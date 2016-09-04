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Mercedes-Benz otomobillerinde Microsoft ile ortaklığa gidiyor

Berlin’de gerçekleştirilen IFA 2016 etkinliğinde sahne alan Mercedes-Benz, Microsoft ortaklığıyla geliştirilen ve araçları ufak bir ofise dönüştürecek yeni projesini duyurdu.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Mercedes-Benz otomobillerinde Microsoft ile ortaklığa gidiyor
Ulaşımda araçlarının giderek daha akıllı ve otonom hale gelmesiyle birlikte teknoloji sektörüyle otomotiv sektörü arasındaki bağlar giderek güçleniyor. Sunulan üstün fonksiyonel özelliklerle kullanıcı deneyimini arttırmak isteyen üreticiler bu kapsamda yeni fikirler geliştirmeye devam ediyorlar.
Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen IFA 2016 etkinliğinde çeşitli açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz, "In Car Office" adı verilen yeni projesini görücüye çıkardı. Microsoft ile ortaklığa giden dünya devi otomobil üreticisi, Microsoft Exchange başta olmak üzere Office altyapısında bulunan ve özellikle çalışanların iş yaşantılarında kullandıkları bazı uygulamaları otomobillerine entegre etmeyi hedefliyor.

 
Otomobiller taşınabilir ofislere dönüşüyor 

Sürücülerin seyahat sırasında araç içerisindeki ekrandan takvime, yapılacaklar listesine ve kişi bağlantılarına kolaylıkla ulaşmalarını isteyen Mercedes-Benz, böylelikle sürüş sırasında toplantı organize etme, telefonla görüşme, randevu ayarlama gibi belirli işlemlerin gerçekleştirilmesini istiyor.
Sürüş deneyimine verimliliği arttıracak akıllı fonksiyonlar kazandıracak projenin amacının araçları ufak bir ofise dönüştürmek olmadığı söylense de, otomatik pilotların daha stabil hale gelmesiyle çalışmaların bu yönde şekilleneceği düşünülüyor. Planlamalara göre önümüzdeki yılın ilk yarısında hayata geçirilecek "In Car Office" projesinin güvenlik açısından oluşturabileceği zafiyetler de büyük önem taşıyor. 

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szr1907 2 yıl en beğenilen
Sıradaki kurban Mercedes. Kendine gel merso yakar bu Microsoft adamı yavaş yavaş içine işler. Sonra malum son. Bkz. - - - > Nokia. Mavi ekran verirse o büyük sıkıntı. klimayı aç dersin hop mavi ekran. Arabadan inmek için kolu açacaksın hop arabadan inmek istiyor musunuz? Kafam da deli sorular

Nokia. Mavi ekran verirse o büyük s...
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oktayakgoz 2 yıl szr1907
szr1907
Sıradaki kurban Mercedes. Kendine gel merso yakar bu Microsoft adamı yavaş yavaş içine işler. Sonra malum son. Bkz. - - - > Nokia. Mavi ekran verirse o büyük sıkıntı. klimayı aç dersin hop mavi ekran. Arabadan inmek için kolu açacaksın hop arabadan inmek istiyor musunuz? Kafam da deli sorular



hala mavinekrandamisiniz ? yil 2016 haberiniz olsun
szr1907Nokia. Mav...
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viper17 2 yıl

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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
hani teknoloji üretmeyi geçtim üretilen teknolojiyi kullanmaktan bile aciz insanların üretileni eleştirmesi trajik oluyor. birisi çıksa dese ki ben diyorum arkadaşım siz daha iyini yapın biz kullanalım yoksa da gölge etmeyin. bu arada eleştiriye kesinlikle karşı değilim ama eleştiri şöyle olsaydı daha iyi olurdu şeklinde olur; bu olmamış şeklinde değil.
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DH Misafiri 2 yıl
Microsoft daha önce Nokia ile işbirliği yapmıştı sonu kötü bitti.. Mercedes e acıyorum!!
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Alpha Centauri 2 yıl
Xp en kral işletim sistemidir
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Ray Kurzweil 2 yıl
Cracki ne zaman çıkar?
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silversmith 2 yıl
O bu değil de bu sene çıkan E serisinde kullanılan teknoloji gerçekten dudak uçuklatıyor.
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silversmith 2 yıl
Aracınız şuan hizmet dışı! Size en iyi hizmeti verebilmek adına güncelleniyor... (Bu işlem biraz zaman alabilir.) Lütfen güncelleme sırasında akü bağlantılarıyla oynamayınız ve daha sonra tekrar Start/Stop butonuna basarak aracı çalıştırınız! Eğer çalışmazsa yetkili satıcınıza başvurunuz!
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adnansetek 2 yıl
Rip mercedes
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Mesudum 2 yıl
Ahah çok M$ gelmiş.
Hadi gugıldan bir mavi ekran şeysi bulalım. Bunun ingilisçesi de vardı ama nerden bulcam şimdi. Hah! Buldum. İçinde bişi yazıyo ama neyse, zaten bakanlar da anlamıcak.
Mersedes ve mavi ekran... ne komik, de mi? Gerçi Nokia da M$ kullandı ama orada gayet stabil olduğunu söyleyen çıkmaz. Öyle olunca M$ giren her yerde mavi ekran olmayacağını da herkes bilmes.
Vurun vurun!
M$ gelmiş vurun!
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Flag SHİP Killer 2 yıl
Yeni kurban bulundu
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mavizaman 2 yıl
mercedes kaşınıyor...
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microsoft, sürücüsüz otomobil ve
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