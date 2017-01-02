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Discovery ve Eurosport kanalları artık Turkcell TV+’ta

Yeni yıla yeni kanallarla birlikte giren Turkcell TV+, platforma Discovery kanallarının yanı sıra spor yayınların en önemli isimlerinden Eurosport 1 HD ve Eurosport 2 HD’yi eklediğini duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Günümüzün popüler kişisel TV platformlarından Turkcell TV+ içerik yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Birbirinden popüler kanalları HD olarak kullanıcılara sunan Turkcell, bu kez Discovery Networks Grubu’na ait Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science, Eurosport 1 ve Eurosport 2 kanallarını platformuna eklediğini açıkladı.
Film, belgesel, spor, haber ve çocuk kanallarıyla dikkat çeken Turkcell TV+, "Kayıt Etme" özelliği sayesinde programları istediğiniz yer ve zamanda izlemenizi mümkün hale getiriyor. Üstelik "Geriye Alma" fonksiyonu ise kaçırdığınız yayınları izleyebilmeniz için güzel bir fırsat sunuyor.
Uygulamayı yükleyen herkesin ilk ay boyunca ücretsiz şekilde yararlanabildiği platform, Turkcell abonelerine ise TV izlerken kullanabilecekleri mobil internet paketleriyle birlikte geliyor. Yarısı HD olmak üzere 120'den fazla kanal sayısına ulaşan TV+, eklenen yeni kanallarla yüksek çözünürlükte bilim, belgesel ve spor keyfi vadediyor.

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WHITE_Wolf 2 yıl en beğenilen
Gine bir Turkcell haberi gene reklam yazmanız gerekiyor bu bir reklamdır diye neyin derdindesiniz anlamıyorum şikayet mi edelim sizi tv+ sahibi olarak kablo tv de 10 yıldan fazladır bulunan discovery sonunda ekleyebilmesini büyük başarı olarak görüyorsa diyecek bir şey yok zaten İstedikleri kadar uğraşsınlar netflix Türkiye'de anlaşmalarını tamamlasın geriye ne tivibu ne Turkcell tv+ kalır Kablo Tv devam eder ancak.
Gine bir Turkcell haberi gene reklam yazmanız gerekiyor bu bir reklamdır diye neyin derdindesiniz anlamıyorum şikayet mi edelim sizi tv+ sahibi olarak kablo tv ...
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waskomnl 2 yıl
Arkadaşlar bende ses gitti görüntü var sadece.
Sizlerde de var mı aynı sorun ?
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hakanxml 2 yıl
Geldi ama rezil bir görüntü kalitesi ve ayrı abonelik fiyatıyla. Görüntü sürekli takılıyor sadece bu kanal değil turkcell tvden film izlemekte artık dert oldu. 50 mbit internetim var bu hızda bile takıldığına göre beş para etmez turkcell tv plus ben memmnun değilim. ping ming demeyin modemin her türlü değeri çok iyi düzeyde.
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tutankenshta 2 yıl hakanxml
sorun port yönlendirmesinde... onu kontrol et... huawei çok dandik modem yazılımı yapmış düzgün çalışmıyor...
HDM_CR_00E0FC_EC2108V5_2108-01D3-13019020 WAN2_INTERNET TCP 1024 1024 7547 0 192.168.1.20 kıyasla...
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tutankenshta 2 yıl hakanxml
hakanxml

Geldi ama rezil bir görüntü kalitesi ve ayrı abonelik fiyatıyla. Görüntü sürekli takılıyor sadece bu kanal değil turkcell tvden film izlemekte artık dert oldu. 50 mbit internetim var bu hızda bile takıldığına göre beş para etmez turkcell tv plus ben memmnun değilim. ping ming demeyin modemin her türlü değeri çok iyi düzeyde.

ip listesinden kullanılan ip seçince yapıyor port yönlendirmeden başka ip ata... düzelir...
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the voyager 2 yıl
kanallar geri geldi açık şu an bende
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WHITE_Wolf 2 yıl tutankenshta
Bak kardeşim sen insanların yazılarını okumadan atlayan fanlardan birisin eğer okusaydın benim tivubuda kalmaz dediğimi görürdün. Ayrıca evimde ttnetle ilgili tek şey ev telefonu internetim superonline fiber hatta seninle bir konuda superonline ın ıp adreslerini havuzdan verip ping sürelerini uzattığı hakkında konuştuk ben sana traceroute yap demıştim nasıl bir yol izlediğini gör diye hatırladın mı?Mesaj yazmadan önce biraz düşün derim.
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tutankenshta 2 yıl WHITE_Wolf
asıl fanboy sensin hatta bot... cgn olayını kısıtlı sayıda aboneye yapıyor neden olduğuda ortada... 1. IPv4 bittiğinden 2 statik IP satmak olsa gerek... netflix uygulaması android 4.4.2 için çok fazla büyük... 200MB'den büyük...
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mcrew 2 yıl WHITE_Wolf
ev telefonunu neden taşımıyorsun superonline na
numaran değişmiyor
hem de daha uygun
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Çimuanos 2 yıl
En çok beklediğim kanal discovery geldi nihayet dedik demesine de 2 gün izleyebildik. Bu kanllar için ayrı ücret isteyeniyor. Böyle saçmalık olmaz nationel g. Hala açık onuda kapatın da tam olsun. Allah'ından bul turkcell
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tutankenshta 2 yıl Çimuanos
hangi pakettesin SOLNet fiber abonesine açık onlar... diye tahmin ediyorum + paketine bak Full Paket değilse ona geçmeden bi bak... onda var mı o kanallar...
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tezekos 2 yıl
Hadi ya bak sen şu turkcell e d smart 10 tl ye mega paket veriyor alan yok ya :))
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GILMOUR 2 yıl
Bugün'den itibaren son eklenen kanallar (nbatv-discovery-animal-eurosport1-2) ayrı paket olarak ücretlendirildi.
Aylık 29 liralık paketle tüm kanallar izlenebilir.
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ceo-tr 2 yıl
tv 8 yok :)
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tezekos 2 yıl
O değilde discovery channel hd nin sesi neden çok az sesi fulledim anca duyuluyor tv nin kendi sesinide açtım sonuna kadar.
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Kerim5100 2 yıl
Marifete bak hele...
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turkcell, televizyon ve
8 etiket daha discovery turkcell tv+ tv+ turkcell tv plus eurosport Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
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