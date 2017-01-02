Discovery ve Eurosport kanalları artık Turkcell TV+’ta

Günümüzün popüler kişisel TV platformlarından Turkcell TV+ içerik yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Birbirinden popüler kanalları HD olarak kullanıcılara sunan Turkcell, bu kez Discovery Networks Grubu’na ait Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarını platformuna eklediğini açıkladı.

Film, belgesel, spor, haber ve çocuk kanallarıyla dikkat çeken Turkcell TV+, "Kayıt Etme" özelliği sayesinde programları istediğiniz yer ve zamanda izlemenizi mümkün hale getiriyor. Üstelik "Geriye Alma" fonksiyonu ise kaçırdığınız yayınları izleyebilmeniz için güzel bir fırsat sunuyor.

Uygulamayı yükleyen herkesin ilk ay boyunca ücretsiz şekilde yararlanabildiği platform, Turkcell abonelerine ise TV izlerken kullanabilecekleri mobil internet paketleriyle birlikte geliyor. Yarısı HD olmak üzere 120'den fazla kanal sayısına ulaşan TV+, eklenen yeni kanallarla yüksek çözünürlükte bilim, belgesel ve spor keyfi vadediyor.