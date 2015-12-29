Disney'in yeni robotu düz duvarda gidebiliyor

Geleceği şekillendirmek adına robotların gelişimine hızlı şekilde devam ediliyor. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla ETH Zürich ile Disney tarafından hazırlanan robot modeli VertiGo ise, sınır tanımayan çalışma yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

ETH Zürich ve Disney tarafından ortak bir çalışma sonucunda ortaya çıkan VertiGo, dış görünüş itibariyle oldukça basit görünüyor ancak benzersiz bir özelliği bünyesinde barındırıyor. Üst tarafına yerleştirilen iki adet pervanenin yardımıyla düz duvara tırmanabilen ve drone'lardan ilham alınan yapısıyla duvar üzerinde normal şekilde hareket edebilen VertiGo, bunu pervanelerin açısı ile oluşturulan zıt itme gücüyle yerine getiriyor.

Sunduğu bu akılcı tasarım ve altyapı ile kendisine hayran bırakan VertiGo üzerinde çalışmalar devam ediyor ve kısa zaman içerisinde satışa çıkması beklenmiyor. Ancak aracın büyük boyutlu örnekler ile yapabileceklerinin sınırı bulunmuyor. Bu noktada ilk olarak askeri amaçlar akıllara geliyor olsa da VertiGo'nun arama kurtarma faaliyetleri için çok büyük bir potansiyeli bulunuyor.

VertiGo hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/12/29/disney-vertigo/