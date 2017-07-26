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Disney, yapay zeka ile izleyicinin tepkisini ölçecek

Dünyaca ünlü eğlence şirketi Disney; filmlerde hangi sahnenin seyircide nasıl bir etki bıraktığını anlamak için yeni bir sistem geliştirdi. Sistem seyirciye uygun film için Disney'e yardım edecek.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Seyircilerin, filmleri sevip sevmediğini ya da hangi sahneden etkilendiklerini öğrenmek isteyen Disney'in alt birimi olan Disney Research, Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ile birlikte yeni bir tespit yöntemi geliştirdi. Yapay sinir ağlarından faydalanarak geliştirilen yeni yapay zeka, sahip olduğu derin öğrenme ile izleyicilerin yüz ifadelerini film sahneleri ile bağdaştırarak tepkileri ölçebiliyor.


16 Milyon Yüz İfadesi 

FVAE(Faktörel Varyasyonel Otokodlayıcı) adı verilen sistem; Big Hero 6, The Jungle Book ve Star Wars: The Force Awakens gibi filmlerin de aralarında bulunduğu pek çok film ile test edildi. Toplamda 3179 seyirci bu filmleri izlerken FVAE, kızılötesi yüksek çözünürlüklü kameralar aracılığıyla onların mimiklerini, göz bebeklerini ve diğer tepkilerini inceledi. Testin sonunda ise FVAE, 16 milyon yüz ifadesi gibi muazzam bir veriye sahip oldu. Bu verileri analiz eden ve filmlerin sahneleri ile eşleştiren sistem bu sayede seyircilerin filme olan ilgilerini saniye saniye yorumlayabiliyor. 


Derin öğrenmenin bu verileri toplamasının ardından ilk kez gerçek bir teste tabi tutulan FVAE, 10 dakikalık bir şovda seyircilerin hangi zaman aralıklarında gülümseyeceğini tahmin etmeye çalıştı. Tabi FVAE'nin istenilen seviyeye gelmesi halinde sistem Disney'in gişe rekorları kırabileceği yeni filmlerinin hazırlanmasına yardımcı olacak ancak sistemin tek kullanım alanı bu olmayabilir. Teknoloji kalabalıkları takip etmek ya da görsel verileri gerçek zamanlı yorumlamak için de kullanılabilir. 


Farklı Amaçlar İçin Kullanılabilir 

Sistemin insan davranışlarını takip etmek için kullanılmasının hem yapay zeka teknolojisi hem de daha kaliteli ürünler ortaya koymak adına oldukça işe yarar olduğuna değinen Kaliforniya Teknik Enstitüsü'nden Yisong Yue, "İnsan davranışlarını anlamak, daha büyük davranışsal ve sosyal zeka sergileyebilen yapay zeka sistemleri geliştirmek için çok önemli." dedi. Yue bu yapay zekaların insan hayatına sunacağı katkıları da "Örnek vermek gerekirse, yaşlıların izlenmesi ve bakımına yardımcı olması için yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi, onların vücut dillerinden ipuçları alabilmeyi sağlıyor. Sonuçta insanlar, mutsuz olduklarını her zaman açıkça söylemiyorlar" şeklinde ifade etti.


Tabi FVAE, çok farklı amaçlar için kullanılabilecek olsa da Disney'in önceliği filmlere vermesi bekleniyor. FVAE'nin yaygın bir şekilde kullanılması halinde şirketin bir sonraki filmi esnasında sinema salonlarında kızılötesi kameralar görebiliriz. 




https://www.digitaltrends.com/computing/disney-neural-net-research/ Yorum Yaz
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nForcer 1 yıl
Bir sosyal bilimcinin yerini tutmaz, ama başarılı film yapmak için izleyici duygularını-tepkilerini takip ederek veritabanı oluşturmaya çalışmak son derece mantıklı. Bizdeki yapımcılar da bu yöntemi uygulasa Türk sinemasının kalite sorunu çözülürdü.
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Omisis046 1 yıl nForcer
nForcer
Bir sosyal bilimcinin yerini tutmaz, ama başarılı film yapmak için izleyici duygularını-tepkilerini takip ederek veritabanı oluşturmaya çalışmak son derece mantıklı. Bizdeki yapımcılar da bu yöntemi uygulasa Türk sinemasının kalite sorunu çözülürdü.

Evet, Recep İvedik daha da komik olurdu, altımıza filan sıçardık heralde


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SEO-Uzmanı 1 yıl
duygu dalgalanması diye bir şey var yoksa !
bir insan dan beklenen duyguyu 90 dk boyunca alamazsınız !
eğer alırsanız o insanda duygu bozukluğu söz konusu dur !
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Kerim5100 1 yıl
Mark Zuckerberg bunu beğendi :D
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St Batuhan 1 yıl
"gişe rekorları kırabileceği yeni filmlerinin"
Yok artık, adamlar zaten gişe rekorları kıran filmler ve serilere sahipler. Bence pek problem değil onlar için :D Ama evet maksimum düzeye çıkartacak bir memnuniyet çalışması mantıklı. 2 taraf için de uygun olacaktır. Tabii Rogue One'ın orjinal halini görmek isterim ama yarısını tekrar çektirten Disney iyi bir eser ortaya koyulmasını sağlamış olabilir.
edit: Kaliforniya Teknik CalTech oluyor. CalTech'de Sheldon var. Sheldon bir kez Howard sayesinde MIT'den duyguları anlayacak bir alet elde etmişti. Hmm demek ki uzaklarda aramasına gerek yokmuş kendi üniversitesinde de çalışma yapılıyormuş :p
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Mianfei 1 yıl
İzinsiz anamızı bacımızı filme alacaklar Loo
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reshthesucker 1 yıl
Film izlemeden once kullanici sozlemesi falan da imzalayacak miyiz?
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kadirirdem 1 yıl
Bu teknoloji kullanılır ve film yapımcısına geri dönüşüm yapılırsa ileri ki filmlerde daha başarılı sonuçlar ortaya çıkar.
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