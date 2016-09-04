FIFA 17′nin demo çıkış tarihi açıklandı

FIFA ile PES arasındaki kıyasıya rekabet her sene olduğu gibi bu yıl da fazlasıyla hissediliyor. Hatırlayacağınız gibi geride bıraktığımız 24 Ağustos tarihinde iki stadyum ve 9 adet takımla demo sürümü çıkan FIFA 17'nin demo çıkış tarihi duyuruldu. Oyun ve futbol denildiğine akıllara ilk gelen isimlerdenilearasındaki kıyasıya rekabet her sene olduğu gibi bu yıl da fazlasıyla hissediliyor. Hatırlayacağınız gibi geride bıraktığımız 24 Ağustos tarihinde iki stadyum ve 9 adet takımla demo sürümü çıkan PES 2017 'den sonra şimdi de'nin demo çıkış tarihi duyuruldu.

Baş yapımcı Garreth Reeder’ın açıklamasına göre 13 Eylül Salı günü yayınlanacak demonun hangi bölgeler için indirilebilir olacağı henüz netlik kazanmadı. PS4, Xbox One ve PC platformlarına gelmesi beklenen FIFA 17 demosunda aşağıdaki listede yer alan 12 takımın yanı sıra Stanford Bridge, Centuitylink Field ve Suita City stadyumlarının bulunacağı ifade ediliyor.

29 Eylül tarihinde satışa sunulacak. Oyun içi videolara yapılan yorumlara bakılırsa rakibine kıyasla daha eğlenceli ve dinamik görüntüleriyle bir adım öne çıkmayı başaran FIFA 17 bu ayın sonunda, yanitarihinde satışa sunulacak.

FIFA 17 demosunda yer alacak takımlar :

Real Madrid

Manchester United

Chelsea

Olympique Lyonnais

Paris Saint-Germain

Seattle Sounders

Tigres UANL

FC Bayern

Monaco

Gamba Osaka

Inter

Juventus