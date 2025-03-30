Snow White, Disney'i 300 milyon dolar zarara uğratabilir

Tam Boyutta Gör Son dönemde gişede üst üste hayal kırıklıkları yaşayan Disney, Captain America: Brave New World'den sonra Snow White'tan da büyük bir darbe yiyecek gibi görünüyor. Disney'in aynı adlı klasik animasyon filminden uyarlanan Snow White (Pamuk Prenses), gişede zarara doğru gidiyor.

Gişedeki ilk haftasında beklentilerin çok altında bir açılış yapan film, vizyondaki ikinci hafta sonunda ise tam anlamıyla çakıldı. İkinci haftaya geçerken yaklaşık yüzde 70'lik bir düşüş yaşayan film, bu gidişle gişe yolculuğunu 400 milyon dolara ulaşamadan tamamlayacak. Oysa filmin gişede kâra geçebilmesi için 750-800 milyon dolar hasılat yapması gerekiyordu. Bu da Snow White'ın Disney'i 300 milyon dolardan fazla zarara uğratabileceği anlamına geliyor.

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Snow White, Disney'in Başını Epey Ağrıttı

New York Times tarafından paylaşılan bilgilere göre bütçesi 350 milyon doları bulan Snow White, daha prodüksiyon aşamasında pek çok sorunla karşılaştı. Çekimler başladıktan sonra senaryoda ciddi değişiklikler yapılınca, filmin büyük bölümü tekrar çekilmek zorunda kaldı. Kimseyi kızdırmamak için filmdeki yedi cüceler CGI ile yaratıldı ki bu da ortaya tuhaf bir görüntü çıkardı.

Bu da yetmezmiş gibi başroller için seçilen oyuncular da projeye zarar verdi. Bir kesim, Gal Gadot'un İsrail'le olan bağlantısı yüzünden filmi boykot ederken, bir kesim de Rachel Zegler'ın hem orijinal filmi, hem de Trump destekçilerini hedef alan açıklamaları yüzünden bu filme mesafeli yaklaştı. Tüm bunlar bir araya gelince de ortaya son yılların en büyük fiyaskolarından biri çıktı. Çünkü film sadece gişede batmakla kalmadı, Disney'in de başını epey ağrıttı. Üstelik bir süre daha ağrıtmaya da devam edecek gibi görünüyor.

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