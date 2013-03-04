Dizüstü bilgisayar pazarı, Haswell'li modellerle büyüyecek

Özellikle son dönemde tabletlere olan ilgiyle birlikte satışlarda gerilemenin gözlendiği dizüstü bilgisayar pazarında üreticiler yılın 2.çeyreğiyle birlikte çeyrek bazda büyüme öngörüyor.

Intel’in 2013 model yeni Haswell işlemcileriyle birlikte pazarda büyüme bekleyen uzmanlar yılın ilk iki çeyreği için 45:55’lik sevkiyat oranına erişileceğini düşünürken; Lenovo’nın HP’yi geride bırakarak pazarda liderliğe ulaşmasını oldukça kuvvetli bir ihtimal olarak görüyor.

Computex 2013’le birlikte gün yüzüne çıkması beklenen yeni Haswell işlemcili dizüstü bilgisayarlardan umutlu olan üreticilerden Toshiba’nın %42; HP’nin %30; Apple’ın %26; Lenovo’nın %20, Dell’in %19 ve Acer’ın ise %10’luk artış ile çeyrek bazda sevkiyatlarını arttırması bekleniyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130304PD206.html