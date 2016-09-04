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Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FIFA 17′nin demo çıkış tarihi açıklandı

Son olarak Gamescom’a özel yayınlanan oyun içi görüntüleriyle karşımıza çıkan, oyunseverlerin uzun süredir merakla bekledikleri FIFA 17'nin demo çıkış tarihi netlik kazandı.
2 yıl
7,2b
1
20
Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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FIFA 17′nin demo çıkış tarihi açıklandı
 
Oyun ve futbol denildiğine akıllara ilk gelen isimlerden FIFA ile PES arasındaki kıyasıya rekabet her sene olduğu gibi bu yıl da fazlasıyla hissediliyor. Hatırlayacağınız gibi geride bıraktığımız 24 Ağustos tarihinde iki stadyum ve 9 adet takımla demo sürümü çıkan PES 2017'den sonra şimdi de FIFA 17'nin demo çıkış tarihi duyuruldu.
Baş yapımcı Garreth Reeder’ın açıklamasına göre 13 Eylül Salı günü yayınlanacak demonun hangi bölgeler için indirilebilir olacağı henüz netlik kazanmadı. PS4, Xbox One ve PC platformlarına gelmesi beklenen FIFA 17 demosunda aşağıdaki listede yer alan 12 takımın yanı sıra Stanford Bridge, Centuitylink Field ve Suita City stadyumlarının bulunacağı ifade ediliyor.
Oyun içi videolara yapılan yorumlara bakılırsa rakibine kıyasla daha eğlenceli ve dinamik görüntüleriyle bir adım öne çıkmayı başaran FIFA 17 bu ayın sonunda, yani 29 Eylül tarihinde satışa sunulacak.
FIFA 17 demosunda yer alacak takımlar :
  • Real Madrid
  • Manchester United
  • Chelsea
  • Olympique Lyonnais
  • Paris Saint-Germain
  • Seattle Sounders
  • Tigres UANL
  • FC Bayern 
  • Monaco
  • Gamba Osaka
  • Inter
  • Juventus 

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DjarumBlack- 2 yıl en beğenilen UltrAslan_06
ULTRASLAN_06

FSOCIETY

konsola fifa 16 nın demosunu indirmiştim 1 yıldır demo oynuyorum fifa 17 yi de öyle yaparım :D

Beyin bedava diyorsun yani


Para yok diyorum hocam
ULTRASLAN_06FSOCIETYkonsola fifa 16 nın demosunu indirmiştim 1 yıldır demo oynuyorum fifa 17 yi de öyle yapa...
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likonalite 2 yıl
FC Bayern Monaco?
1 Yanıt Yanıtla +6
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whitemountain44 2 yıl
Demonun oynanabilirligi birkac gun diye duymustum acaba dogru mudur sacma degil mi sizce istedigimiz kadar oynayabilmemiz lazim deneme sonucta
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fakir-bir-kul 2 yıl
GAMBA OSAKA'nın olması iyi olmuş o olmasaydı almazdım bu oyunu
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BekirTemel 2 yıl
pcde online oynanmaz hikaye modları oynayacaksan alınır.
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DidyeDirogba11 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
pcde online oynanmaz hikaye modları oynayacaksan alınır.

Pro clubs gibi bir modu keşfedemediyseniz boyle bir yorum normal.
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Xagdas 2 yıl
PES 2017 neden PC'ye demo çıkarmaz? konami.com/...
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FRAPS_TR 2 yıl Xagdas
Xagdas
PES 2017 neden PC'ye demo çıkarmaz? konami.com/...

Oyunun kötü olduğu anlaşılmassın diye çıkartmıyorlar. Konsollardan daha kötü kalitedde çıkartıyorlar pcye
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likonalite 2 yıl
FC Bayern Monaco?
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***Respect*** 2 yıl likonalite
likonalite

FC Bayern Monaco?


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CaSsErDoDo 2 yıl
Gelsin bakalım umarım kota yetişir.
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yoksulseytan22 2 yıl
Ücretsiz mi
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Barni Moloztaş 2 yıl
Demodan 2 hafta sonra Full sürüm geliyor zaten.
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