Yasal yayınlar cüzdan boşaltıyor, futbolseverler korsana kaçıyor!

Futbol yayını yapan platformların artmasıyla birlikte futbol severlerin maçları seyredebilmesi için çok sayıda platforma üye olması gerekiyor. Yasal yayınları tercih eden futbol hayranlarını bu sene yüklü maliyetler bekliyor. Tüm ligleri takip etmek isteyen bir futbol meraklısının 5 farklı platforma üye olması ve ayda yaklaşık 1.000 TL abonelik ücreti ödemesi gerekiyor.

Tüm ligleri izlemenin bedeli 12 bin TL

Tam Boyutta Gör

Digiturk Sporun Yıldızı uydudan üyelik paketi 12 taksitle ayda 499 TL’ye satılıyor.

S Sport Plus’ın yıllık üyeliği 1.499 TL’ye satılıyor ve aylık hesap yaptığımızda 125 TL’ye denk geliyor

Tivibu Spor’u Türk Telekom internetiyle beraber avantajlı şekilde alabilirsiniz ancak sadece Tivibu almak isterseniz ayda 125 TL'lik ücret bizleri karşılıyor.

TRT’nin Tabii Spor kanallarını izlemek için Tabii Premium paketine üye olmalısınız. Bu paket aylık 99 TL olarak ücretlendiriliyor.

D-Smart’ın spor kanalları içeren Aile Spor paketinin abonelik ücreti ise ayda 139 TL.

Digiturk: 499 TL

S Sport Plus: 125 TL

Tivibu Spor: 125 TL

Tabii Spor: 99 TL

D-Smart: 139 TL

Toplam: 987 TL (Aylık)

Toplam: 11.844 TL (12 Aylık)

“Türkiye’de canlı yayınlanan tüm maçları izlemek istiyorum” diyen bir futbol hayranının aylık 987 TL, 12 ayda ise toplam 11.844 TL’lik abonelik ücreti ödemesi gerekiyor. Maliyetin yüksek olması nedeniyle kullanıcılar ya sadece 1-2 platforma abone oluyor ya da korsan yayınlara başvuruyor. Bu durum Türkiye’deki yayın gelirlerinin düşmesine neden oluyor.

Hangi Lig Hangi Kanalda 2025-2026 Lig Kanal/Platform Trendyol Süper Lig Digiturk, BeIN Connect, TOD Trendyol 1. Lig TRT, Digiturk, BeIN Connect, TOD Nesine 2. Lig Bi Kanal Ziraat Türkiye Kupası A Spor, ATV Turkcell Süper Kupa A Spor, ATV İngiltere Premier Lig Digiturk, BeIN Connect, TOD İngiltere FA Cup TRT, Tabii UEFA Şampiyonlar Ligi TRT, Tabii UEFA Avrupa Ligi TRT, Tabii UEFA Konferans Ligi TRT, Tabii İngiltere FA Cup TRT, Tabii İtalya Kupası TRT, Tabii İspanya La Liga S Sport, S Sport Plus Almanya Bundesliga S Sport, S Sport Plus, Tivibu Spor Almanya Bundesliga 2. Ligi S Sport, S Sport Plus, Tivibu Spor İtalya Ligi Serie A S Sport, S Sport Plus, Tivibu Spor Suudi Arabistan Pro Lig S Sport, S Sport Plus Fransa Ligi Ligue 1 Digiturk, BeIN Connect, TOD Portekiz Ligi S Sport, S Sport Plus, Tivibu Spor Hollanda Ligi S Sport, S Sport Plus, Tivibu Spor İskoçya Ligi S Sport, S Sport Plus Brezilya Ligi D-Smart, D-Smart Go Arjantin Ligi D-Smart, D-Smart Go AFC Şampiyonlar Ligi D-Smart, D-Smart Go CONMEBOL Libertadores S Sport, S Sport Plus CONMEBOL Sudamericana S Sport, S Sport Plus

Trendyol Süper Lig maçları önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de Digiturk platformunda yayınlanıyor. Digiturk’te ayrıca İngiltere Premier Lig ve Fransa Ligi maçları seyredilebiliyor. İspanya La Liga, Almanya Bundesliga ve İtalya Serie A için S Sport veya Tivibu’ya abone olmalısınız. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi hakları ise TRT’de. Türk takımlarının Avrupa maçları ve her hafta bazı maçlar ücretsiz olarak yayınlanacak fakat tüm maçlar için Tabii Spor platformuna abone olunması gerekiyor. D-Smart ise Latin Amerika liglerini yayınlıyor.

Şifresiz yayınlanan maçlar hangileri?

Futbol izlemek isteyen ancak harcama yapmak isteyen kullanıcılar TRT ekranlarından Trendyol 1. Lig, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi, İngiltere FA Cup ve İtalya Kupası maçlarını seyredebiliyor. ATV ve A Spor, bu sene Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa maçlarını şifresiz olarak yayınlayacak. Spor yayıncılığına yeni başlayan Bi Kanal ise bu sene Nesine 2. Lig maçlarının yayın hakkını aldı. Uydudan ücretsiz bir şekilde seyredilebiliyor.

Tek sorun maliyet değil!

“Abonelik ücretleri” müşteriler için en büyük sorunken bir de dijital platformların altyapı yetersizliği problemi yaşanıyor. S Sport Plus, Tabii, TOD gibi sadece internet üzerinden yayın yapan platformların görüntü kaliteleri 2025 standartlarının gerisinde kalıyor. Ayrıca seyirci sayısının yüksek olduğu maçlarda erişim ve donma sorunları yaşanıyor.

Korsan yolları tercih eden kullanıcılar daha yüksek görüntü kalitesiyle ve sorunsuz şekilde maçları seyrederken, yasal yollarla izlemek isteyenler çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyor. Müşteriler parasıyla mağdur oluyor. Türkiye’de seyircilerin korsan yayınlara yönelmesini engellemek için abonelik ücretleri, yayın kalitesi ve altyapı konularında radikal ilerlemelere ihtiyaç duyuluyor.

