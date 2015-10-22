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Dijital Perde: 23 Ekim'de vizyona girecek filmler

4 yıl
18,8b
1
Dijital Perde
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Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Dijital Perde'nin yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. 23 Ekim cuma günü vizyona girecek yeni filmleri yine sizler için değerlendirdik. Bakalım bu hafta neler var?


Bu hafta farklı tarzıyla geniş kitlesi olan Paranormal Activity'nin de yeni filmi bizlerle beraber olacak. O zaman Dijital Perde Paranormal Activity 5 ile başlıyor.


1. Paranormal Activity 5: Hayalet Boyutu (Korku , 88 Dakika)


Mutlu bir hayat süren Emiy ve Ryan çifti, kızları Leila ile ufak ve huzurlu bir çekirdek ailedir. Aile güzel günler geçirirken yeni bir eve taşınırlar.

Ancak güzel giden herşey, yeni eve taşınmaları ile değişir. Fleege ailesi, yeni evin garajında bulacakları kamera ve kasetler, tüm hayatlarını değiştirecektir.

Kendisine has kitlesi bulunan efsane serinin yeni filmi ilk kez üç boyutlu olarak beyaz perdede olacak. Filmin yönetmen koltuğunda Gregory Plotkin bulunurken, oyuncu kadrosunda ise Chris Murray, Brit Shaw, Ivy George ve Dan Gill bulunuyor.

IMDB : http://www.imdb.com/title/tt2473510/?ref_=nv_sr_1


2. Babalar ve Kızları (Dram, 117 Dakika)


Pulitzer ödüllü yazar Jake Davis ile kızı Katie'nin hayat hikayesi beyaz perdeye geliyor.

Mutlu bir ailesi olan Jake Davis, eşini bir trafik kazasında kaybetmesinin ardından küçük kızıyla hayata tutunmaya çalışır.

Hayatını kızına adayan Jake, onun iyi bir eğitim alması için elinden geleni yapmaktadır. Bir yandan küçük kızını yetiştirmeye çalışan Jake,

diğer yandan da kendi içiyle, sinir sistemiyle savaşmaktadır. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra Katie, hem zorlu çocukluğunun hem de babasının yaşadığı psikolojik olayların sonuçlarıyla yüzleşmeye başlar.

Russel Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul ve Daniel Krueger gibi büyük isimlerin yer aldığı filmin yönetmeni ise Gabriele Muccino.



3. Mustang (Dram, 97 Dakika)


Türkiye, Almanya ve Fransa ortak yapımı Mustang beş kız kardeşin hürriyetleri adına verdikleri çetin savaşı konu alıyor.

Okul çıkışında sınıftan erkeklerle sahilde yaptıkları masumane eğlence halk tarafından edepsizce bulununca, kız kardeşlerin hayatı alt üst olur.

Aile baskısı ve bir an evvel onları gelin yapma hedefinde olan tutucu bir zihniyetin etkisi altına girerler.

Fakat özgür ruhlu bu kızlar, adeta hapishaneye çevirilmiş olan bu evden kaçmak için ellerinden geleni yapacaktır.

Film 2016 Akademi Ödülleri'nde Fransa'nın yabancı dilde Oscar Adayı olarak seçilirken, 2015 Cannes Film Festivali'nde Europa Cinemas Label Ödülü kazandı.

Başrollerinde Tuğba Sunguroglu, Elit İşcan, Doğa Zeynep Doğuşlu, Güneş Şensoy ve İlayda Akdoğan gibi genç isimler bulunurken, filmin yönetmeni ise Deniz Gamze Ergüven.



4. Otel Transilvanya 2 (Animasyon, Fantastik, Komedi, 89 Dakika)


Geçmişte sadece canavar misafirlere kapılarını açan Otel Transilvanya, artık büyük bir değişikliğe giderek insan misafirlerede kapılarını açacaktır.

Hem insanlar hem de korkunç canavarlar bu otelde birlikte yaşamaktadırlar. Bu misafirlerden biri olan Dracula'nın yarı insan yarı vampir torunu Dennis'de bulunmaktadır.

Dennis'in anne babasının yokluğunda onunla bol bol ilgilenme fırsatı yakalayan Drak, hiç bir şekilde vampirliğe adım atmamış olan Dennis'e iyi bir vampir olmanın tüm yollarını öğretmeye karar verir.

Seslendirmen kadrosunda Adam Sandler, Selena Gomez ve Kevin James gibi isimlerin bulunduğu filmin yönetmeni ise Genndy Tartakovsky.



5. Solace (Gerilim, 101 Dakika)


Usta oyuncu Anthony Hopkins'in başrolde olduğu filmde, dehşet verici cinayetler işleyen ve ardından arkasında iz bırakmayan bir seri katilin peşine düşen genç bir FBI ajanının hayat hikayesi konu alınıyor.

Dedektif bu büyük davada tek başına oldukça zorlanmaktadır. Kendisine yardım etmesi içinbir uzman tıpçıya ihtiyacı vardır. Yardımını istediği uzman tıpçı ise kızının ölümüyle sarsılmış ve hayata küsüp emekli olmuş birisidir.

Onu ikna etmek ve bu havada yanında olmasını sağlamak zorunda olan ajanı zor bir süreç beklemektedir.

Başrollerde Anthony Hopkins,Colin Farrell, Jeffrey Morgan gibi isimler bulunurken filmin yönetmeni ise Afonso Poyart.


IMDB: http://www.imdb.com/title/tt2140411/?ref_=fn_al_tt_2


6. Son Cadı Avcısı (Fantastik, Aksiyon, 106 Dakika)


Kraliçe Cadı ve onun müridleri ile çetin bir savaş veren cesur cadı avcısı Kaulder, hepsini öldürmeyi başarır. Fakat Kraliçe ölmeden evvel Kaulder'i ölümsüzlükle lanetlemiştir. Karısı ve çocuklarından da ayrı düşen Kaulder zor durumda kalır.

Türünün kalan son neferi olarak yüzyıllar boyunca cadı avı yapar. Kraliçe Cadı ise bu sırada gizlice dirilip intikam almak için Kaulder'in peşine düşer. Kaulder ve Kraliçe arasındaki bu savaş, insan ırkının kaderini belirleyecektir.

Yönetmenliğini Cory Goodman'ın yaptığı filmin başrolünde ünlü aksiyon yıldızı Vin Diesel bulunuyor.


IMDB : http://www.imdb.com/title/tt1618442/?ref_=fn_al_tt_1


7. Takım: Mahalle Aşkına (Macera , 86 Dakika)


Eski bir futbolcu olan Tufan ve mahalle arasında halı saha işleten kardeşi Turgay borç içersinde zor zamanlar geçirmektedir.

Durumları ne kadar kötü olursa olsun, bulundukları araziyi almak isteyen inşaat firmasına ise direnmektedirler.

Maddi krizden çıkmak ve rahata ermek için çareler arayan ikilinin aklına bir fikir gelir. Yakın zamanda yapılacak ve kazanana büyük ödülün verileceği bir futbol turnuvasına katılmaya karar verirler.

Ancak kazanmak için güçlü bir kadro kurmaları gerekmektedir. Babalarının genç yetenekleri not ettiği defterini bulmalarıyla, kadroyu kurmak için büyük bi fırsat yakalarlar.

Kadroyu tamamlayıp büyük hayali gerçekleştirmeye çalışacak ikilinin işi pekte kolay olmayacaktır.

Kadrosunda Fırat Tanış, Beyza Şekerci, Yağız Can Konyalı ve Pascal Nouma gibi isimlerin bulunduğu fimin yönetmeni ise Emre Şahin.


IMDB: http://www.imdb.com/title/tt5074648/?ref_=fn_al_tt_1
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
synchyall 4 yıl
Guzelmis
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mhcd 4 yıl
solace beklentimin üzerinde harika bir filmdi öneririm
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Mr.Mareşal 4 yıl
Star Wars ne zaman kasimda mi ?
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efsi 4 yıl
15 günde konu dışı dışına yolculuk değilmiş.
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arzukoc 4 yıl
Arkadaşlar tüm filmlere gidilebilir. ancak biletlerinizi www.ucuz.ca dan 7.75 tl'den bilet alabilirsiniz. Herkese iyi seyirler
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TheLastNinja 4 yıl
Solace filminde imdb bağlantısına göre Anthony Hopkins oynamıyor, adı geçmiyor yani. Fakat aldığı 7,1 yıldıza göre izlenebilir, iyi bir film.
Edit;
İMDB bağlantısı yanlış verilmiş, verilen linkteki filmin birinci bölümü.
Vizyona girecek olan ise ikinci bölüm.
imdb.com/...
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casperfriendly 4 yıl
Son Cadı Avcı'sı ve Vin diesel kaçmaz.
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