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Disney'in yeni robotu düz duvarda gidebiliyor

Düz duvara tırmanabilen bir robot ilk bakışta çok mantıklı gelmeyebilir. Ancak ETH Zürich ile Disney'in ortaklaşa geliştirdikleri VertiGo kendisine hayran duyulacak kadar iyi çalışabiliyor.
3 yıl
4,9b
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21
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Disney'in yeni robotu düz duvarda gidebiliyor

Geleceği şekillendirmek adına robotların gelişimine hızlı şekilde devam ediliyor. Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü ya da kısa adıyla ETH Zürich ile Disney tarafından hazırlanan robot modeli VertiGo ise, sınır tanımayan çalışma yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 
ETH Zürich ve Disney tarafından ortak bir çalışma sonucunda ortaya çıkan VertiGo, dış görünüş itibariyle oldukça basit görünüyor ancak benzersiz bir özelliği bünyesinde barındırıyor. Üst tarafına yerleştirilen iki adet pervanenin yardımıyla düz duvara tırmanabilen ve drone'lardan ilham alınan yapısıyla duvar üzerinde normal şekilde hareket edebilen VertiGo, bunu pervanelerin açısı ile oluşturulan zıt itme gücüyle yerine getiriyor.
Sunduğu bu akılcı tasarım ve altyapı ile kendisine hayran bırakan VertiGo üzerinde çalışmalar devam ediyor ve kısa zaman içerisinde satışa çıkması beklenmiyor. Ancak aracın büyük boyutlu örnekler ile yapabileceklerinin sınırı bulunmuyor. Bu noktada ilk olarak askeri amaçlar akıllara geliyor olsa da VertiGo'nun arama kurtarma faaliyetleri için çok büyük bir potansiyeli bulunuyor.
VertiGo hakkında hazırlanan kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/12/29/disney-vertigo/ Yorum Yaz
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koçari 3 yıl en beğenilen
bu forumdakiler yıllardır düz duvara tırmanıyor. disney geri kalmış.
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FRAPS_TR 3 yıl
Buda birşeymi kardeşim ben yıllardır düz duvara tırmanıyorum hatta seviye atladım tavanda geziniyorum.
1 Yanıt Yanıtla +4
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1 Avatar
premiumbeyin 3 yıl
nolmuş sanki..
bizimde düz duvara tırmanan gençlerimiz var


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benhuraxu 3 yıl
Yahu artık robotlar bile düz duvara tırmanıyor. Kötü zamandayiz
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qdry 3 yıl
Çimde biçer bence çok fonksiyonlu :D
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Pi 3 yıl
Beyler bu oyuncak arabalar nasil gidiyor duvarda? Tekerlekleri yapiskanli falan mi? Nedir bunlarin olayi?
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elmek6 3 yıl Pi
Üstünde gözükmeyen bir pervane var, vakum gibi calisiyor.
Almanizi tavsiye etmem asiri gürültülü (pervane cok yüksek hizlarda calisiyor ve pili cok hizli tüketiyor)
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elmek6 3 yıl
yillar önce oyuncakcilarda satilan hali... youtube.com/...
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cemturk 3 yıl elmek6
elmek6
yillar önce oyuncakcilarda satilan hali... youtube.com/...

Cok ilgincmis sagol yeni gordum
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elmek6 3 yıl
sanirim 2008 yilinda uzaktan kumandali duvarda ve tavanda giden ayni bu mantikla calisan bir oyuncak arabayi yigenime almistim..
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kadirirdem 3 yıl
Bununla hırsızlık daha kolay olur kötü amaçlara kullanılabilir...
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OverClocK1ng 3 yıl
Vayyy beee. Yıllardır olan bir şeyi tekrar icat etmişler. Helal olsun.
Bir sonraki keşiflerinde de havada uçabilen helikopteri bulsunlar...
hesaplidukkan.com/...
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aozgec 3 yıl
mickey fare fare olası böyle peynir yememiştir. epey etkileyici.
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Led Zeppelin 3 yıl
Direk uçsa daha pratik olmaz mı ki, tekerlekli drone gibi

Neyse hem uçan hem de tırmanan tek bir versiyon gelsin daha güzel olur bence...
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FRAPS_TR 3 yıl
Buda birşeymi kardeşim ben yıllardır düz duvara tırmanıyorum hatta seviye atladım tavanda geziniyorum.
Yanıtla +4
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koçari 3 yıl
bu forumdakiler yıllardır düz duvara tırmanıyor. disney geri kalmış.
2 Yanıt Yanıtla +6
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