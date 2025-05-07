Marvel strateji değiştiriyor; Yeni diziler filmlerle doğrudan bağlantılı olmayacak

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Marvel son dönemde eski günlerini mumla arıyor. Birkaç yıl önce neredeyse her filmi gişede bir milyar doları zorlayan Marvel Studios, bugünlerde daha çok hayal kırıklıklarıyla gündeme geliyor. Bu gerileme dönemine neyin sebep olduğunu tespit etmek için şapkasını önüne koyup düşünmeye başlayan Marvel Başkanı Kevin Feige, sorunun kaynağını -ya da en azından başlıca kaynaklarından birini- tespit etmiş gibi görünüyor.

Wall Street Journal'ın Marvel içinden aldığı bilgilere göre Kevin Feige, filmlerle dizilerin iç içe geçtiği ortak hikâyeler anlatmanın hata olduğunu düşünüyor. Çünkü filmlerle doğrudan bağlantılı olan dizilerin sayısı arttıkça, izleyicilerin hikâyeyi kaçırmamak için takip etmesi gereken yapımların sayısı da artıyor. Bu da Marvel Sinematik Evreni'ni takip etmeyi angaryaya dönüştürüyor.

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Kevin Feige, MCU filmlerinin yaşadığı düşüşte bunun büyük payı olduğunu düşünüyor ki bu kanaate varmak için geç bile kaldı. Sıradan seyirci için MCU'yu takip etmenin giderek güçleştiği ve bunun seyirciyi yeni filmlere gitmekten alıkoyduğu bir süredir açıkça görülüyordu. Neyse ki Feige de sonunda bu duruma uyanmış görünüyor.

Marvel'ın Yeni Dizileri Filmlerle Doğrudan Bağlantılı Olmayacak

Peki bu Marvel için ne anlama geliyor? Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan biri olan Jeff Sneider, Vision karakterine odaklanacak dizinin, doğrudan filmlerle bağlantılı son Marvel dizisi olacağını söylüyor. Bu noktadan sonra çekilecek Marvel dizileri, yine Marvel Sinematik Evreni içinde geçecek ama filmlerde yer alan karakterlerle doğrudan bağlantılı olmayacak. Yani zamanında Agents of S.H.I.E.L.D. ve Jessica Jones gibi dizilerin yaptığı gibi, ana evrendeki hikâyeye zaman zaman referansta bulunan ama hikâyesiyle buraya doğrudan etki etmeyen diziler çekilecek. Böylece izleyiciler, sadece filmleri izleyerek Marvel Sinematik Evreni'nde ne olup bittiğini rahatlıkla takip edebilecekler.

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