Dizüstü bilgisayar pazarı, Haswell'li modellerle büyüyecek

Haber Editörü
Özellikle son dönemde tabletlere olan ilgiyle birlikte satışlarda gerilemenin gözlendiği dizüstü bilgisayar pazarında üreticiler yılın 2.çeyreğiyle birlikte çeyrek bazda büyüme öngörüyor.
Intel’in 2013 model yeni Haswell işlemcileriyle birlikte pazarda büyüme bekleyen uzmanlar yılın ilk iki çeyreği için 45:55’lik sevkiyat oranına erişileceğini düşünürken; Lenovo’nın HP’yi geride bırakarak pazarda liderliğe ulaşmasını oldukça kuvvetli bir ihtimal olarak görüyor.
Computex 2013’le birlikte gün yüzüne çıkması beklenen yeni Haswell işlemcili dizüstü bilgisayarlardan umutlu olan üreticilerden Toshiba’nın %42; HP’nin %30; Apple’ın %26; Lenovo’nın %20, Dell’in %19 ve Acer’ın ise %10’luk artış ile çeyrek bazda sevkiyatlarını arttırması bekleniyor.
http://www.digitimes.com/news/a20130304PD206.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple gibi ekranların yüksek ppi oranıyla güncellenmesi,
Dokunmatik ekranlara geçilmesi,
Tüketicilere windows 8in daha iyi anlatılması
Tüketicilerin dizüstlerini tablet PC gibi kullanabilmelerini sağlayacak ergonomik gelişmeleri yapmaları, (dönen veya ayrılan ekran gibi)
Android gibi platformlara da dokunmatik ekranlı dizüstlerinde yer verilmesi
Pil süresini daha fazla artırmaları
gibi sebepler sayabilriz...