüşme, randevu ayarlama gibi belirli işlemlerin gerçekleştirilmesini istiyor.

Sürüş deneyimine verimliliği arttıracak akıllı fonksiyonlar kazandıracak projenin amacının araçları ufak bir ofise dönüştürmek olmadığı söylense de, otomatik pilotların daha stabil hale gelmesiyle çalışmaların bu yönde şekilleneceği düşünülüyor. Planlamalara göre önümüzdeki yılın ilk yarısında hayata geçirilecek "In Car Office" projesinin güvenlik açısından oluşturabileceği zafiyetler de büyük önem taşıyor.