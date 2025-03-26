Starlink hızlanıyor: Yeni antenle internet hızı gigabite ulaşacak

2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li uzay devi SpaceX, müşterilerine gigabit internet sunmasını sağlayacak yeni bir Starlink anteni geliştiriyor. Şirket, Starlink bayileri için düzenlenen bir web seminerinde, bu planlarından bahsetti. Yeni anten, mevcut 200 Mbit/s hız sınırını gigabit seviyelerine, yani 1-2 Gbit/s'ye çıkaracak.

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Söz konusu hız artışı, Starlink ağındaki önemli iyileştirmelerle mümkün olacak. SpaceX, daha geniş bir radyo frekansı yelpazesi kullanarak ağın kapasitesini artırmayı hedefliyor. Ancak tüm bu yeniliklerin hayata geçirilebilmesi için ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) onay vermesi gerek.

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Yeni alt yapının temel taşı V3 uydular

Gerekli izinler alındığında Starlink, kara tabanlı fiber internet sağlayıcılarıyla daha güçlü şekilde rekabet edebilecek. Yeni altyapının temel taşlarından biri de Starship roketiyle fırlatılacak üçüncü nesil (V3) Starlink uyduları olacak. Bu uydular daha küçük ışınlar, daha yüksek bant genişliği ve düşük gecikme süresiyle öne çıkıyor.

Gigabit hızında internet sunacak yeni Starlink anteninin 2025 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak bu tarih, Starship roketinin hazır olup olmaması ve V3 uydularının başarılı bir şekilde fırlatılıp fırlatılamamasına bağlı. Gidişatın nasıl seyredeceğini hep birlikte göreceğiz.

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