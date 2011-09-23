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Doğa Koleji, ülkemizde iPad ve Mac Mini merkezli eğitim ile çığır açıyor

7 yıl
12,2b
1
96
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Doğa Koleji, ülkemizde iPad ve Mac Mini merkezli eğitim ile çığır açıyor
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Ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından Doğa Koleji ile Apple’ın ülkemizdeki tek distribitörü Bilkom güçlerini yeni nesil eğitim için birleştirdi. Tablet pazarında yarattığı etkiyi çeşitli okullarda da gördüğümüz iPad ve Mac Mini’leri temel eğitim aracı olarak kullanmaya karar veren Doğa Koleji, Ataşehir’deki yerleşkesinde iOS ve Mac OS X altyapı otomasyonu desteğiyle kullanılacak iPad sistemini hayata geçiriyor.

Doğa Koleji’nin Bilkom ile hayata geçirdiği projeden ilk sene Ataşehir kampüsündeki yaklaşık 1000 öğrenci faydalanacak iken; projenin 2012-2013 eğitim öğretim yılında diğer kampüslerde de hayata geçirilmesi ve daha fazla öğrencinin faydalanabilmesi için çalışmalara şimdiden başlanmış durumda.

Yaklaşık bir sene süren ön çalışmalar neticesinde, tablet pazarındaki liderliği, ileri teknolojisi, kullanım kolaylığı, zengin bilgi kaynaklarına hızlı erişim ve perfomansı sebebiyle tercihlerini iPad’den yana kullananan Doğa Koleji, karar aşamasında çocukların davranışlarını ve özelliklerin çocuklar üzerindeki etkisi gibi çeşitli unsurları gözden geçirdi.

Sistemin diğer elemanı olarak seçilen Mac Mini’ler ise gücünü yeni nesil Sandy Bridge Intel Core işlemcilerinden alırken; yüksek hızlı Thunderbolt arayüzü ve Lion işletim sistemiyle öne çıkıyor.

Sistemin faydaları neler ?

  • Tahmin edebileceğiniz üzere iPad’in eğitimin merkezine alınmasıyla öğrenciler kitap taşıma zorunluluğundan kurtulacak ve gerekli bilgi hızlı şekilde eğitim içerikli sitelerden alınacak.
  • Sınıflarda bulunan akıllı tahtalar ile iPad, Mac Mini sayesinde eş zamanlı çalışacak ve bu şekilde öğretmenin tahtada yer alan herhangi bir içerik anında öğrencilerle tablet üzerinden paylaşılabilecek.
  • Diğer taraftan, öğretmen tahtadaki bilgileri tüm öğrencilerle paylaşma zorunluluğu bulunmuyor. Bu sayede, öğrencinin eksiğine göre belirlenen öğrenciye özgü ders içeriği özel olarak paylaşılabilecek.

Bu öne çıkan faydaların yanı sıra elbette iPad’in kullanılması daha az ağaç kesimi anlamına geliyor. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki 20 öğrencilik bir sınıfta bir dönem boyunca kullanılan kâğıt içerikli malzemelerin üretimi için 2,5 ağacın kesilmesi gerekiyor. Projenin 1000 öğrenciyi kapsayacağı göz önüne alındığında ise dönemde 1200 ağacın kesilmesini önlediği görülüyor.

Doğa Koleji, ülkemizde iPad ve Mac Mini merkezli eğitim ile çığır açıyor
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Doğa Koleji’nin eğitimde tablet kullanmayı tercih etmesinin Türkiye için son derece önemli ve anlamlı olduğunu ifade eden Bilkom Genel Müdürü Cömert Varlık, şunları dile getirdi;

"Doğa Koleji, eğitimdeki başarısı ile ülkemizin güzide kurumları arasında yer alıyor. Bu başarısının ardında daha iyi bir eğitim düzeni için teknolojiye olan güveni ve çevre gibi konularda gösterdiği duyarlılığı eğitim anlayışına yansıtması büyük bir rol oynuyor. Teknolojisi ve ergonomisi nedeniyle iPad’in tablet segmentindeki liderliği, Batı’da birçok eğitim projesinde bu cihazların kullanımını özendirirken, Türkiye’de de Doğa Koleji’nin öncülüğünde bu projenin gerçekleşmesinden büyük gurur duyuyoruz. Yüksek ekran çözünürlüğü, hızlı ve kolay kullanımı, dış şartlara dirençli özellikleri nedeniyle iPad’in eğitim sektörü için biçilmiş kaftan olduğu kanısındayız. Tablet bilgisayarlar, yapıları gereği teknolojinin en üst segmentlerinden birisidir ve bu anlamda iPad, teknolojideki en son yenilikleri yansıtmasıyla geleceğimiz olan öğrencilerimize yepyeni bir çağın kapısını açacaktır. Eğitimde kullanılacak Thunderbolt I/O teknolojisinin sağladığı yüksek performans ve genişleme imkanlarının yanı sıra geleceğin işletim sistemi Lion ile boylarından beklenmeyen işleri büyük bir maharetle başaran Mac miniler ile farklı bir eğitim dönemi başlıyor. Eğitimde geleceği yakalayan vizyoner girişimleri nedeniyle Doğa Koleji yöneticilerini ve projeye emeği geçenleri ayrıca kutluyorum."

Doğa Koleji İcra Kurulu Başkanı Uğur Gazanker ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Tabletlerin derste kullanımı, Doğa Koleji’nin eğitim teknolojileri konusundaki gelecek vizyonudur. Doğa Koleji, teknolojinin eğitimde kullanımı için yaptığı önemli yatırımlar ile sadece Türkiye’de değil, dünyada da öncü bir rol üstleniyor. Bu nedenle Apple'ın eğitim sektörüne yönelik tüm çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz."

Doğa Koleji, ülkemizde iPad ve Mac Mini merkezli eğitim ile çığır açıyor
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Knightfall 7 yıl en beğenilen
Cocuklara iTunes Store actirip fotograf cektirmek neden? En azindan bir egitim programi vs acip cekselermis fotografi?
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mk2kill 7 yıl
diffriend
CodeMachineNeden başlıkta tablet ve bilgisayar yerine ipad ve mac mini yazıyor. Yani çığırı açan bu markaların kullanılması mı, yoksa bu sistemin kullanılması mı. Donanımhaberin hisselerinin %90 ı apple a ait olsa bu kadar reklam yapılmazdı heralde.
Baslikta tablet ve bilgisayar yazsaydi; sizin gibi bir kullanici cikip neden bu icerik detayli degil kem kum eder yine elestirirdi. Bence bu forumun %90i Applei cekemiyor.

eskiden sadece padisahlarin dalkavuklari olurdu....
diffriendCodeMachineNeden başlıkta tablet ve bilgisayar yerine ipad ve mac mini yazıyor. Yani çığırı açan bu markaların kullanılması ...
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Guest-F8946C419 7 yıl
Keşke kıymeti bilinse de bütün devlet ve özellere konsa.. ama bizim millet kıymetini bilmez 1 hafta geçmeden ya çalınır yada kırılır ve ya üstüne sevgilisinin ismini kazırlar anahtarla...

Keşke kıymeti bilinse de bütün devlet ve özellere konsa.. ama bizim millet kıymetini bilmez 1 hafta geçmeden ya çalınır yada kırılır ve ya üstüne sevgilisinin ...
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DH Misafiri 5 yıl
bakın varoşlar yarım saattir çene yapıyorsunuz ben 8. sınıfa kadar doğada okudum ve liseyi galatasaray lisesini kazandım eğitimi gayet iyi....
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onur01651 5 yıl
Şimdiden amerikan mallarına alıştırıyorlar, zaten ordan çıkan üniyide amerikada okur..
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K.B.D 5 yıl
O koleje giden cocukta zaten hersey olur ki
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I. C. Wiener 5 yıl
Ulan ulkenin baskentindeki iki fen lisesinden birinde okuyorum adamlar bize Vestel tablet veriyor
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-ejder- 5 yıl
Evvet kendi alanındaki ürünlerden 3-4 kat daha pahalı olan sistemleri eğitim adına bilgisayar ve tablet adına çok az bilgisi olan küçük çocuklara vermek çok mantıklı cidden.
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Litheart 5 yıl
Memlekete bak ne haldeyiz tek kelime YAZIK
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Narc0s3 5 yıl
akıllı tahta olabilir belki ama tablet olaylarına karşıyım çocukların gelişmesine olumsuzda etki edebilir
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Ohan 5 yıl
Paraparapara.com
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daedlus 5 yıl
Gereksiz şeylet.
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DH Misafiri 5 yıl
Devlet ve Özel farkı olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı.En azından eşitlik olurdu,kimse birbirine özenmezdi.
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fetter 7 yıl
Ne diyim valla Bravo hiç olmasa cocuklar,gencler teknolojiyi tam tadında öğrenecekler,kasilmayan,fazla bağırmayın ve zırt birt kapanan okul bilgisayarlarından değil,sistem bu Bravo.
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polattasdan 7 yıl
Üstadlar merhaba bazı arkadaşlarımız yine apple reklamı vs.vs. gibi konuşmalar yapmışlar farkındalarmı bilmem ama konunun açıldığı yer başlığı zaten APPLE konuyu gidipte başka başlık altında açmamışlarki reklam vs benzeri bişey olsun herneyse İmkanlar el verdikçe eğitimde böyle sistemlerin kullanılması çok güzel ''ARTIK OKULLAR MİCROSOFT TEKELİNDEN KURTULSUN'' windows yerine linux kullanılsın pardus'ümüz var TUBİTAK tarafından yapılmış bu konuyu öğretmenlerimle bile konuşmuştum 2012 yılındayız ve 10 senelik bir sistem üzerinden eğitim alıyoruz kitaplarda aynı şekilde ve o 2002 model pcler tamiri ben ve arkadaşımı öldürüyordu sabah akşam uğraşıyorduk ee okul yatılı olunca
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Blutarch Mann 7 yıl
Daha siniflarda ne bilgisayari bazi siniflarda kalorifer bile az yaniyor.. İnsan yzuluyor boyle farklari gordukce.. Keske devlet okullarida boyle birsey yapsa
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I Love Cookies 7 yıl
Doğa Kolejine giden biri olarak söylüyorum ki pek gerekli bir uygulama değil.
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