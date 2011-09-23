Doğa Koleji, ülkemizde iPad ve Mac Mini merkezli eğitim ile çığır açıyor

Ülkemizin önde gelen eğitim kurumlarından Doğa Koleji ile Apple’ın ülkemizdeki tek distribitörü Bilkom güçlerini yeni nesil eğitim için birleştirdi. Tablet pazarında yarattığı etkiyi çeşitli okullarda da gördüğümüz iPad ve Mac Mini’leri temel eğitim aracı olarak kullanmaya karar veren Doğa Koleji, Ataşehir’deki yerleşkesinde iOS ve Mac OS X altyapı otomasyonu desteğiyle kullanılacak iPad sistemini hayata geçiriyor.

Doğa Koleji’nin Bilkom ile hayata geçirdiği projeden ilk sene Ataşehir kampüsündeki yaklaşık 1000 öğrenci faydalanacak iken; projenin 2012-2013 eğitim öğretim yılında diğer kampüslerde de hayata geçirilmesi ve daha fazla öğrencinin faydalanabilmesi için çalışmalara şimdiden başlanmış durumda.

Yaklaşık bir sene süren ön çalışmalar neticesinde, tablet pazarındaki liderliği, ileri teknolojisi, kullanım kolaylığı, zengin bilgi kaynaklarına hızlı erişim ve perfomansı sebebiyle tercihlerini iPad’den yana kullananan Doğa Koleji, karar aşamasında çocukların davranışlarını ve özelliklerin çocuklar üzerindeki etkisi gibi çeşitli unsurları gözden geçirdi.

Sistemin diğer elemanı olarak seçilen Mac Mini’ler ise gücünü yeni nesil Sandy Bridge Intel Core işlemcilerinden alırken; yüksek hızlı Thunderbolt arayüzü ve Lion işletim sistemiyle öne çıkıyor.

Sistemin faydaları neler ?

Tahmin edebileceğiniz üzere iPad’in eğitimin merkezine alınmasıyla öğrenciler kitap taşıma zorunluluğundan kurtulacak ve gerekli bilgi hızlı şekilde eğitim içerikli sitelerden alınacak.

Sınıflarda bulunan akıllı tahtalar ile iPad, Mac Mini sayesinde eş zamanlı çalışacak ve bu şekilde öğretmenin tahtada yer alan herhangi bir içerik anında öğrencilerle tablet üzerinden paylaşılabilecek.

Diğer taraftan, öğretmen tahtadaki bilgileri tüm öğrencilerle paylaşma zorunluluğu bulunmuyor. Bu sayede, öğrencinin eksiğine göre belirlenen öğrenciye özgü ders içeriği özel olarak paylaşılabilecek.

Bu öne çıkan faydaların yanı sıra elbette iPad’in kullanılması daha az ağaç kesimi anlamına geliyor. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki 20 öğrencilik bir sınıfta bir dönem boyunca kullanılan kâğıt içerikli malzemelerin üretimi için 2,5 ağacın kesilmesi gerekiyor. Projenin 1000 öğrenciyi kapsayacağı göz önüne alındığında ise dönemde 1200 ağacın kesilmesini önlediği görülüyor.

Doğa Koleji’nin eğitimde tablet kullanmayı tercih etmesinin Türkiye için son derece önemli ve anlamlı olduğunu ifade eden Bilkom Genel Müdürü Cömert Varlık, şunları dile getirdi;

"Doğa Koleji, eğitimdeki başarısı ile ülkemizin güzide kurumları arasında yer alıyor. Bu başarısının ardında daha iyi bir eğitim düzeni için teknolojiye olan güveni ve çevre gibi konularda gösterdiği duyarlılığı eğitim anlayışına yansıtması büyük bir rol oynuyor. Teknolojisi ve ergonomisi nedeniyle iPad’in tablet segmentindeki liderliği, Batı’da birçok eğitim projesinde bu cihazların kullanımını özendirirken, Türkiye’de de Doğa Koleji’nin öncülüğünde bu projenin gerçekleşmesinden büyük gurur duyuyoruz. Yüksek ekran çözünürlüğü, hızlı ve kolay kullanımı, dış şartlara dirençli özellikleri nedeniyle iPad’in eğitim sektörü için biçilmiş kaftan olduğu kanısındayız. Tablet bilgisayarlar, yapıları gereği teknolojinin en üst segmentlerinden birisidir ve bu anlamda iPad, teknolojideki en son yenilikleri yansıtmasıyla geleceğimiz olan öğrencilerimize yepyeni bir çağın kapısını açacaktır. Eğitimde kullanılacak Thunderbolt I/O teknolojisinin sağladığı yüksek performans ve genişleme imkanlarının yanı sıra geleceğin işletim sistemi Lion ile boylarından beklenmeyen işleri büyük bir maharetle başaran Mac miniler ile farklı bir eğitim dönemi başlıyor. Eğitimde geleceği yakalayan vizyoner girişimleri nedeniyle Doğa Koleji yöneticilerini ve projeye emeği geçenleri ayrıca kutluyorum."

Doğa Koleji İcra Kurulu Başkanı Uğur Gazanker ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Tabletlerin derste kullanımı, Doğa Koleji’nin eğitim teknolojileri konusundaki gelecek vizyonudur. Doğa Koleji, teknolojinin eğitimde kullanımı için yaptığı önemli yatırımlar ile sadece Türkiye’de değil, dünyada da öncü bir rol üstleniyor. Bu nedenle Apple'ın eğitim sektörüne yönelik tüm çalışmalarını çok yakından takip ediyoruz."