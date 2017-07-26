Disney, yapay zeka ile izleyicinin tepkisini ölçecek

Seyircilerin, filmleri sevip sevmediğini ya da hangi sahneden etkilendiklerini öğrenmek isteyen Disney'in alt birimi olan Disney Research, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ile birlikte yeni bir tespit yöntemi geliştirdi. Yapay sinir ağlarından faydalanarak geliştirilen yeni yapay zeka, sahip olduğu derin öğrenme ile izleyicilerin yüz ifadelerini film sahneleri ile bağdaştırarak tepkileri ölçebiliyor.





16 Milyon Yüz İfadesi

FVAE(Faktörel Varyasyonel Otokodlayıcı) adı verilen sistem; Big Hero 6, The Jungle Book ve Star Wars: The Force Awakens gibi filmlerin de aralarında bulunduğu pek çok film ile test edildi. Toplamda 3179 seyirci bu filmleri izlerken FVAE, kızılötesi yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla onların mimiklerini, göz bebeklerini ve diğer tepkilerini inceledi. Testin sonunda ise FVAE, 16 milyon yüz ifadesi gibi muazzam bir veriye sahip oldu. Bu verileri analiz eden ve filmlerin sahneleri ile eşleştiren sistem bu sayede seyircilerin filme olan ilgilerini saniye saniye yorumlayabiliyor.





Derin öğrenmenin bu verileri toplamasının ardından ilk kez gerçek bir teste tabi tutulan FVAE, 10 dakikalık bir şovda seyircilerin hangi zaman aralıklarında gülümseyeceğini tahmin etmeye çalıştı. Tabi FVAE'nin istenilen seviyeye gelmesi halinde sistem Disney'in gişe rekorları kırabileceği yeni filmlerinin hazırlanmasına yardımcı olacak ancak sistemin tek kullanım alanı bu olmayabilir. Teknoloji kalabalıkları takip etmek ya da görsel verileri gerçek zamanlı yorumlamak için de kullanılabilir.





Farklı Amaçlar İçin Kullanılabilir

Sistemin insan davranışlarını takip etmek için kullanılmasının hem yapay zeka teknolojisi hem de daha kaliteli ürünler ortaya koymak adına oldukça işe yarar olduğuna değinen Kaliforniya Teknik Enstitüsü'nden Yisong Yue, "İnsan davranışlarını anlamak, daha büyük davranışsal ve sosyal zeka sergileyebilen yapay zeka sistemleri geliştirmek için çok önemli." dedi. Yue bu yapay zekaların insan hayatına sunacağı katkıları da "Örnek vermek gerekirse, yaşlıların izlenmesi ve bakımına yardımcı olması için yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi, onların vücut dillerinden ipuçları alabilmeyi sağlıyor. Sonuçta insanlar, mutsuz olduklarını her zaman açıkça söylemiyorlar" şeklinde ifade etti.





Tabi FVAE, çok farklı amaçlar için kullanılabilecek olsa da Disney'in önceliği filmlere vermesi bekleniyor. FVAE'nin yaygın bir şekilde kullanılması halinde şirketin bir sonraki filmi esnasında sinema salonlarında kızılötesi kameralar görebiliriz.