Disk yönetimi için tasarımıyla farklılaşan yeni Mac uygulaması: Free Disk Space

Sistem içerisinde gereksiz yer kaplayan dosyaların bulunması için Maxim Sokolov adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 ve üstü 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Free Disk Space, birçok benzerinden farklı arayüzü ve kullanım yapısıyla ayrılıyor.

Geliştiricinin de belirttiği üzere Infografik tarzı bir tasarım yapısıyla hazırlanan Free Disk Space, sistem içerisinde yer alan dosyaları kapladıkları alana göre farklı boyutlarda kutu şekilde gösteriyor ve böylece kişilere çok daha anlaşılır bir görüş açısı veriyor. Seçilen depolama birimlerini hızlı şekilde tarayan uygulama, gereksiz olduğu düşünülen kutuları ya da diğer bir deyişle verileri sağ tıklama üzerinden hızlı şekilde silebiliyor ve sonuç olarak temizlik sürecini hızlandırıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Free Disk Space uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id838744420?mt=12